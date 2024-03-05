有许多 假肢的选择, 但是在功能评估得出治疗计划后，无论选择哪种假肢，拟合过程通常都遵循相同的步骤。安装假体的步骤与物理疗法和职业疗法训练课程相协调。(参见肢体假肢概述。）

一个假肢有7个基本组成部分：

残肢凝胶垫界面：可保护皮肤并调节压力的硅胶或粘弹性材料

悬挂系统：将假体连接到身体

承窝：刚性塑料接口，带有凝胶界面的残肢插入其中（可能有一个内部主柔性插口，可帮助调节应力）

关节（脚踝，膝盖，腕部，肘部）和末梢附件（手，脚）

模块化内骨骼系统连接接头：连接假肢关节和末端附件并提供可调节性

解剖形状：柔软的泡沫材料，可模拟肌肉轮廓并保护内骨骼组件

合成皮肤：薄薄的色调匹配层，覆盖于解剖形状上

在拟合过程中，可通过手工涂抹石膏绷带或数字成像对残肢进行压印。然后，用石膏制作假肢的模型，然后用手工或使用计算机控制的铣床来制作承窝。在实际模型周围形成一个承窝。该承窝已集成到诊断性假体中，将测试各种组件组合，以确定哪个选项可提供最佳的稳定性，功能和生物运动学效率。一旦选择了组件和设计后，通常由碳纤维和其他耐用材料制成最终的承窝，然后最终的假体进行校准和优化。创建的外观要么是解剖学上逼真的一个与对侧肢体对称的外观，要么是一个暴露在外的组件外观。根据复杂性的不同，拟合过程需要7到18次检查，以及大约16次实验室加工程序。

经皮骨整合是传统假肢插座的替代品，它涉及通过手术将假肢锚植入残肢骨骼，从而改变残肢和假肢插座之间的软组织界面。对于之前使用假肢体验不佳（包括疼痛、缺乏稳定性和皮肤问题）的患者，这种替代方案可能特别有帮助。