支气管类癌罕见（约占成年肺癌的1-2%），为生长缓慢的神经内分泌肿瘤，起源于支气管黏膜，发病年龄40～70岁。

类癌起源于 胃肠道（约占90%） 、胰腺和 肺支气管的神经内分泌细胞。尽管类癌通常是良性的或仅具有局部侵袭性，但影响支气管的类癌通常是恶性的。一些类癌具有内分泌活性；可能性因起源部位而异，起源于回肠和近端结肠的肿瘤的可能性最高（40% 至 50%），支气管类癌的可能性较低。

半数支气管类癌病人无症状，半数病人表现为呼吸困难、哮鸣和咳嗽等气道阻塞的症状，常误诊为哮喘。反复发生的肺炎、咯血和胸痛也常见。

副肿瘤综合征包括因促肾上腺皮质激素(ACTH)异位引起的 库欣综合征，因生长激素释放因子异位引起的肢端肥大症 和因胃泌素分泌异位引起的胃泌素瘤 (Zollinger-Ellison syndrome) ，比因类癌综合征更常见，后者发生在 < 3%的肿瘤患者中。

类癌综合征，症状包括

面部皮肤潮红

腹泻

支气管痉挛症

类癌综合征的慢性后遗症包括

毛细血管扩张

右心瓣膜病变

后腹膜纤维化

左心杂音（二尖瓣狭窄或反流）罕见于支气管类癌，由5-羟色胺损害瓣膜而引起（与胃肠道类癌的右心瓣膜损害相对应）。

支气管类癌的诊断 支气管镜活检 支气管肺癌确诊依据支气管镜活检，但评估首先选择胸部CT，它能发现多达三分之一患者的肿瘤钙化。 111铟标记的奥曲肽扫描有助于确定肿瘤局部和远处转移范围。 尿5-羟色胺和5-羟吲哚乙酸水平升高可支持诊断但并不常见。