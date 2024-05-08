胃肠道神经内分泌肿瘤和类癌综合征

弥漫性外周内分泌或旁分泌系统的内分泌活性神经内分泌肿瘤 (NET) 产生各种胺和多肽，并伴有相应的症状和体征，包括类癌综合征。类癌综合征通常由起源于神经内分泌细胞（绝大多数位于回肠-见于小肠肿瘤）并分泌 5-羟色胺的具内分泌活性的神经内分泌瘤引起。但它也可能发生在胃肠道（特别是阑尾和直肠），胰腺，支气管，或性腺（极少数情况下）的神经内分泌肿瘤。 偶尔，某些高度恶性的肿瘤（如肺燕麦细胞癌，胰岛细胞癌，甲状腺髓样癌）也可引起该症。

肠道产生血清素的神经内分泌瘤通常不会引起类癌综合征，除非发生肝转移，因为肿瘤释放的代谢产物会被门脉循环中的血液和肝酶迅速降解（如5-羟色胺被肝脏单胺氧化酶降解）。但在发生肝转移之后，转移瘤的代谢产物可通过肝静脉直接进入体循环。原发性肺和卵巢类癌的代谢产物不经过门静脉，因而也可引起类癌综合征。仅在腹腔内扩散的罕见肠道神经内分泌肿瘤可直接排入体循环或淋巴系统，并引起症状。