身体为中心的重复行为障碍

患有这种疾病的患者反复进行以身体为中心的重复活动（如咬指甲、咬嘴唇、咀嚼脸颊）。

有些患者的行为是自动的（即没有充分认识），有些则故意为之。这些行为并非强迫观念或考虑美容而触发，但该行为可缓解紧张或焦虑，并伴随满足感。患有以身体为中心的重复性行为障碍的人通常会试图停止其行为或减少其行为频率，但他们做不到。

严重的咬指甲或咬甲癖（onychotillomania）可能会导致指甲畸形（如洗衣板畸形或扭曲的指甲）和甲下出血。其他行为也可能导致出血。