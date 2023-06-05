抓痕（皮肤搔抓）障碍

皮肤搔抓通常是慢性的，如果不治疗，症状会迁延波动。抓痕网站可能会随时间改变。搔抓的方式因人而异。有些患者存在多处疤痕，有些仅限于某些轻微损伤部位。多数患者尝试用衣服或化妆掩饰皮损。

搔抓行为可伴有一系列行为或仪式。患者可能会一丝不苟地搜索特定类型的痂去抠；也可能试图确保痂用一个特定方式抠挖（使用手指或工具），一旦去除会咬或吞咽痂。

抠皮障碍的患者会反复尝试停止抓伤皮肤或减少抓伤次数，但是他们做不到。

患者可能会因为搔抓的部位外观受损或无法控制自己的行为而感到尴尬或羞愧。因此，患者为避免出现他人可能看到皮损的社交场合；可能除了家庭成员外，他们通常不会在别人面前表现搔抓行为。 患者可能在其他功能领域（如职业，学术领域）受损，主要是因为他们逃避社交场合。

部分患者会选择他人的皮肤。多数患者也存在其他的身体为中心的重复行为，如拔头发或咬指甲。

如果病情严重，皮肤抓伤会导致疤痕，感染，大出血，甚至败血症。

许多有抠抓障碍的人还患有其他精神疾病，例如 强迫症或重度抑郁症。