看法 进行患者培训
支气管类癌罕见（约占成年肺癌的1-2%），为生长缓慢的神经内分泌肿瘤，起源于支气管黏膜，发病年龄40～70岁。
类癌起源于 胃肠道（约占90%） 、胰腺和 肺支气管的神经内分泌细胞。尽管类癌通常是良性的或仅具有局部侵袭性，但影响支气管的类癌通常是恶性的。一些类癌具有内分泌活性；可能性因起源部位而异，起源于回肠和近端结肠的肿瘤的可能性最高（40% 至 50%），支气管类癌的可能性较低。
半数支气管类癌病人无症状，半数病人表现为呼吸困难、哮鸣和咳嗽等气道阻塞的症状，常误诊为哮喘。反复发生的肺炎、咯血和胸痛也常见。
副肿瘤综合征包括因促肾上腺皮质激素(ACTH)异位引起的 库欣综合征，因生长激素释放因子异位引起的肢端肥大症 和因胃泌素分泌异位引起的胃泌素瘤 (Zollinger-Ellison syndrome) ，比因类癌综合征更常见，后者发生在 < 3%的肿瘤患者中。
类癌综合征，症状包括
面部皮肤潮红
腹泻
支气管痉挛症
类癌综合征的慢性后遗症包括
毛细血管扩张
右心瓣膜病变
后腹膜纤维化
左心杂音（二尖瓣狭窄或反流）罕见于支气管类癌，由5-羟色胺损害瓣膜而引起（与胃肠道类癌的右心瓣膜损害相对应）。
支气管类癌的诊断
支气管镜活检
支气管肺癌确诊依据支气管镜活检，但评估首先选择胸部CT，它能发现多达三分之一患者的肿瘤钙化。
111铟标记的奥曲肽扫描有助于确定肿瘤局部和远处转移范围。
尿5-羟色胺和5-羟吲哚乙酸水平升高可支持诊断但并不常见。
支气管类癌的治疗
手术
支气管肺癌治疗选择手术切除加或不加辅助化疗和/或放疗。
预后取决于肿瘤类型。在大多数情况下，高分化（典型）类癌的5年生存率为 > 大多数系列中为 90%，但非典型肿瘤5年生存率较低。