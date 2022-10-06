这些物质直接激活大脑奖赏系统并产生愉快感。激活可以是如此强烈，患者会渴求物质持续使用而忽视正常的活动。这些物质也有直接的生理影响，包括

中毒

戒断

物质滥用所致的精神障碍

物质引起的中毒和戒断的特征性表现和治疗将在手册其他地方讨论他 中号anual。