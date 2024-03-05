当截肢是可选的，一定的准备措施，有助于优化恢复。重要的是要尽早教育患者和家属有关截肢的必要性，并审查从术前准备到假体装配以及与假体一起生活的整个过程。这样的教育有助于增加患者对手术过程的承诺，这对取得成功的结果至关重要，并且可以最大程度地增加家庭的支持。与被截肢的同伴辅导员见面可能对患者有帮助。
术前管理
术前管理包括
功能评估
规划
锻炼计划
功能评估可评估患者当前的能力及其目标。通过功能评估，外科医生、义肢矫形师和物理治疗师制定术前和术后计划。
无论年龄和当前的身体状况如何，患者均应在术前尽快开始一般和特定的运动计划，并在术后继续锻炼。物理治疗师教授维持或增加肌肉力量、柔韧性和运动范围的运动。患者的肌力和灵活性越强，其配戴或不配戴假肢时的活动范围也越多。当预计日常活动会有困难时，可以实施职业治疗计划。
术后和假体前的注意事项
术后管理目标是
保护残肢免受意外伤害（例如撞击，跌倒）
控制水肿
促进愈合
保持力量，心血管耐力和关节活动范围
有很多敷料选择可以保护残肢和控制水肿。有效控制水肿可促进血液循环，促进伤口愈合，并减轻术后疼痛和幻肢痛的程度。
物理治疗师将根据患者的能力和特定的截肢情况，根据需要在出院前后与患者合作进行必要的治疗。培训可能包括站立时的平衡，双杠行走，助行器，拐杖和/或轮椅的使用以及自我保健技能，包括接取和个人卫生。
假肢专家将每周拜访患者，以监测进展情况和残肢准备情况，以便在残肢液体量相当稳定的情况下安装预备假肢。
准备假肢
当残留肢体愈合并且体液量达到初始稳定水平时（通常在术后6至10周，但是如果出现并发症则需要更长时间），可以安装预备假体。预备假体是一种临时性假体，当患者适应行走和其他活动中不断变化的功能要求时，可以逐步承重和更换组件。在此期间，预备假体的承窝可能需要多次重新安装。
除了改善灵活性和独立性之外，早期安装假肢的优点还包括：更好地接受截肢、恢复身体形象、减轻幻肢痛、增强本体感觉和幻肢感觉以及加快残肢的成熟。
截肢后12到18个月，成人的残肢仍会经历相当大的体积和形状变化。此时，可以将预备假体更换为永久性或最终的假体，该假体通常使用在预备阶段被确定为最佳的相同关节和附件组件。但是，即使残肢被认为是成熟的（截肢后> 18个月），残肢的流体量仍会每天和长期波动。变化的幅度因人而异，可能会有问题。
学习使用假肢
最初，患者会在装配过程中学习如何使用假体。 该过程涉及几次预约，以达到可接受的舒适度和稳定性。
对于上肢假体患者，一旦达到舒适和稳定状态，假肢修复医生将对关节和附肢进行适当的空间定位，以提供最大的功能效力。然后，职业治疗师会与患者一起优化患者的特定日常活动功能。
对于下肢假肢的患者，一旦达到残肢舒适性和稳定性，就可以引入假髋，膝，踝和/或脚关节假体来实现平衡和姿势 (参见 截肢患者的康复) 。病人最初开始在双杠内移动。在物理治疗师对患者进行步态训练之前，假肢医师要确保患者已达到足够的生物力学效率。当患者学会有效行走时，假肢医师将调整承窝，以弥补组织的形态变化以及关节和附肢的生物力学对准。另外，随着患者的适应和能够更加积极地走动，假体的髋关节，膝关节，脚踝和/或足部可能需要改变以提供最佳，有效的走动和功能。
咨询或心理疗法有助于患者在困难持久时，适应截肢，适应使用假肢。