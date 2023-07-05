露阴癖` 特点是通过暴露自己的生殖器来获得性兴奋，对象通常是毫无准备的陌生人。它也可以指希望他人观察其性活动的强烈欲望。露阴障碍包括这些冲动和欲望投向与未经许可的人，或因为这种欲望和冲动导致显著的痛苦或功能损害。

露阴癖是一种 性欲倒错, 但大多数露阴癖的人不符合性欲倒错障碍的诊断标准，这需要一个人的性行为，性幻想，或强烈性冲动导致临床显著的痛苦或功能损害或导致伤害他人（行为施予一个未经许可的人）。这种情况必须已经持续存在6个月以上。

尽管真实患病率尚不清楚，但估计男性患病率约为 2% 至 4%（1）；女性的患病率似乎较低。很少有女性被诊断出有暴露障碍。托马斯等人（2）表明社会性行为中的性别差异可能与长期观察到的性别差异有关。

露阴癖患者（通常是男性）在暴露于他人或幻想暴露生殖器时可能会手淫。他可能会意识到自己想使看到的人惊奇、震惊或印象深刻。受害者几乎总是成年女性或者儿童。实际性接触是很少发生，毫不知情的见证人身体收到伤害很少见。

发病年龄通常在青春期；偶尔首发于更大的年龄范围内，青春前期或中年期。

被抓到的男性性犯罪者大约有30％为露阴癖患者(3)。据报道，累犯率高达约 40%（4）。尽管据报道有这种情况发生，但绝大多数有暴露癖的人并不会进行具有身体侵犯性的性行为。

尽管许多暴露狂结婚了，但他们的婚姻常常因不良的社交和性适应而受到困扰，包括频繁的性功能障碍（参见 男性性功能和功能障碍 和 女性性功能和功能障碍）。

露阴癖患者也可能有人格障碍（通常是反社会型人格障碍）或行为障碍(5)。

对一些人来说，露阴癖表达了他们要他人观察他们性行为的强烈渴望。与其说他们想要让观者感到惊讶，不如说他们希望自己喜欢的人看到自己这样的行为。这些露阴癖者可能会从事色情电影或成人节目表演。他们很少因这种愿望而经历痛苦或损害，因此可能没有精神障碍。

暴露症的诊断 精神疾病诊断与统计手册第五版（DSM-5-TR）标准 露阴障碍诊断的要求如下 (1)： 患者因将自己的生殖器暴露给毫无戒心的人而经历反复而强烈的性唤起，表现为幻想、冲动或行为。

患者对未经同意的人实施了性冲动，或者这些性冲动或性幻想导致临床上显着的痛苦或社交、职业或其他重要功能领域的损害。

这种情况已经存在了6个月以上。 临床医生必须明确患者是通过将生殖器暴露给青春期前的儿童还是身体成熟的人，或者两者兼有而引起性冲动。 诊断参考文献 1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition,Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC.

暴露症的治疗 心理治疗和支持小组

选择性5-羟色胺再摄取抑制 （SSRIs）

有时，抗雄激素药物 通常当裸露癖患者性犯罪的罪名成立，治疗也就开始，包括心理治疗、支持性团体和SSRIs (1, 2 )。 如果SSRIs无效，且病情严重，则应予以考虑降低睾酮水平，从而降低性欲药物。这些药物被称为抗雄激素，尽管最常用的药物实际上并不阻止睾酮的影响。 这些药物包括促性腺激素（GnRH）激动剂（如醋酸亮丙瑞林）和长效醋酸甲羟孕酮;可以同时减少垂体促黄体生产素（LH）和卵泡刺激素（FSH）的。如果这些药物无效，可以考虑使用雄激素拮抗剂，但要获得患者知情同意，并适时检测肝功能和睾酮水平。 累犯率很高。治疗情况和效果是基于自我报告，阴茎体积描记法和逮捕记录。 治疗参考文献 1.Garcia FD, Thibaut F: Current concepts in the pharmacotherapy of paraphilias.Drugs 71(6):771-790, 2011. doi: 10.2165/11585490-000000000-00000 2.Thibaut F: Pharmacological treatment of paraphilias.Isr J Psychiatry Relat Sci 49(4):297-305, 2012.Isr J Psychiatry Relat Sci 2012;49(4):297-305.PMID: 23585467