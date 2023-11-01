看法 进行患者培训
传统X线摄影术使用X射线；“X线平片”有时用来区别单独使用X射线还是合并其他的技术（如CT）。
传统的射线照相术,其原理为一束X线穿过患者到达一张胶片或者一个辐射探测器，产生一幅图像。不同软组织对X线的衰减不同，取决于组织的密度，组织密度越大，图像越白（更不透射线）。密度的范围从最大到最小排列，为金属（白色或不透射线）、骨皮质（略白）、肌肉和流体（灰色）、脂肪（深灰色）、以及空气或气体（黑色，或透亮）。
传统X线摄片的用途
放射线照相是最容易得到的成像方法。通常情况下，它是评价四肢，胸部的第一成像方法，有时是脊柱和腹部。这些区域包含与邻近组织不同密度的重要结构。例如，射线照相是检测以下疾病首选的检查方法：
骨折：白色的骨骼显像清晰，因为它紧邻着灰色的软组织。
肺炎：炎性渗出物充满肺部清晰可见，因为与邻近的更透亮的空腔形成对比。
肠梗阻：扩张充气的肠袢显像清晰，与周围软组织相差很大。
左手腕的 X 光片
图片
Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.
胸部 X 光检查
图片
Image courtesy of Hakan Ilaslan, MD.
传统放射摄影术的变化
造影研究
透视
连续的X射线束被用来产生移动的结构或物体的实时图像。透视最常用于
与造影剂一起使用（如吞咽研究或冠状动脉导管检查术）
在医疗手术过程中用于明确导丝、导管或针头（如在电生理检查或经皮冠状动脉介入术中）的位置。
透视也可以用于实时检测膈肌和骨关节运动（如评估肌肉骨骼损伤的稳定性）