术后管理目标是

保护残肢免受意外伤害（例如撞击，跌倒）

控制水肿

促进愈合

保持力量，心血管耐力和关节活动范围

有很多敷料选择可以保护残肢和控制水肿。有效控制水肿可促进血液循环，促进伤口愈合，并减轻术后疼痛和幻肢痛的程度。

物理治疗师将根据患者的能力和特定的截肢情况，根据需要在出院前后与患者合作进行必要的治疗。培训可能包括站立时的平衡，双杠行走，助行器，拐杖和/或轮椅的使用以及自我保健技能，包括接取和个人卫生。

假肢专家将每周拜访患者，以监测进展情况和残肢准备情况，以便在残肢液体量相当稳定的情况下安装预备假肢。

准备假肢 当残留肢体愈合并且体液量达到初始稳定水平时（通常在术后6至10周，但是如果出现并发症则需要更长时间），可以安装预备假体。预备假体是一种临时性假体，当患者适应行走和其他活动中不断变化的功能要求时，可以逐步承重和更换组件。在此期间，预备假体的承窝可能需要多次重新安装。 除了改善灵活性和独立性之外，早期安装假肢的优点还包括：更好地接受截肢、恢复身体形象、减轻幻肢痛、增强本体感觉和幻肢感觉以及加快残肢的成熟。 截肢后12到18个月，成人的残肢仍会经历相当大的体积和形状变化。此时，可以将预备假体更换为永久性或最终的假体，该假体通常使用在预备阶段被确定为最佳的相同关节和附件组件。但是，即使残肢被认为是成熟的（截肢后> 18个月），残肢的流体量仍会每天和长期波动。变化的幅度因人而异，可能会有问题。