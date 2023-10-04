棉尘fei是一种类似哮喘的综合症，发生在接触未加工的原棉、亚麻或大麻的纺织工人身上。特定的纺织厂工作与较高的棉尘病风险相关。

有证据表明，吸入棉尘中的细菌内毒素可导致支气管收缩、慢性支气管炎和肺功能逐渐下降，特别是在遗传易感人群中。