反社会型人格障碍（ASPD）

反社会型人格障碍的患者表现为对他人和被毁坏财产的漠视，对骚扰他人或偷窃的无所谓。 他们可能会欺骗、利用、诱惑或操纵别人得到自己想要（比如金钱，权力，性）。他们可能使用化名。

这些病人很冲动；他们不会提前计划或考虑对自己或他人的后果或安全。因此，他们可能会突然改变工作，家庭，或人际关系。他们可能会在醉酒的情况下超速驾驶，有时会导致撞车。他们可能会过量饮酒或服用违禁药物。

反社会型人格障碍的患者常在社会和经济上不负责任。他们可能经常毫无计划地换工作。可能在有条件时不去工作。他们可能不支付账单，拖欠贷款，或者不支付子女抚养费。

这些患者往往容易被挑衅具有攻击性，他们可能会打架或虐待配偶或伴侣。性关系上，他们不负责任，并且利用性伴侣，无法保持一夫一妻制。

缺乏悔恨行为。 反社会型人格障碍的患者可能会通过抱怨自己受到的伤害（如他们应得的）或者生活的方式（如不公平）合理化自己的行为。他们不愿被人摆布，并为自己的利益不惜任何代价。

缺乏对他人同情，对他人的权利和痛苦表现为蔑视或淡漠。

反社会人格障碍患者可能非常固执己见、自信或傲慢。他们可能很迷人，夸夸其谈，并为自己的利益轻易许诺。