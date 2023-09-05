肠-脑相互作用障碍的特征是内脏过敏因素的胃肠道症状，例如运动障碍、微生物群改变、粘膜和免疫功能以及中枢神经系统处理紊乱。诊断是基于临床的。治疗方法是针对轻微症状的行为矫正和针对更明显症状的药物治疗。

肠脑相互作用障碍（DGBI）（以前称为功能性胃肠道疾病）很常见。DGBI 可能表现为上消化道和/或下消化道 (GI) 症状。

肠易激综合症 (IBS) 是最常见的 DGBI。

肠易激综合征患者可能有内脏超敏反应，这是一种伤害感觉障碍，患者会因感觉(如肠管膨胀、蠕动)而感到不适，而其他人则不会感到不适。DGBI患者的症状不仅与内脏超敏反应有关，还与运动障碍、微生物群、粘膜和免疫功能改变以及中枢神经系统处理有关(1)。

许多转诊医生和胃肠病专家发现 DGBI 难以诊断和治疗。详细的病史和体格检查（如中所述 胃肠道患者的评估）帮助指导测试以排除症状的器质性病因。诊断肠-脑相互作用障碍应采用罗马 IV 标准（1）。

有效的医患互动减少了患者的求医行为。 医生应该认可患者的症状并表现出同情心。用患者易于理解的语言对患者进行有关疼痛原因的教育至关重要（2）。教育可能包括回顾之前的正常结果，解释患者对疼痛的不同阈值，以及解决可能加剧症状的行为因素。设定期望值是医患关系的重要组成部分，有助于控制症状。

治疗通常从针对轻微症状的行为矫正和针对更严重症状的药物治疗开始。DGBI 患者应避免使用阿片类药物。

参考文献 1.Drossman DA: Functional gastrointestinal disorders: History, pathophysiology, clinical features, and Rome IV.Gastroenterology 150:1262–1279, 2016.doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.032 2.Keefer L, Ko CW, Ford AC: AGA clinical practice update on management of chronic gastrointestinal pain in disorders of gut-brain interaction: Expert review. Clin Gastroenterol Hepatol 19(12):2481–2488.e1, 2021.doi: 10.1016/j.cgh.2021.07.006