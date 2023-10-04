与工作相关性哮喘包括职业性哮喘和工作加重性哮喘。职业性哮喘是由于在工作场所接触过敏原或刺激物而引起的新发哮喘，可进一步分为致敏物引起的或刺激物引起的。工作性哮喘是一种已经存在的哮喘，会因工作场所条件（例如极端温度、灰尘、清洁产品、潮湿环境或环境过敏原）而恶化。工作相关哮喘的症状包括呼吸困难、喘息、咳嗽，偶尔还会出现上呼吸道过敏症状。诊断主要基于职业史，包括工作活动评估、工作环境暴露以及工作与症状之间的时间关联。治疗包括减少接触（必要时去除）、根据需要服用哮喘药物以及密切监测。

（也可以看看 环境和职业性肺病概述 和 哮喘.)

大约 15% 的成人哮喘归因于职业暴露（1, 2）。所有患有哮喘的成人，尤其是新发哮喘或哮喘恶化的患者，都应怀疑与工作相关的哮喘。

工作场所通常含有多种刺激物和过敏原，可能导致或加剧哮喘。通常，识别特定的试剂（例如清洁产品、护发产品）具有挑战性，而且通常是没必要。然而，重要的是要区分与工作相关的哮喘和与工作场所相关的其他气道疾病，例如上呼吸道刺激、 声带功能障碍, 过敏性肺炎， 和 慢性支气管炎。

即使停止接触刺激物或过敏原，工作场所相关的哮喘仍可能继续引起症状。

致敏剂诱发的职业性哮喘 致敏剂诱发的职业性哮喘是在对工作场所遇到的高分子量或低分子量致敏剂产生免疫反应后发生的。高分子量过敏原的例子包括谷物粉尘、乳胶、洗涤剂制造和烘焙中使用的蛋白水解酶以及动物过敏原。低分子量试剂包括化学品（例如异氰酸酯、环氧树脂）、药物（例如青霉素、四环素）、金属（例如铂盐、镍）和木粉（例如西红柏）。数百种工作场所因素可能导致哮喘。 免疫介导的机制涉及 IgE 和非 IgE 介导的对工作场所触发因素的超敏反应。发生致敏ji诱发哮喘的风险因职业和工作场所使用的具体药物而异。此外，暴露剂量是初始致敏的一个因素，而特应性也是高分子量抗原的重要危险因素。3）。

刺激物暴露和反应性气道功能障碍综合征 (RADS) 刺激性哮喘是指在工作中接触呼吸道刺激物后发生的哮喘。刺激物诱发的哮喘的发病机制是由于细胞损伤和炎症，这与致敏剂诱发的哮喘的免疫介导机制相反。大量暴露刺激物，例如工作场所事故或化学品泄漏，可能会导致 反应性气道功能障碍综合征 （RADS）。 RADS 是指在高水平接触已知刺激物后 24 小时内新出现的哮喘症状。其他 RADS 标准包括肺功能测试符合气道高反应性、持续症状 ≥ 3 个月内，并且缺乏先前存在的哮喘或其他肺部疾病来解释症状。 除了 RADS 之外，刺激物诱发的哮喘还包括长期接触中等水平刺激物的工人发生的哮喘。越来越多的病例报告和病例系列描述了长期低水平接触清洁产品和消毒剂等刺激物后哮喘的发作(4）。

工作加剧性哮喘 工作性哮喘不是由工作场所特有的刺激物引起的，而是已经存在的哮喘，由于工作中的哮喘触发因素而恶化。可能加剧哮喘的工作暴露包括极端温度、湿度和潮湿环境、灰尘和清洁产品。患者在工作中还可能接触到常见的环境过敏原，这些过敏原可能加重哮喘。工作加剧哮喘症状的时间模式取决于暴露模式，并且在独特的暴露情况下（例如改造工作）可能是短暂的，或者每天，如果暴露发生在正常工作职责期间（5）。

工作相关哮喘的症状和体征 由于对工作场所的某种物质过敏而引起的与工作相关的哮喘症状通常会在数周至数年的潜伏期内出现。一旦过敏，工人就会对极低浓度的药剂产生反应，这使得过敏工人的暴露控制变得困难。 典型症状包括气短、胸闷、气喘和咳嗽，这些症状与工作有关。鼻炎和结膜症状在高分子量过敏原中更为常见，并且可能先于哮喘的典型症状数月或数年。 症状通常在接触致敏剂后在工作中出现和/或恶化，并在患者离开工作时（例如周末和假期）改善。晚期哮喘反应，即接触后 4 至 6 小时或更长时间出现的症状，在低分子量药物中很常见，并且可能使人们难以识别其与工作的关联。在工作中持续暴露会使症状变得更加慢性和持久，并且与工作的关联可能变得不那么明显。

