抓痕（皮肤搔抓）障碍

抓痕障碍的特征在于通过对皮肤的反复搔抓导致皮肤损伤。
抓痕障碍患者并非出于美容或健康方面的原因（即去除认为没有吸引力或可能发生病变的皮肤）反复搔抓自己的皮肤。有些患者挑选健康皮肤，有些选择轻微病变的部位如老茧，丘疹，结痂。
有些患者的行为有自动性（即没有充分认识），有些则故意为之。挑剔不是由对外表的痴迷或担忧引发的（这可能是 qu体变形障碍）。 然而，在采摘之前可能会出现紧张或焦虑的感觉，而采摘可以缓解这种感觉，这通常还伴随着一种满足感。
皮肤搔抓经常始发于青春期，也在不同年龄开始。在任意时间点，患病率为3％。约75％为女性 (1)。
参考文献
1.Farhat LC, Reid M, Bloch MH, et al: Prevalence and gender distribution of excoriation (skin-picking) disorder: A systematic review and meta-analysis.J Psychiatr Res161:412-418, 2023. doi: 10.1016/j.jpsychires.2023.03.034.
剥皮障碍的症状和体征
皮肤搔抓通常是慢性的，如果不治疗，症状会迁延波动。抓痕网站可能会随时间改变。搔抓的方式因人而异。有些患者存在多处疤痕，有些仅限于某些轻微损伤部位。多数患者尝试用衣服或化妆掩饰皮损。
搔抓行为可伴有一系列行为或仪式。患者可能会一丝不苟地搜索特定类型的痂去抠；也可能试图确保痂用一个特定方式抠挖（使用手指或工具），一旦去除会咬或吞咽痂。
抠皮障碍的患者会反复尝试停止抓伤皮肤或减少抓伤次数，但是他们做不到。
患者可能会因为搔抓的部位外观受损或无法控制自己的行为而感到尴尬或羞愧。因此，患者为避免出现他人可能看到皮损的社交场合；可能除了家庭成员外，他们通常不会在别人面前表现搔抓行为。 患者可能在其他功能领域（如职业，学术领域）受损，主要是因为他们逃避社交场合。
部分患者会选择他人的皮肤。多数患者也存在其他的身体为中心的重复行为，如拔头发或咬指甲。
如果病情严重，皮肤抓伤会导致疤痕，感染，大出血，甚至败血症。
剥脱障碍的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
为了满足抓痕障碍的诊断标准，患者通常必须
挑破导致可见的皮损（虽然有些患者试图通过衣服或化妆掩盖病变）
多次试图减少或停止搔抓行为
行为导致严重的痛苦，或功能损伤
痛苦包括尴尬或羞愧（比如，由于个人行为失控或皮肤损伤必须通过化妆掩盖）。
剥脱障碍的治疗
认知行为治疗(通常是习惯逆转训练)
选择性血清素再摄取抑制剂 (SSRIs) 或氯米帕明
N-乙酰半胱氨酸或美金刚（谷氨酸调节剂）
认知行为疗法是一种适合于治疗擦伤障碍特定症状的心理疗法。习惯逆转训练是一种主要的行为疗法，目前已得到最好的研究。 它包括以下内容：
意识训练（例如自我监测，识别行为触发因素）
刺激控制（修改情境，例如避免触发，以减少启动行为的可能性）
竞争性反应训练（指导患者用握紧拳头，编织或静坐等其他行为替代抓捏皮肤）
SSRIs 或氯米帕明可能对共存的抑郁症或焦虑症有用，有限的证据表明这些药物也可以减少皮肤抓痒（1, 2）。
谷氨酸调节剂 N-乙酰半胱氨酸和美金刚似乎有助于减轻症状严重程度，但需要更多数据来支持这些方法的长期疗效和安全性。在小型随机试验中，与安慰剂相比， N-乙酰半胱氨酸和美金刚能减少皮肤瘙痒症状（3, 4）。
治疗参考文献
1.Simeon D, Stein DJ, Gross S, et al : A double-blind trial of fluoxetine in pathologic skin picking.J Clin Psychiatry 58(8):341-347, 1997. doi: 10.4088/jcp.v58n0802
2.Bloch MR, Elliott M, Thompson H, et al: Fluoxetine in pathologic skin-picking: open-label and double-blind results.Psychosomatics 42(4):314-319, 2001.doi: 10.1176/appi.psy.42.4.314
3.Grant JE, Chamberlain SR, Redden SA, et al: N-Acetylcysteine in the treatment of excoriation disorder: A randomized clinical trial.JAMA Psychiatry 73(5):490-496, 2016.doi: 10.1001/jamapsychiatry.2016.0060
4.Grant JE, Chesivoir E, Valle S, et al: Double-blind placebo-controlled study of memantine in trichotillomania and skin-picking disorder. Am J Psychiatry 180(5):348-356, 2023. doi: 10.1176/appi.ajp.20220737
关键点
在抓痕障碍（皮肤搔抓障碍）中，扣抓并非强迫观念或考虑美观而引发，但可通过该皮肤搔抓行为缓解之前的紧张或焦虑从而由衷满足。
有抠抓障碍的患者会尝试停止抓伤皮肤或减少抓伤次数，但他们做不到。
抠抓障碍会导致可见的皮肤损伤。
使用专门针对特定瘙痒症状（包括习惯逆转训练）的认知行为疗法和/或 SSRI、氯米帕明、 氮-乙酰半胱氨酸，或美金刚。