反社会型人格障碍（ASPD）

反社会型人格障碍的特点是持续的无视行为后果和他人权利。诊断根据临床标准。治疗包括认知行为治疗，抗精神病药物，和抗抑郁药。
(参见焦虑障碍概述。）
反社会型人格障碍的患者常为了个人利益进行非法，欺骗，剥削，鲁莽的行为，缺乏悔恨。具体包括：
辩解或合理化自己的行为（如认为输家就应该输，想成为老大）
责怪受害人是愚蠢或无助的
无视自己的行为对他人的剥削和有害影响
根据美国和英国的几项大型流行病学调查，反社会人格障碍的终生患病率估计为 2% 至 5%（1, 2）。反社会型人格障碍男性比女性更常见（3:1） (3)，并且有很强的遗传性。患病率随年龄下降(4)，提示患者随着时间适应不良的行为有所改善。
共病 常见。多数患者存在 物质使用障碍 （与反社会型人格障碍患者约一半符合物质使用障碍的标准）(3)。反社会人格障碍患者通常也有 冲动控制障碍, 情绪障碍, 焦虑症, 赌博障碍, 注意力缺陷/多动症， 或者 边缘性人格障碍。
参考文献
1.Lenzenweger MF, Lane MC, Loranger AW, et al: DSM-IV personality disorders in the National Comorbidity Survey Replication.Biol Psychiatry 62(6):553-564, 2007. doi: 10.1016/j.biopsych.2006.09.019
2.Trull TJ, Jahng S, Rachel L Tomko, et al: Revised NESARC personality disorder diagnoses: Gender, prevalence, and comorbidity with substance dependence disorders.J Pers Disord 24(4):412-426, 2010. doi: 10.1521/pedi.2010.24.4.412
3.Regier DA, Farmer ME, Rae DS, et al: Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse.Results from the Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study.JAMA 264(19):2511-2518, 1990.PMID: 2232018.
4.d'Huart D, Seker S, Burgin D, et al: The stability of personality disorders and personality disorder criteria: A systematic review and meta-analysis.Clin Psychol Rev 102:102284, 2023. doi: 10.1016/j.cpr.2023.102284
反社会型人格的病因
遗传和环境因素（例如在儿童期遭受虐待）有助于反社会人格障碍的发展。一个可能的机制是冲动而不是有计划的攻击，这与血清素转运体功能异常有关。从幼儿期到青春前期一直无视他人的痛苦等反社会行为。
患者的一级亲属发生该障碍的机会比普通人群高(1)。不论是养父母还是生物学父母罹患该障碍都会增加孩子的患病风险。
如果 在10岁之前品行障碍 伴随着注意力缺失/多动症，成年期发生反社会人格障碍的危险性增加 (2)。当父母虐待或忽视儿童或在管教或管教方式不一致的行为障碍发展为反社会人格障碍的风险可能增加（例如，对孩子忽冷忽热 [3]）。
病因参考文献
1.Polderman TJC, Benyamin B, de Leeuw CA, et al: Meta-analysis of the heritability of human traits based on fifty years of twin studies.Nat Genet 47(7):702-709, 2015. doi: 10.1038/ng.3285
2.Storebø OJ, Simonsen EJ: The association between ADHD and antisocial personality disorder (ASPD): A review.Atten Disord: 20(10):815-24, 2016.doi: 10.1177/1087054713512150
3.Reti IM, Samuels JF, Eaton WW, et al: Adult antisocial personality traits are associated with experiences of low parental care and maternal overprotection.Acta Psychiatr Scand 106(2):126-133, 2002. doi: 10.1034/j.1600-0447.2002.02305.x
反社会人格障碍的症状和体征
反社会型人格障碍的患者表现为对他人和被毁坏财产的漠视，对骚扰他人或偷窃的无所谓。 他们可能会欺骗、利用、诱惑或操纵别人得到自己想要（比如金钱，权力，性）。他们可能使用化名。
这些病人很冲动；他们不会提前计划或考虑对自己或他人的后果或安全。因此，他们可能会突然改变工作，家庭，或人际关系。他们可能会在醉酒的情况下超速驾驶，有时会导致撞车。他们可能会过量饮酒或服用违禁药物。
反社会型人格障碍的患者常在社会和经济上不负责任。他们可能经常毫无计划地换工作。可能在有条件时不去工作。他们可能不支付账单，拖欠贷款，或者不支付子女抚养费。
这些患者往往容易被挑衅具有攻击性，他们可能会打架或虐待配偶或伴侣。性关系上，他们不负责任，并且利用性伴侣，无法保持一夫一妻制。
缺乏悔恨行为。 反社会型人格障碍的患者可能会通过抱怨自己受到的伤害（如他们应得的）或者生活的方式（如不公平）合理化自己的行为。他们不愿被人摆布，并为自己的利益不惜任何代价。
缺乏对他人同情，对他人的权利和痛苦表现为蔑视或淡漠。
反社会人格障碍患者可能非常固执己见、自信或傲慢。他们可能很迷人，夸夸其谈，并为自己的利益轻易许诺。
反社会人格障碍的诊断
精神障碍诊断与统计手册，第5版，文本修订，(DSM-5-TR)标准
反社会人格障碍的诊断 (1)，患者必须有
长期无视他人权利
以下因素的≥3项表明不符合要求：
无视法律规定，表现为反复出现犯法行为
具有欺骗性的，表现为反复说谎、使用化名，或为个人利益或乐趣欺骗他人
冲动行事或不提前规划
容易被易挑衅或有攻击行为，表现为经常斗殴或冒犯他人
漠视自己以及他人安全
持续的不负责任，表现工作不稳定，无计划，不支付账单
毫无悔意，表现为对他人的漠视或对虐待他人的合理化
此外，患者必须有证据表明15岁之前就有品行障碍。反社会型人格障碍的诊断必须≥ 18岁。
鉴别诊断
诊断参考文献
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 748-752.
反社会人格障碍的治疗
应急管理
特定病例的药物治疗
没有证据表明某种特定的治疗可以长期的改善。因此，治疗目的是到达某些短期目标，比如避免法律后果，而不是改变患者。应急管理（即根据患者的行为给予或拒绝给予他们想要的东西）可能效果有限（1）。共病症（例如， 情绪障碍, 物质使用障碍）也应根据他们的首选方法进行治疗。
具有明显冲动性和不稳定情绪的攻击性患者可能会受益于药物治疗（例如非典型抗精神病药、锂和丙戊酸盐[参见 双相情感障碍的药物治疗], 选择性血清素再摄取抑制剂）。
治疗参考文献
1.Gibbon S, Khalifa NR, Cheung NH-Y, et al: Psychological interventions for antisocial personality disorder.Cochrane Database Syst Rev 9(9):CD007668, 2020. doi: 10.1002/14651858.CD007668.pub3