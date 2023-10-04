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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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棉尘肺

作者：Carrie A. Redlich, MD, MPH, Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;
Efia S. James, MD, MPH, Bergen New Bridge Medical Center;Brian Linde, MD, MPH, Yale Occ and Env Medicine Program
已审核/已修订 10月 2023
看法 进行患者培训

棉尘肺是一种气道反应性疾病，以发生于棉纺、亚麻和麻织品工人的支气管狭窄为特征。有证据表明病原体是细菌内毒素。症状表现包括胸部紧迫感和呼吸困难，在工作周的第1天加重，随时间逐渐消退。诊断依据病史和肺功能试验。纺织工人的长期接触会导致慢性肺病，具有哮喘和慢性阻塞性肺病（COPD）的特征。治疗包括避免暴露和使用抗哮喘药物。

（也可以看看 环境和职业性肺病概述。)

棉尘肺的病因

棉尘fei是一种类似哮喘的综合症，发生在接触未加工的原棉、亚麻或大麻的纺织工人身上。特定的纺织厂工作与较高的棉尘病风险相关。

有证据表明，吸入棉尘中的细菌内毒素可导致支气管收缩、慢性支气管炎和肺功能逐渐下降，特别是在遗传易感人群中。

棉尘肺的症状和体征

症状包括胸部紧迫感和呼吸困难，随着反复暴露而减轻。症状在周末或假期后第一天工作时出现，并在随后的连续工作日中减轻或消失。这种典型的一过性表现可鉴别棉尘肺与 哮喘

长期接触棉花或其他粉尘（例如 5 至 10 年或更长时间）的纺织工人可能会患上具有哮喘和哮喘特征的阻塞性肺病。 慢性阻塞性肺疾病 （慢性阻塞性肺病）（1）。

症状和体征

  1. 1.Lai PS, Christiani DC.Long-term respiratory health effects in textile workers.Curr Opin Pulm Med 2013; 19(2), 152-157.doi:10.1097/MCP.0b013e32835cee9a

棉尘肺的诊断

  • 暴露史和肺功能检查结果

棉尘病的诊断基于接触棉花、亚麻或大麻粉尘的历史，以及 肺功能检查 显示气流阻塞。

监测措施包括纺织工人的症状报告和肺量计测定，有助于疾病的早期发现。

棉尘肺的治疗

  • 治疗哮喘和慢性阻塞性肺病的药物

棉尘中毒的治疗包括避免或减少接触以及使用治疗药物 慢性阻塞性肺病哮喘

可以通过润湿程序、增加通风以及使用排气罩来减少粉尘暴露。对于某些任务，除了工程控制措施外，可能还需要呼吸保护。症状持续或肺功能测试显示严重阻塞的工人应转移到暴露程度较低的区域。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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