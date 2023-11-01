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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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常规X线摄影

作者：Mustafa A. Mafraji, MD, Rush University Medical Center
已审核/已修订 11月 2023
看法 进行患者培训

传统X线摄影术使用X射线；“X线平片”有时用来区别单独使用X射线还是合并其他的技术（如CT）。

传统的射线照相术,其原理为一束X线穿过患者到达一张胶片或者一个辐射探测器，产生一幅图像。不同软组织对X线的衰减不同，取决于组织的密度，组织密度越大，图像越白（更不透射线）。密度的范围从最大到最小排列，为金属（白色或不透射线）、骨皮质（略白）、肌肉和流体（灰色）、脂肪（深灰色）、以及空气或气体（黑色，或透亮）。

传统X线摄片的用途

放射线照相是最容易得到的成像方法。通常情况下，它是评价四肢，胸部的第一成像方法，有时是脊柱和腹部。这些区域包含与邻近组织不同密度的重要结构。例如，射线照相是检测以下疾病首选的检查方法：

  • 骨折：白色的骨骼显像清晰，因为它紧邻着灰色的软组织。

  • 肺炎：炎性渗出物充满肺部清晰可见，因为与邻近的更透亮的空腔形成对比。

  • 肠梗阻：扩张充气的肠袢显像清晰，与周围软组织相差很大。

传统放射摄影术的变化

造影研究

当邻近组织的密度相近时，其中的一个组织或结构可以用不透射线的造影剂填充以使其与周围组织区别开。常规需要造影剂的结构有血管（血管造影）、胃肠道、胆道系统和泌尿系统的管腔。下消化道可用气体扩张以使其可见。

其他的影像技术（如CTMRI）正在逐渐取代普通X线摄影的造影术，因为其断层扫描图像能够产生更好的病变部位的解剖定位图像。内镜手术已很大程度上取代了食道，胃和上部肠道钡剂造影检查。

透视

连续的X射线束被用来产生移动的结构或物体的实时图像。透视最常用于

  • 与造影剂一起使用（如吞咽研究或冠状动脉导管检查术）

  • 在医疗手术过程中用于明确导丝、导管或针头（如在电生理检查或经皮冠状动脉介入术中）的位置。

透视也可以用于实时检测膈肌和骨关节运动（如评估肌肉骨骼损伤的稳定性）

常规X线摄影的缺点

在很多情况下，诊断的准确性受到局限。其他成像检查可有优点，例如提供更好的细节或检查更安全或更快。

肠造影剂，如钡剂和泛影葡胺（一种含碘的口服造影剂），如果使用，有缺点（见 CT的缺点), 和 IV 造影剂有风险

透视可能涉及高剂量的辐射（参见医疗辐射的危险)。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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