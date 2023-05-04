skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

支气管类癌

作者：Robert L. Keith, MD, Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine, University of Colorado School of Medicine
已审核/已修订 5月 2023
看法 进行患者培训

支气管类癌罕见（约占成年肺癌的1-2%），为生长缓慢的神经内分泌肿瘤，起源于支气管黏膜，发病年龄40～70岁。

类癌起源于 胃肠道（约占90%） 、胰腺和 肺支气管的神经内分泌细胞。尽管类癌通常是良性的或仅具有局部侵袭性，但影响支气管的类癌通常是恶性的。一些类癌具有内分泌活性；可能性因起源部位而异，起源于回肠和近端结肠的肿瘤的可能性最高（40% 至 50%），支气管类癌的可能性较低。

半数支气管类癌病人无症状，半数病人表现为呼吸困难、哮鸣和咳嗽等气道阻塞的症状，常误诊为哮喘。反复发生的肺炎、咯血和胸痛也常见。

副肿瘤综合征包括因促肾上腺皮质激素(ACTH)异位引起的 库欣综合征，因生长激素释放因子异位引起的肢端肥大症 和因胃泌素分泌异位引起的胃泌素瘤 (Zollinger-Ellison syndrome) ，比因类癌综合征更常见，后者发生在 < 3%的肿瘤患者中。

类癌综合征，症状包括

  • 面部皮肤潮红

  • 腹泻

  • 支气管痉挛症

类癌综合征的慢性后遗症包括

  • 毛细血管扩张

  • 右心瓣膜病变

  • 后腹膜纤维化

左心杂音（二尖瓣狭窄或反流）罕见于支气管类癌，由5-羟色胺损害瓣膜而引起（与胃肠道类癌的右心瓣膜损害相对应）。

支气管类癌的诊断

  • 支气管镜活检

支气管肺癌确诊依据支气管镜活检，但评估首先选择胸部CT，它能发现多达三分之一患者的肿瘤钙化。

111铟标记的奥曲肽扫描有助于确定肿瘤局部和远处转移范围。

尿5-羟色胺和5-羟吲哚乙酸水平升高可支持诊断但并不常见。

支气管类癌的治疗

  • 手术

支气管肺癌治疗选择手术切除加或不加辅助化疗和/或放疗。

预后取决于肿瘤类型。在大多数情况下，高分化（典型）类癌的5年生存率为 > 大多数系列中为 90%，但非典型肿瘤5年生存率较低。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。