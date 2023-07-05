窥阴癖是通过观察他人裸体、脱衣服，或他人性活动而获得性兴奋。如果被观察的对象不知情，这样的性行为常常会带来一些法律和人际关系问题。窥阴障碍 指以上的欲望或幻想指向未经许可的成人，或者因为这种欲望和冲动导致显著的痛苦或功能损害，患者至少为18岁。

偷窥癖是 性欲倒错的一种形式, 但大多数窥阴偏好的人不符合性欲倒错障碍的诊断标准，要求该人的行为，幻想，或强烈冲动导致临床显著痛苦或者功能损害，或造成对他人的伤害（在窥淫癖涉及对未经许可的人有强烈性冲动）。这种情况必须已经持续存在6个月以上。

观察他人的性行为的渴望是很常见的，其本身并非异常。窥阴癖通常开始于青春期或成年早期。人们对青春期的窥阴行为态度比较温和，很少有青少年会因此被捕。如果是病理性的窥阴癖，患者会花相当多时间来寻觅窥视机会，通常不能自控。性高潮通常是通过在偷窥活动期间或结束后自慰实现。偷窥者不寻求与被偷窥的人有性接触。

在许多文化中，窥阴癖者有充足的合法途径观看性活动（如数字化的或印刷的色情作品）。然而，窥阴行为是最常见的，可能会导致与法律问题的性行为。

如今人们可以在互联网上私下观看色情图片和视频，这并不被视为偷窥，因为它缺乏秘密观察的元素，而这是窥阴癖的标志。然而，随着监控摄像头的小型化和手机摄像头的普及，涉及非自愿人员脱衣服或从事性活动的视频偷窥行为越来越普遍，并且在大多数国家通常被视为犯罪。

大多数有偷窥行为的人不会寻求医疗帮助；因此，普通人群中窥淫癖的患病率尚不确定。在一项基于人群的研究中，约12%的男性和4%的女性报告至少有一次偷窥行为（1)。各种研究表明，男性和女性偷窥者的比例为2:1到3:1（1, 2）。大多数数据来自对被监禁性犯罪者的研究，而不是来自社区样本。在监狱环境中研究的患有偷窥症的人可能患有性欲亢进、暴露狂、抑郁症, 行为障碍或者 反社会人格障碍。

参考文献 1.Långström N, Seto MC: Exhibitionistic and voyeuristic behavior in a Swedish national population survey.Arch Sex Behav 35(4):427-435, 2006. doi: 10.1007/s10508-006-9042-6 2.Thomas A G, Stone B, Bennett P, et al: Sex differences in voyeuristic and exhibitionistic interests: Exploring the mediating roles of sociosexuality and sexual compulsivity from an evolutionary perspective.Arch Sex Behav 50(5): –2162, 2021.doi:10.1007/s10508-021-01991-0

窥阴障碍的诊断 精神疾病诊断与统计手册第五版（DSM-5-TR）标准 窥阴障碍诊断的要求如下 (1)： 患者通过观察一个裸体、脱衣服或从事性活动的毫无戒心的人，会反复经历强烈的觉醒；唤醒表现为幻想、强烈的冲动或行为。

患者在未经同意的情况下与他人发生性冲动行为，或者这些性幻想、强烈的性冲动或行为导致临床上显著的痛苦或在工作、社交场合或生活中其他重要领域的功能受损。

这种情况已经存在了6个月以上。 18岁以下患者不做窥阴癖障碍的诊断。 诊断参考文献 1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition,Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC.

窥阴障碍的治疗 心理治疗和支持小组

选择性血清素再摄取抑制剂（SSRI）——对于自愿接受治疗的患者来说效果有限

有时，抗雄激素药物 通常当窥阴癖患者性犯罪罪名成立，治疗也将开始，包括心理治疗，支持性团体治疗和SSRIs。 如果这些药物无效，这是常见的情况，如果病症很严重，则应考虑应用降低睾酮水平从而降低性欲的药物。这些药物被称为抗雄激素，尽管最常用的药物会抑制 睾酮的释放，但它们并不能阻断其作用。有限的数据表明它们减少了可能导致逮捕的具有临床意义的性行为（1)。 药物包括 促性腺激素释放激素（GnRH）激动剂（如亮丙瑞林、戈塞林）

长效醋酸甲羟孕酮 这两类药物都能减少垂体生产的促黄体激素（LH）和促卵泡激素（FSH），都可以减少睾酮产生。要获得患者知情同意，并适时检测肝酶和睾酮水平。 治疗参考文献 1.Turner D, Briken P: Treatment of paraphilic disorders in sexual offenders or men with a risk of sexual offending with luteinizing hormone-releasing hormone agonists: An updated systematic review.J Sex Med 5(1):77-93, 2018. doi: 10.1016/j.jsxm.2017.11.013