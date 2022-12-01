其他经常被滥用的物质

看法 进行患者培训
娱乐性药物使用通常涉及改变思维的药物，但也可能涉及用于其他目的的药物，通常是减肥或提高运动成绩。在没有医疗需要和医疗监督的情况下服用这些药物会危及生活质量、健康或安全，被认为是一种 物质使用障碍。 合成代谢类固醇 可能是这一组中最常用的药物。其他包括
促红细胞生成素和达贝泊汀
生长激素
吐根糖浆
轻泻药
利尿剂
有些人，包括运动员和患有 神经性厌食症 等饮食障碍的人，服用利尿剂以帮助他们快速减肥。利尿剂使用不当可能导致脱水和严重的电解质失衡，从而导致严重疾病或死亡。
促红细胞生成素和达贝泊汀
促红细胞生成素和达贝泊汀 通常用于增加患有某些类型贫血的人的红细胞产量。运动员可以服用这些药物来增加红细胞的产生，以增加细胞的携氧能力，这可以提高表现，尤其是在耐力项目中。
在不需要医疗的情况下使用红细胞生成素或达贝泊汀可能会改变红细胞生成的正常调节，因此当这些药物停止使用时，红细胞生成会突然减少。
生长激素
一些运动员滥用生长激素，因为他们认为生长激素可以增加肌肉生长和力量，同时减少身体脂肪。
在没有医疗需要的情况下长期使用生长激素会改变胆固醇水平，增加糖尿病的风险，并导致心脏肥大和导致 心脏衰竭。
识别合成生长激素的实验室测试并不是常规的。
吐根糖浆
缓泻药
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
国家药物滥用研究所： 支持对药物使用及其后果进行科学研究并提供有关常用药物、研究重点和进展、临床资源以及拨款和资助机会的信息的联邦机构。
药物滥用和心理健康服务管理局（SAMHSA）： 美国卫生部领导公共卫生努力改善行为健康并提供资源，包括治疗定位器、免费求助热线、从业者培训工具、统计数据和关于各种物质相关主题的出版物。