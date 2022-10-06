物质使用障碍 是指患者由于持续使用物质产生明显的问题以及病态的行为方式。对物质使用障碍的诊断是基于行为模式的诊断标准。治疗物质使用障碍具有挑战性，并且根据物质和情况而有所不同。
由于“成瘾”，“滥用”和“依赖”常用来定义物质使用，但这些术语定义太宽泛变化在系统诊断中作用有限。物质使用障碍则更全面，更具有较少负面的含义。涉及的物质通常是 会导致物质相关疾病的10类药物。
物质滥用的生理影响
这些物质直接激活大脑奖赏系统并产生愉快感。激活可以是如此强烈，患者会渴求物质持续使用而忽视正常的活动。这些物质也有直接的生理影响，包括
中毒
戒断
物质滥用所致的精神障碍
物质引起的中毒和戒断的特征性表现和治疗将在手册其他地方讨论他 中号anual。
中毒
中毒是指一种可逆的药物特异性的精神和行为变化综合征，包括感知改变、欣快、认知功能损伤、判断力受损、躯体和社会功能受损、情感稳定性受损、好斗和攻击行为。极端情况下，中毒可以导致过量、致病甚至死亡。
戒断
物质滥用所致的精神障碍
物质所致精神障碍是由物质使用或戒断产生的类似于独立精神障碍的精神状态改变（如： 抑郁、精神病、焦虑或神经认知障碍）。
要将精神障碍视为物质诱导的，必须知道所涉及的物质能够引起该障碍。 物质可以是 10类通常会引起物质相关疾病的药物 ，也可以是其他药物（如抗胆碱能药物和皮质类固醇可能引起短暂的精神症状）。此外，精神障碍应
在物质中毒或戒断内1月内出现
导致明显的痛苦或损害功能
使用该物质 之前无类似症状
并不只发生在这种物质导致的急性谵妄
持续时间不长*
*酒精，吸入剂，镇静或催眠药导致的某些神经认知功能障碍和致幻剂导致的幻觉可能是永久性的。
物质使用障碍的临床治疗方法
使用违禁药物，虽然有问题法律问题，并不总是导致物质使用障碍。反之，合法的物质，如酒精和处方药（以及越来越多州认可的大麻），却可能导致物质使用障碍。滥用处方和非法药物涉及各个经济水平的人群。
娱乐性吸毒虽然通常不受社会认可，但并不是一种新现象，几个世纪以来一直以某种形式存在。物质使用有各种原因。
改变或增强情绪
作为宗教仪式的一部分
获得精神上的启迪
提高性能力
某些服用者没有出现不良反应，他们间断服用小剂量以防产生在临床毒性、耐受和躯体依赖。 许多娱乐性药物（如鸦片原油、酒精、大麻、咖啡因、致幻蘑菇、古柯叶）的“自然”（即接近原作物）使得它们含有相对低浓度的精神活性物质，并且不提纯。
物质使用障碍的病因
有物质使用障碍的人通常从偶尔尝试到间或使用，然后大量使用，有时会导致物质使用障碍。这个过程非常复杂，仅能部分理解。该过程受到药物、服用者和所在环境的影响。
药物
在10类药品导致物质使用障碍的程度各不相同。其可能性称为成瘾性。成瘾性取决于多种因素，包括
给药途径
药物穿过血脑屏障和刺激奖赏系统的速率
作用发生的时间
导致耐受和/或戒断症状的能力
此外，合法的和/或可获取的（如酒精，烟草）物质更可能产生被使用并增加发展为滥用的风险。并且对使用特定物质的风险感知减少，更有可能尝试毒品，增加暴露于滥用物质的风险。对风险感知的波动是多因素的，包括关于使用后对躯体、精神和社会的影响。
在治疗疾病或进行外科或牙科手术期间，可能会给患者开阿片类药物处方。这些药物中有很大一部分未使用，但可能会留在家中，这对希望将其用于非医疗目的的儿童、青少年和成年人来说是一个重要来源。对此，人们越来越强调有必要这样做
根据疼痛持续时间和严重程度，处方更低剂量的阿片类药物。
促进剩余药物的安全储存
扩大处方药回收计划
使用者
成为使用者的危险因素包括：
