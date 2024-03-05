与假肢承窝接触的皮肤需要精心护养和监测，以防止皮肤破裂和皮肤感染。疼痛是出现问题的第一个迹象，当患者最初感觉到不适时，应去除假体并检查残肢皮肤。

皮肤问题可能会严重，应该得到患者的健康护理医师的评估，并咨询义肢矫形师进行必要的治疗。由于患者熟悉目前的问题，他们能确定哪些问题较小，可以自行处理。但是，任何不正常，持久的或令人担忧的问题都应该由执业医师来评估。

(参见肢体假肢概述。）

皮肤问题的高危因素 下肢血液循环减少的疾病(如外周动脉血管疾病、糖尿病)，使患者有截肢的风险，这也会增加截肢后皮肤破裂和感染的风险。 损害感觉的疾病（例如, 糖尿病性神经病变, 其他神经系统疾病）可通过防止患者因皮肤破裂或感染而感到不适或疼痛来延迟诊断。感觉障碍患者应该每日卸下假肢几次，检查皮肤是否发红或是否有其他破裂或感染的迹象。其他患者应该至少每天对这些迹象检查一次。 当残肢具有某些特征时，如远端组织过多，皮肤松弛，疤痕较厚，皮肤和组织内陷，皮肤和组织粘连以及末端骨外露等，更容易出现皮肤问题和假体安装困难的情况。尽管在创伤病例中并非总是这样，但在手术过程中应尽可能避免这些结果。 如果假肢插槽最合适，皮肤问题就会最小化。但是即使配合得当，正常的形态变化（例如肌肉萎缩和体液波动）也会改变残肢与承窝的关系，增加出现问题的风险。承窝近端收缩导致血管和/或淋巴充血和远端水肿，远端残肢压力增加。

皮肤破裂 皮肤破裂发生在皮肤受压部位以及存在侧向（剪切）力的地方，特别是在潮湿的情况下。常见的压力和剪切力损伤位置包括骨突起，假肢承窝边缘和远端残肢。 皮肤破裂的首要表现是红斑，紧接着是疼痛、肿胀、水疱和溃疡。继续佩戴假肢会导致更严重的皮肤损伤，甚至皮肤感染。 虽然不可能预防所有皮肤破裂，但有几种方法可以帮助预防或延缓皮肤破裂的发生： 残肢卫生（早上和晚上）：每天用中性肥皂清洗，彻底冲洗两次（对于出汗多的患者，清洗频率更高）；假肢修复医师可以提供专门为截肢者设计的止汗产品。

保持接口和插槽匹配

保持体重稳定是确保假肢持续贴合的最好方法；即使体重的小幅度变化都会影响到假肢的贴合性。

全天吃健康的食物和多喝水：这有助于控制体重并保持皮肤健康。

对于糖尿病患者：监测和控制血糖。

对于下肢截肢的患者：确保假体最佳对齐。 当患者看到皮肤破裂的迹象时，他们应该立即去找义肢矫形师，排除假体装配的原因，必要时进行义肢调整。在可能的情况下，患者在假肢调整前应避免穿戴假肢。如果假体不是造成问题的原因，或者如果调整配件不能解决问题，则应进行医学评估。

皮肤感染 在正常健康的皮肤中，细菌和真菌通过干燥，完整的表皮保持平衡。但是，残肢被包裹在以某种形式的粘弹性凝胶层或塑料界面内，可创造一个温暖潮湿的环境，促进细菌和真菌的生长以及感染的发展。皮肤潮湿也容易破裂，给细菌侵入人体造成可乘之机。最终，感染可能会蔓延。 感染迹象包括压痛、皮肤红斑、水疱、溃疡或坏死，以及流脓。恶臭可能是感染或卫生不佳的征兆。恶臭可能是感染或卫生不佳的征兆。轻微细菌感染可能会进展为蜂窝织炎或产生脓肿；在这种情况下，患者可能会发热并全身乏力。 任何迹象的感染都应该得到适当的评估。应该建议患者，出现以下症状时，进行立即评估： 残肢发冷（表明血液循环速度减慢）。

受影响区域发红和/或压痛。

受影响区域发出恶臭。

腹股沟或残肢近端腋窝淋巴结肿大。

有脓液或分泌物。

皮肤变成灰色，松弛或发黑（或有可能是坏疽的征兆）。 细菌感染通常包括局部清洗和外用抗生素。有时，需要清创术、口服抗炎药物或两者均要采用。尤其是不应在皮肤感染消退前佩戴假肢红斑可以提示严重的医疗问题，这必须进行诊断和由医生处理。 上述防止皮肤破裂的措施也有助于预防感染。 可以使用非处方抗真菌药膏治疗真菌感染。