在很多情况下，诊断的准确性受到局限。其他成像检查可有优点，例如提供更好的细节或检查更安全或更快。

肠造影剂，如钡剂和泛影葡胺（一种含碘的口服造影剂），如果使用，有缺点（见 CT的缺点), 和 IV 造影剂有风险。

透视可能涉及高剂量的辐射（参见医疗辐射的危险)。