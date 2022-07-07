看法 进行患者培训
反刍是反复进食已经食用的食物;反刍不涉及恶心或干呕，可能是自愿的。
(参见进食障碍概述。）
反刍症是指患者进食后反复反刍食物，但不存在恶心或不自主干呕。食物可吐出或再次吞咽，有些患者在再次吞咽前会咀嚼反刍的食物。 反流一周发生几次，通常每天都有。
婴儿，儿童，青少年或成人可能会出现反刍现象。
反流可以是有意的或无意的，通常可以由临床医生直接观察到。
有些患者意识到这些行为不好，会试图用一只手捂住自己的嘴巴或限制其食物摄入量来掩饰。有些人则避免与其他人一起吃饭，不在社交活动或工作之前吃东西，以免他们在公共场合反刍。
吐出反刍食物或显著限制摄入量的患者可能导致体重下降或出现营养不良。
反刍障碍的诊断
诊断参考文献
1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition Text Revision, DSM-5-TRTM, Feeding and eating disorders.
反刍症的治疗
行为矫正
行为矫正技术，包括使用认知行为治疗的一些技术可能会有所帮助。
关键点
反刍是指进食后食物反复回流，但不包括恶心或不由自主的干呕。
一些反刍症的患者意识到这种行为在社会上是不可接受的，并试图掩饰或掩盖它。
有些患者限制进食量（以防止他人看到自己反刍）有时会导致体重减轻或营养不良。
诊断反刍需要患者反复反刍≥1个月，并且排除其他原因（例如胃肠疾病，其他进食障碍）后。
治疗使用行为矫正技术。