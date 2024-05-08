胃肠道神经内分泌肿瘤和类癌综合征

类癌综合征是一些患有以下疾病的人出现的症状和体征的综合体： 内分泌活性神经内分泌肿瘤 其特征是皮肤潮红、腹部痉挛和腹泻。数年之后可发生右侧瓣膜性心脏病。这种综合征由于肿瘤组织分泌血管活性物质（包括5-羟色胺、缓激肽、组胺、前列腺素和多肽激素）引起的，此类肿瘤为典型的转移性肠道神经内分泌瘤。诊断是基于临床表现以及尿液中血清素代谢物 5-羟基吲哚乙酸含量升高。症状的治疗采用生长抑素类似物（例如奥曲肽、兰瑞肽），但通过放射性核素扫描或剖腹手术定位肿瘤后进行手术切除或减瘤手术可能有助于缓解症状。对于选定的转移性患者，可以采用化疗。
（也可以看看 NET 概述。
类癌综合征的病因
弥漫性外周内分泌或旁分泌系统的内分泌活性神经内分泌肿瘤 (NET) 产生各种胺和多肽，并伴有相应的症状和体征，包括类癌综合征。类癌综合征通常由起源于神经内分泌细胞（绝大多数位于回肠-见于小肠肿瘤）并分泌 5-羟色胺的具内分泌活性的神经内分泌瘤引起。但它也可能发生在胃肠道（特别是阑尾和直肠），胰腺，支气管，或性腺（极少数情况下）的神经内分泌肿瘤。 偶尔，某些高度恶性的肿瘤（如肺燕麦细胞癌，胰岛细胞癌，甲状腺髓样癌）也可引起该症。
肠道产生血清素的神经内分泌瘤通常不会引起类癌综合征，除非发生肝转移，因为肿瘤释放的代谢产物会被门脉循环中的血液和肝酶迅速降解（如5-羟色胺被肝脏单胺氧化酶降解）。但在发生肝转移之后，转移瘤的代谢产物可通过肝静脉直接进入体循环。原发性肺和卵巢类癌的代谢产物不经过门静脉，因而也可引起类癌综合征。仅在腹腔内扩散的罕见肠道神经内分泌肿瘤可直接排入体循环或淋巴系统，并引起症状。
类癌综合征的病理生理
血清素（神经内分泌瘤产生的主要激素）可作用于平滑肌，引起腹泻、绞痛和吸收不良。组胺和缓激肽的产生量较少，通过其血管扩张作用引起潮红。
前列腺素和各种多肽激素由一些旁分泌细胞产生，其作用尚待进一步探讨；神经内分泌瘤偶尔还伴有人绒毛膜促性腺激素和胰多肽水平的升高。
部分患者发生右心心内膜纤维化，导致 肺动脉狭窄 和 三尖瓣反流。据报道，患有支气管神经内分泌肿瘤的心脏左侧病变非常罕见，因为血清素在通过肺部时被破坏。
类癌综合征的症状和体征
类癌综合征的诊断
尿液 5-羟基吲哚乙酸 (5-HIAA) 和血清嗜铬粒蛋白 A (CgA) 检测
根据症状和体征，人们怀疑是产生血清素的 NET。尿中5-羟色胺代谢产物5-羟吲哚基乙酸（5-HIAA）增高可确定诊断。 为了避免假阳性，在测定前3天，患者必须禁食含 5－羟色胺的食物（如香蕉、西红柿、李子、鳄梨、菠萝、茄子、胡桃）。一些药物，包括愈创木酚甘油醚、氨甲酸愈甘醚酯和吩噻嗪，也会干扰试验，在测定前应暂时停用。第三天，收集 24 小时尿样进行检测。正常情况下5-HIAA排量<10mg/d（<52micromol/d）；类癌综合征患者通常>50mg/d（>260micromol/d）。
血清嗜铬粒蛋白A (CgA) 是 NETs 的明确标志物，有助于 NET 的诊断。结合血清 CgA 与 24 小时尿液 5-HIAA 的测量结果，可提高类癌综合征患者的整体测试敏感性。
葡萄糖酸钙、儿茶酚胺、五肽促胃液素或酒精等激发试验可以诱发皮肤潮红；发皮肤潮红；在诊断不明确时可有帮助，但操作时需小心。
肿瘤定位
类癌综合征患者的 NET 定位涉及血管造影、CT 或 MRI。这些是用于定位内分泌惰性NET的相同技术。肿瘤定位需要全面的评估，有时需剖腹探查。用放射性核素标记的生长抑素受体配体铟-111 喷曲肽、碘-123 间碘苄基胍或最近用镓-68 DOTATATE 进行的扫描可能有助于高度灵敏地识别转移。
