其他经常被滥用的物质

促红细胞生成素和达贝泊汀 通常用于增加患有某些类型贫血的人的红细胞产量。运动员可以服用这些药物来增加红细胞的产生，以增加细胞的携氧能力，这可以提高表现，尤其是在耐力项目中。

在不需要医疗的情况下使用红细胞生成素或达贝泊汀可能会改变红细胞生成的正常调节，因此当这些药物停止使用时，红细胞生成会突然减少。