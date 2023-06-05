身体为中心的重复行为障碍

以身体为中心的重复性行为障碍的特征是除抓皮肤（剥皮）或拔毛（拔毛癖）之外的以身体为中心的重复行为（例如，咬指甲、咬嘴唇、咀嚼脸颊），并试图阻止这些行为。
以身体为中心的重复行为障碍是《精神障碍诊断和统计手册》第五版，文本修订（DSM-5-TR）中其他特定的强迫症和相关障碍的一个例子。DSM-5-TR分类在强迫症和相关疾病章节中将拔毛癖（拔发障碍）和剥脱（抠皮）障碍作为单独的疾病； 这些行为也是以身体为中心的重复行为。
身体重复性行为障碍的症状和体征
患有这种疾病的患者反复进行以身体为中心的重复活动（如咬指甲、咬嘴唇、咀嚼脸颊）。
有些患者的行为是自动的（即没有充分认识），有些则故意为之。这些行为并非强迫观念或考虑美容而触发，但该行为可缓解紧张或焦虑，并伴随满足感。患有以身体为中心的重复性行为障碍的人通常会试图停止其行为或减少其行为频率，但他们做不到。
严重的咬指甲或咬甲癖（onychotillomania）可能会导致指甲畸形（如洗衣板畸形或扭曲的指甲）和甲下出血。其他行为也可能导致出血。
身体聚焦重复行为障碍的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
为了满足以身体为中心的重复行为障碍的DSM-5-TR诊断标准，患者必须
并非拔毛、搔抓等身体为中心的重复行为
多次尝试停止行为
行为导致严重痛苦，或功能损伤
身体聚焦重复行为障碍的治疗
N-乙酰半胱氨酸
选择性血清素再摄取抑制剂 (SSRIs) 或氯米帕明
认知行为治疗(通常是习惯逆转训练)
针对身体重复性行为障碍的治疗包括药物（例如，N-乙酰半胱氨酸，SSRIs或氯丙咪嗪）和认知行为疗法（最常见的是习惯逆转训练），尽管数据非常有限（1）。习惯逆转训练是一种主要的行为疗法，可能特别有用，包括以下内容：
意识训练（例如自我监测，识别行为触发因素）
刺激控制（修改情境，例如避免触发因素，以减少引发专注shen'ti行为的可能性）
竞争性反应训练（指导患者用握紧拳头，编织或静坐等其他行为替代过度行为）
它是类似于对拔毛癖（拔发障碍）和抓痕障碍（皮肤搔抓障碍) 。
治疗参考文献
1.Lochner C, Roos Am Stein DJ: Excoriation (skin-picking) disorder: a systematic review of treatment options.Neuropsychiatr Dis Treat 13:1867-1872, 2017. doi: 10.2147/NDT.S121138
关键点
以身体为中心的重复行为障碍包括反复进行以身体为中心的行为，如咬指甲、咬嘴唇和咬脸颊。
这些以身体为中心的行为并非强迫观念或考虑美容而触发，但该行为可缓解紧张或焦虑，通常伴随满足感。
患有这种疾病的患者通常会试图停止其行为或减少其行为发生频率，但是他们做不到。
使用认知行为疗法（通常是习惯逆转训练）进行治疗，有时还需要药物治疗，包括N-乙酰半胱氨酸、SSRIs 或氯米帕明。