排除其他原因
类癌综合征的治疗
生长抑素类似物 (SSA) 和其他治疗症状的药物
手术切除肿瘤
指南建议使用奥曲肽或兰瑞肽作为有症状的类癌综合征患者的一线治疗。生长抑素类似物可以抑制大多数激素的释放，缓解皮肤潮红等某些症状，但是尿5-羟吲哚乙酸或促胃液素未减少。许多研究表明，长效 SSA（包括奥曲肽和兰瑞肽）具有良好的效果（1)，它们是指南推荐的控制腹泻和潮红的首选药物。对于无法用 SSA 控制的难治性腹泻，所有指南均推荐使用口服药物替洛司他乙酯 色氨酸 羟化酶抑制剂（2）。
对于类癌综合征患者，切除原发性胃肠道和支气管神经内分泌肿瘤通常可以达到治愈效果。
对于肝转移患者，手术切除肿瘤虽不能治愈，但能缓解症状，在某些情况下，还能延长生存期(3)。此外，肝转移的局部治疗可包括经动脉化疗栓塞（TACE）、温和栓塞、钇-90微球放射栓塞或射频消融。其他有希望治疗转移性或复发性疾病的药物包括依维莫司（一种哺乳动物雷帕霉素靶标 (mTOR) 抑制剂）和新开发的肽受体放射性核素治疗 (PRRT)（例如 177-镥）（4）。
放疗也不太有效，部分是由于正常肝组织无法耐受放疗。
目前尚无有效的药物治疗方案。 包括链脲佐菌素、5-氟尿嘧啶和环磷酰胺在内的联合治疗通常仅用于对其他疗法无反应或肿瘤增殖率高的有症状的2级转移性疾病患者。但是，响应持续时间很短。
治疗参考文献
1.Caplin ME, Pavel M, Ćwikła JB, et al.Lanreotide in metastatic enteropancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2014;371(3):224-233.doi:10.1056/NEJMoa1316158
2. Larouche V, Akirov A, Alshehri S, Ezzat S.Management of Small Bowel Neuroendocrine Tumors. Cancers (Basel) 2019;11(9):1395.doi:10.3390/cancers11091395
3.Farley HA, Pommier RF.Surgical Treatment of Small Bowel Neuroendocrine Tumors. Hematol Oncol Clin North Am 2016;30(1):49-61.doi:10.1016/j.hoc.2015.09.001
4.Herrera-Martínez AD, Hofland J, Hofland LJ, et al.Targeted Systemic Treatment of Neuroendocrine Tumors: Current Options and Future Perspectives. Drugs 2019;79(1):21-42.doi:10.1007/s40265-018-1033-0
类癌综合征的预后
神经内分泌肿瘤的预后取决于原发部位、等级和阶段。尽管存在转移性疾病和伴随的类癌综合征，NET 生长缓慢，存活 10 至 15 年的情况并不罕见。
关键点
只有一些神经内分泌瘤分泌导致类癌综合征的物质。
引起症状的主要物质是血清素（导致腹部绞痛和腹泻）和组胺（导致潮红）。
诊断是通过检测 血清素 尿液中的代谢物5-羟基吲哚乙酸和血清中的嗜铬粒蛋白A。
生长抑素类似物如奥曲肽或长效兰瑞肽可能有助于控制症状。
在没有转移的情况下，手术切除可能有疗效。
外科减瘤、影像引导消融、温和栓塞、化疗栓塞或放射栓塞可能有助于缓解症状，并可能延长肝转移患者的生存期。
标准化疗和放射疗法无效，但依维莫司和使用 177-镥的肽受体放射性核素治疗 (PRRT) 等其他治疗方法可能会有所帮助。