药物过敏的症状和体征因药物和患者不同而表现各异，不同个体对同一种药物可表现不同。 最严重的表现是过敏反应(I型超敏反应)。皮疹（如麻疹样皮疹）、荨麻疹、发热比较常见。固定不变的药物反应（暴露于同一药物，在身体的同一部位发生反应）是罕见的。

一些独特的临床综合征可能涉及其他类型的超敏反应：

血清病

药物诱导免疫 溶血性贫血

DRES（伴有嗜酸性粒细胞增多和全身症状的皮疹）

肺部的影响

肾脏的影响

其他自身免疫现象

血清病通常发生在暴露后7至10天，并引起发烧、关节痛和皮疹。发生机制为药物抗体复合体形成和补体系统活化引起的III型超敏反应。一些患者还有关节炎、水肿和消化道症状。此病为自限性，持续1～2周。引起血清病的常见药物有：beta-内酰胺类抗生素、磺胺类抗生素、右旋糖酐铁和卡马西平。

当抗体-药物-红细胞（RBC）发生相互作用时（如与头孢菌素和头孢替坦），或当药物（如氟达拉滨、甲基多巴）以诱导自身抗体产生的方式改变红细胞膜时，可能会发生药物诱导的免疫性溶血性贫血。这些反应是II型超敏反应。

DRESS（伴有嗜酸性粒细胞增多和全身症状的皮疹）也称为药物诱导超敏综合征（DHS），是一种IV型超敏反应，可在药物治疗开始后12周内开始，并可在剂量增加后发生。停药后在数周内症状可能持续或复发。患者具有明显的嗜酸性粒细胞增多并通常发展为肝炎，皮疹，面部肿胀，全身水肿，淋巴结肿大。常见药物包括苯妥英钠，卡马西平，别嘌呤醇，和拉莫三嗪。

肺部影响 可能由某些药物引起（例如，博来霉素、胺碘酮、呋喃妥因、两性霉素 B、磺胺类药物、柳氮磺胺吡啶）。这些药物会引起呼吸道症状（不同于I型超敏反应可能发生的喘息）、肺功能恶化和其他肺部变化（称为药物性肺病，最常见的间质性肺病）。这些作用被认为主要是III型和IV型过敏反应。

最常见的过敏 肾脏效应 是 肾小管-间质性肾炎;通常涉及NSAIDs（包括COX-2抑制剂）、甲氧西林、抗菌药物和西咪替丁。涉及I型、III型和/或IV型过敏反应。

可能发生其他自身免疫现象。肼嗪、丙基硫氧嘧啶和普鲁卡因酰胺可引起系统性红斑狼疮（SLE）样综合征，这是一种III型超敏反应。这种症状可以相对轻微（有关节痛，发热，皮疹）或相当显著（有浆膜炎，高烧，全身乏力），不侵犯肾脏和中枢神经系统。抗核抗体检测为阳性。青霉胺可引起 系统性红斑狼疮 和其他自身免疫性疾病（如， 重症肌无力，这是一种 II 型超敏反应）。有些药物可以引起 核周型抗中性粒细胞胞浆抗体（P-ANCA）相关性血管炎。与药物诱导的核周抗中性粒细胞胞浆自身抗体（p-ANCA）相关血管炎相关的常见药物包括抗甲状腺药物、抗结核药物、某些抗生素、别嘌醇、肼嗪和阿托伐他汀。这些自身抗体针对髓过氧化物酶（MPO），引起II型超敏反应。免疫检查点抑制剂是一种常用的癌症免疫疗法，可能会产生与免疫相关的副作用。这些作用是由非特异性免疫激活引起的，几乎可以影响任何器官系统；然而，它们最常见的影响是皮肤、肝脏、胃肠道和内分泌系统。