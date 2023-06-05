拔毛癖的特点是反复拔除毛发造成局部毛发缺失。
患者并非美容原因反复牵拉或拔出自己毛发。最常见的是头发、眉毛和睫毛，但也可以是身体任何部位的毛发。拔毛网站可能随时间而改变。
对于某些患者拔毛行为是自动的（即没有充分认识），有些则故意为之。拔毛并非强迫观念或考虑美观（如身体畸形障碍）而引发，但可通过由该拔毛行为缓解之前的紧张或焦虑从而由衷满足感。
患有拔发障碍的患者会尝试停止拔头发或减少拔头发的次数，但他们做不到。
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拔毛行为通常在青春期前后出现。在任意时点，患病率约1~2%在临床样本中，大约80～90%患有拔毛症的成年人是女性。
拔毛癖的临床症状和体征
拔毛症状通常是慢性的，如果不治疗，症状会迁延波动。
毛发缺失的方式因人而异。有些人的睫毛和/或眉毛区域完全缺失毛发，有些人只是头发稀疏。
拔毛行为可伴有一系列行为（仪式）。患者可能会一丝不苟地搜索特定类型的毛发拔除，也可能尝试确保毛发被以特定的方式被拔除。他们可能会用手指缠绕头发，用牙齿咬住，然后拔除。许多患者吞下自己毛发。 吞咽头发有时会导致 毛团 （吞咽的头发紧密堆积，不能从消化道排空），很少导致可能需要手术切除的医学并发症（例如，胃阻塞或穿孔）。
患者可能会因为自己的外貌或无法控制自己的行为而感到尴尬或羞愧。 多数试图通过覆盖失去毛发的区域（如戴假发或围巾）以掩饰毛发缺失。有些患者会分散拔除毛发以掩盖损失。他们会避免他人看到自己的毛发缺失，通常情况下，也许除了家庭成员他们不在外人面前拔毛。
有些患者会拔宠物或者材料（如衣物，毯子）的毛。
多数患者也有其他的身体为中心的重复行为，如皮肤搔抓或咬指甲。许多人也有 重度抑郁症。
拔毛癖的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
拔毛症的临床诊断包括以下几点：
拔除头发，导致脱发
多次试图减少或停止拔毛
因为拔毛经历明显的痛苦，或功能损害
虽然脱发有多种原因，但拔毛癖患者通常自愿认为他们的脱发是由于拔毛引起的。
治疗拔毛癖
认知行为治疗(通常是习惯逆转训练)
选择性血清素再摄取抑制剂 (SSRIs) 或氯米帕明
N-乙酰半胱氨酸或美金刚（谷氨酸调节剂）
针对拔毛障碍的特定症状量身定制的认知行为疗法是首选的初始疗法（1)。习惯逆转训练是推荐的一种主要行为疗法。 它包括以下内容：
意识训练（例如自我监测，识别行为触发因素）
刺激控制（修改情境，例如避免触发，以减少启动行为的可能性）
竞争性反应训练（指导患者用握紧拳头，编织或静坐等其他行为替代过度行为）
有限的数据表明氯丙咪嗪（一种三环抗抑郁药，具有有效的血清素能作用）可能有助于减轻症状的严重程度 (2）。氯米帕明似乎比地昔帕明（抑制去甲肾上腺素的再摄取的三环抗抑郁药）更有效 (3)。拔发癖患者的SSRIs治疗研究受到样本量小的限制，因此统计能力不足。
在随机试验中，谷氨酸调节剂 N-乙酰半胱氨酸和美金刚对成人有效（4, 5）。然而，在一项针对儿童的小型研究中， N-乙酰半胱氨酸并不比安慰剂更有效（6）。有限的证据表明低剂量的多巴胺受体阻滞剂如奥氮平有效，但必须仔细评估风险收益率。
治疗参考文献
1.Farhat LC, Olfson E, Nasir M, et al: Pharmacological and behavioral treatment for trichotillomania: An updated systematic review with meta-analysis.Depress Anxiety 37(8):715-727, 2020.doi: 10.1002/da.23028
2.Hoffman J, William T, Rothbart R, et al: Pharmacotherapy for trichotillomania.Cochrane Database Syst Rev 9(9):CD007662, 2021. doi: 10.1002/14651858.CD007662.pub3
3.Swedo SE, Leonard HL, Rapoport JL, et al: A double-blind comparison of clomipramine and desipramine in the treatment of trichotillomania (hair pulling).N Engl J Med
4.Grant JE, Odlaug BL, Kim SW: N-Acetylcysteine, a glutamate modulator, in the treatment of trichotillomania: A double-blind, placebo-controlled study.Arch Gen Psychiatry 66(7):756–763, 2009.doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2009.60
5.Grant JE, Chesivoir E, Valle S, et al: Double-blind placebo-controlled study of memantine in trichotillomania and skin-picking disorder. Am J Psychiatry 180(5):348-356, 2023. doi: 10.1176/appi.ajp.20220737
6.Bloch MH, Panza KE, Grant JE, et al: N-Acetylcysteine in the treatment of pediatric trichotillomania: A randomized, double-blind, placebo-controlled add-on trial.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 52(3):231–240, 2013.doi: 10.1016/j.jaac.2012.12.020
关键点
在拔毛癖中，拔毛并非强迫观念或考虑美观而引发，但可通过由该拔毛行为缓解之前的紧张或焦虑从而由衷满足感。
脱发的类型多种多样，从头发稀疏到睫毛和/或眉毛脱落到完全脱发。
拔发癖患者会尝试停止拔毛发或减少拔毛发的次数，但他们做不到。
使用专门治疗特定拔发癖症状（特别是习惯逆转训练）和认知行为疗法进行治疗，可能还会使用氯米帕明（SSRI）、N-乙酰半胱氨酸或美金刚。