反刍是反复进食已经食用的食物;反刍不涉及恶心或干呕，可能是自愿的。

(参见进食障碍概述。）

反刍症是指患者进食后反复反刍食物，但不存在恶心或不自主干呕。食物可吐出或再次吞咽，有些患者在再次吞咽前会咀嚼反刍的食物。 反流一周发生几次，通常每天都有。

婴儿，儿童，青少年或成人可能会出现反刍现象。

反流可以是有意的或无意的，通常可以由临床医生直接观察到。

有些患者意识到这些行为不好，会试图用一只手捂住自己的嘴巴或限制其食物摄入量来掩饰。有些人则避免与其他人一起吃饭，不在社交活动或工作之前吃东西，以免他们在公共场合反刍。

吐出反刍食物或显著限制摄入量的患者可能导致体重下降或出现营养不良。

反刍障碍的诊断 临床标准 (1) 诊断反刍障碍需要符合以下标准 反复反刍≥1个月。

可导致反流的胃肠 (GI) 疾病（例如， 胃食管反流, Zenker憩室) 或其他饮食失调症（例如， 神经性厌食症） 有时会发生反刍的情况已被排除在外。

如果患有其他疾病的患者伴有反刍症状，症状需严重到需要特殊医疗。 临床医生可直接观察反刍情况或者根据患者的自我报告。 临床医生需要评估营养状况，以判断是否存在体重减轻和营养不良。

诊断参考文献 1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition Text Revision, DSM-5-TRTM, Feeding and eating disorders.

反刍症的治疗 行为矫正 行为矫正技术，包括使用认知行为治疗的一些技术可能会有所帮助。