工作相关哮喘的诊断 明确诊断 哮喘 （包括 肺功能测试）

识别与哮喘相关的工作暴露

明确哮喘与工作之间的时间关系 所有患有新发哮喘或哮喘恶化的成年人都应考虑与工作相关的哮喘。当患者离开工作岗位（例如周末或假期）时哮喘症状有所改善，应怀疑与工作有关的哮喘。与工作有关的哮喘症状加重或哮喘药物用量增加也应引起进一步的调查。由于工作相关性哮喘的诊断可能会影响就业，因此记录哮喘的诊断、已知或可疑的病原体以及工作相关性的理由非常重要。 临床医生应注意哮喘的典型症状以及吸入支气管扩张剂和皮质类固醇的临床改善。 如果肺活量测定显示可变气流阻塞，则可能有助于诊断哮喘，最常见的表现是服用吸入支气管扩张剂后 1 秒用力呼气量 (FEV1) 的改善。哮喘治疗后或消除触发暴露后肺活量测定结果的改善以及呼出一氧化氮的升高也支持哮喘的诊断。 哮喘的特点是可变的气流阻塞，因此许多哮喘患者在没有症状或正在接受治疗时肺活量测定结果正常。肺量测定正常且对吸入支气管扩张剂缺乏反应并不能排除哮喘的诊断，特别是当患者正在服用哮喘药物或没有症状时。 患有与工作相关的呼吸道症状但未记录哮喘的患者可能患有另一种与工作相关的病症，例如 声带功能障碍, 上呼吸道刺激, 过敏性肺炎, 慢性阻塞性肺疾病 （慢性阻塞性肺病），或 慢性支气管炎。可能需要进行测试以排除其他诊断。 明确哮喘诊断后，临床医生应记录与工作以及非工作场所接触哮喘诱因相关的哮喘发病时间、发作和进展。应获得完整的职业史，包括职称、行业、工作任务以及工作环境和使用材料的描述。随着时间的推移，哮喘变得越来越普遍，因此，在试图确定致病因素时，除了评估患者当前的症状外，临床医生还应关注患者哮喘何时开始和/或恶化，特别是如果患者不再在相关工作场所患。 美国所有工作场所都强制要求提供安全数据表，可用于识别可能导致哮喘的刺激物和过敏原。然而，安全数据表上没有已知刺激物并不能排除与工作相关的哮喘的诊断。对于少数可进行商业化过敏测试的哮喘致病物质，例如某些动物和谷物，过敏测试可以帮助识别致病物质，尽管也可能出现假阴性和阳性的情况。 一旦确定了工作和非工作暴露的特征，评估和记录患者症状与工作的关系就很重要。在患者上班和下班时进行的连续峰值流量测量、上班和下班时吸入器使用的变化以及过敏测试可以提供更大的诊断确定性。一旦患者远离致病工作场所，诊断与工作相关的哮喘就更具挑战性。因此，除非患者有严重的症状，否则通常优选在评估工作相关哮喘的可能诊断时不要让患者离开工作岗位。 工作加剧性哮喘 工作加剧哮喘的诊断基于既往哮喘病史（症状、病史、药物使用情况、可变气流阻塞）以及工作中是否存在可能加剧哮喘的条件，其中包括常见刺激物、过敏原、极端温度和湿度等情况，以及伴随哮喘症状和/或吸入器使用增加的体力消耗。与工作相关的哮喘恶化可以通过以下方式记录：症状恶化、因哮喘症状就诊的频率增加、哮喘药物的使用增加，或者很少见的是与工作相关的肺功能恶化（峰值流量、肺活量测定）。已缓解的哮喘复发可能与工作有关的新发哮喘。

工作相关哮喘的治疗 消除暴露

哮喘的药物治疗

工作场所的修改或变更 工作相关哮喘的药物治疗与其他类型的哮喘相似。 哮喘。对于所有类型的与工作相关的哮喘，应尽量减少在工作场所和家里诱发的暴露和条件。应监测患者哮喘症状恶化和药物使用增加。 对于致敏剂诱发的职业性哮喘，一旦过敏，患者就会对极低水平的空气接触做出反应。因此，建议的处理方法包括识别并完全避免进一步接触致敏剂。鉴于完全离开工作场所可能会带来重大的社会经济后果，有时会尝试转移到同一工作场所的不同工作区域或改进工程控制。在可能持续接触致敏剂的情况下，密切监测哮喘恶化情况至关重要，包括症状、药物使用和肺功能。早期识别并及时去除致敏剂可带来更好的结果，但哮喘通常在远离致敏剂后仍持续存在。 对于刺激性职业性哮喘和工作性哮喘患者来说，如果采取适当措施减少触发暴露和条件，工人可以继续目前的工作。其中包括更好地对刺激性暴露和住宿进行工程控制，以避免某些工作任务或地点，例如在炎热或寒冷的房间中工作。定期监测哮喘症状和控制很重要。如果患者的哮喘在工作中恶化，可能需要进一步调整工作，包括换工作。建议进行标准的哮喘治疗，包括药物治疗和尽量减少家庭和环境诱因。 即使患者远离致病暴露，致敏剂引起的哮喘和刺激物引起的哮喘通常也会持续存在，并且患者可能需要长期使用哮喘药物。在提出工作建议之前，临床医生应记录与工作相关的哮喘的诊断和特定的致病因素。

预防与工作有关的哮喘 及时发现与工作狗官的哮喘对于进一步预防职业性哮喘具有重要作用。当在工作场所发现职业性哮喘病例时，临床医生应考虑其他工人接触职业性哮喘的可能性。与工作场所和公共卫生官员的沟通有助于进一步评估和努力，以防止对同事的健康造成不良影响。减少或消除职业致敏剂和刺激物的暴露，包括通过使用通风和其他工程控制等职业卫生措施，有助于预防新病例。