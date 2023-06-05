拔毛癖的特点是反复拔除毛发造成局部毛发缺失。

患者并非美容原因反复牵拉或拔出自己毛发。最常见的是头发、眉毛和睫毛，但也可以是身体任何部位的毛发。拔毛网站可能随时间而改变。

对于某些患者拔毛行为是自动的（即没有充分认识），有些则故意为之。拔毛并非强迫观念或考虑美观（如身体畸形障碍）而引发，但可通过由该拔毛行为缓解之前的紧张或焦虑从而由衷满足感。

患有拔发障碍的患者会尝试停止拔头发或减少拔头发的次数，但他们做不到。

拔毛发癖 图片 © Springer Science+Business Media

拔毛行为通常在青春期前后出现。在任意时点，患病率约1~2%在临床样本中，大约80～90%患有拔毛症的成年人是女性。

拔毛癖的临床症状和体征 拔毛症状通常是慢性的，如果不治疗，症状会迁延波动。 毛发缺失的方式因人而异。有些人的睫毛和/或眉毛区域完全缺失毛发，有些人只是头发稀疏。 拔毛行为可伴有一系列行为（仪式）。患者可能会一丝不苟地搜索特定类型的毛发拔除，也可能尝试确保毛发被以特定的方式被拔除。他们可能会用手指缠绕头发，用牙齿咬住，然后拔除。许多患者吞下自己毛发。 吞咽头发有时会导致 毛团 （吞咽的头发紧密堆积，不能从消化道排空），很少导致可能需要手术切除的医学并发症（例如，胃阻塞或穿孔）。 患者可能会因为自己的外貌或无法控制自己的行为而感到尴尬或羞愧。 多数试图通过覆盖失去毛发的区域（如戴假发或围巾）以掩饰毛发缺失。有些患者会分散拔除毛发以掩盖损失。他们会避免他人看到自己的毛发缺失，通常情况下，也许除了家庭成员他们不在外人面前拔毛。 有些患者会拔宠物或者材料（如衣物，毯子）的毛。 多数患者也有其他的身体为中心的重复行为，如皮肤搔抓或咬指甲。许多人也有 重度抑郁症。

拔毛癖的诊断 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria 拔毛症的临床诊断包括以下几点： 拔除头发，导致脱发

多次试图减少或停止拔毛

因为拔毛经历明显的痛苦，或功能损害 虽然脱发有多种原因，但拔毛癖患者通常自愿认为他们的脱发是由于拔毛引起的。