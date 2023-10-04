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棉尘肺是一种气道反应性疾病，以发生于棉纺、亚麻和麻织品工人的支气管狭窄为特征。有证据表明病原体是细菌内毒素。症状表现包括胸部紧迫感和呼吸困难，在工作周的第1天加重，随时间逐渐消退。诊断依据病史和肺功能试验。纺织工人的长期接触会导致慢性肺病，具有哮喘和慢性阻塞性肺病（COPD）的特征。治疗包括避免暴露和使用抗哮喘药物。
（也可以看看 环境和职业性肺病概述。)
棉尘肺的病因
棉尘fei是一种类似哮喘的综合症，发生在接触未加工的原棉、亚麻或大麻的纺织工人身上。特定的纺织厂工作与较高的棉尘病风险相关。
有证据表明，吸入棉尘中的细菌内毒素可导致支气管收缩、慢性支气管炎和肺功能逐渐下降，特别是在遗传易感人群中。
棉尘肺的症状和体征
症状包括胸部紧迫感和呼吸困难，随着反复暴露而减轻。症状在周末或假期后第一天工作时出现，并在随后的连续工作日中减轻或消失。这种典型的一过性表现可鉴别棉尘肺与 哮喘。
长期接触棉花或其他粉尘（例如 5 至 10 年或更长时间）的纺织工人可能会患上具有哮喘和哮喘特征的阻塞性肺病。 慢性阻塞性肺疾病 （慢性阻塞性肺病）（1）。
症状和体征
1.Lai PS, Christiani DC.Long-term respiratory health effects in textile workers.Curr Opin Pulm Med 2013; 19(2), 152-157.doi:10.1097/MCP.0b013e32835cee9a
棉尘肺的诊断
暴露史和肺功能检查结果
棉尘病的诊断基于接触棉花、亚麻或大麻粉尘的历史，以及 肺功能检查 显示气流阻塞。
监测措施包括纺织工人的症状报告和肺量计测定，有助于疾病的早期发现。