心理特征
环境和疾病
尽管自控能力低（冲动）或冒险和追求新奇程度高的人可能会增加患药物使用障碍的风险，但性格特征显然不是重要因素。但是，行为科学家描述过多种成瘾者的人格特征，但缺乏证据。
很多情况下环境因素和并存症出现增加风险。例如，悲伤、不安、或社会隔离的人会发现药物可暂时缓解症状，便导致更多的使用，最终发展为物质使用障碍。存在其他精神障碍的患者发生物质使用障碍的风险增加。 慢性疼痛患者（如背痛、镰状细胞病的疼痛、神经性疼痛、纤维肌痛）通常需要麻醉药止痛；许多会逐渐发展物质使用障碍。但对于很多这样的患者，非阿片类或者其他治疗措施可以有效缓解疼痛。
成瘾很可能是一种多基因疾病。有一些 遗传和表观遗传因素 影响到成瘾的进程。有关特定基因异常的研究因具体物质而异。
经验与提示
环境
文化和社会因素在启动和维持（或复发）物质的使用非常重要。 目睹家庭成员（如父母，兄长）和同辈使用物质会增加物质使用的风险。同辈是青少年一个特别重要的影响因素（见青少年吸毒和药物滥用)。 周围人也使用该物质使得试图停用变得更加困难
医生可能会在不经意间过度开处方来缓解疼痛或压力，从而导致精神活性药物的滥用。许多社会因素包括大量的媒体宣传会让人误以为药物可用以解决所有的问题。
物质使用障碍的诊断
诊断标准
物质使用障碍的诊断是基于病态的行为方式，即使使用物质已经造成明显问题，患者仍继续使用物质。《精神障碍诊断和统计手册》第五版文本修订版 (DSM 5) 给出了 11 个标准，分为 4 个类别。在12个月内达到2个或更多这些标准的个人被认为患有药物使用障碍。
控制受损
比原计划服用更大剂量和更长时间
人们希望停止或减少使用该物质
花费大量时间获取，使用物质，或从物质的影响中恢复
有强烈愿望（渴求）使用物质
社交受损
没有履行工作，学校或家庭的重要义务
即使导致（或恶化）社会或人际关系问题仍继续使用物质
因物质使用放弃或减少重要社会，职业或休闲活动
使用风险
在危险环境使用物质（如开车或出于危险的社会环境）
即使躯体情况恶化或导致精神问题仍继续使用
药理症状
耐受是指需要逐渐增加剂量以产生原本以小剂量就能起到的作用。
戒断：当药物停用或其作用被一种拮抗剂中和产生的躯体不适感。
请注意，某些药物，尤其是阿片类药物，镇静/安眠药和兴奋剂，即使短期合理的使用（阿片类药物<1周）也会导致耐受性和/或戒断症状。因合理的医疗使用导致的戒断症状不可诊断物质使用障碍。
物质使用障碍的严重程度根据症状的数目：
轻度：2到3条
中度：4至5条
重度：≥6条
物质滥用障碍的治疗
根据物质和环境而异
治疗物质使用障碍是具有挑战性的，包括一个或多个以下内容：
急性解毒
戒断的预防和管理
停止（或很少，减少）使用
维持禁欲
不同的治疗阶段可以用过药物和/或咨询和支持进行管理。特殊治疗措施见按本手册其他章节，包括酒精使用障碍和阿片类药物使用障碍。
随着越来越多的证据和强迫吸毒背后生物学过程的深入了解，物质使用障碍更多地认为是躯体疾病。 因此，这些障碍适合于各种形式的治疗，包括支持团体（匿名酗酒者等十二个步骤程序）；心理治疗（例如，动机增强治疗，认知行为治疗，预防复发）;以及药物治疗，从受体激动剂治疗（如尼古丁替代疗法对烟草使用障碍，美沙酮和丁丙诺啡阿片类药物使用障碍），还有目前正在研究的各种新方法。准确识别物质使用障碍的患者并转诊至更为专业的机构，对于患者的后果和社会影响非常重要。
关键点
物质使用障碍是指即使物质使用导致明显的问题仍继续使用，并伴有病态的行为方式。
临床表现可分为：控制受损，社交受损，危险使用和药理症状。
由于“成瘾”，“虐待”和“依赖”的定义宽泛变化，在系统诊断中价值不大，用物质使用障碍更加侧重其临床表现和严重性。
物质使用障碍的后果和治疗方式差异很大，取决于使用的物质。