血红蛋白 C、S-C 和 E 病

血红蛋白 C、S-C 和 E 病是遗传性疾病，特征为影响红细胞内血红蛋白（携带氧气的蛋白质）的基因突变。这些红细胞比其他红细胞更快被破坏，导致慢性贫血。

（也可参见贫血概述和镰状细胞病。）

血红蛋白 C 病 血红蛋白 C 病大多见于有非洲或美国黑人血统的人群。在美国，有非洲或美国黑人血统的人群中有 2%～3% 携带血红蛋白 C 病致病基因的一个拷贝。然而，必须同时有 2 个异常基因才能发病。 一般来说，症状少见。贫血严重性不等。本病患者可出现脾脏肿大和轻度黄疸，但不会出现危象，这与镰状细胞病不同。 胆结石是血红蛋白 C 病的常见并发症。

血红蛋白 S-C 病 血红蛋白 S-C 病是一种镰状细胞病，见于同时有 1 个镰状细胞病基因和 1 个血红蛋白 C 病基因者。血红蛋白 S-C 病比血红蛋白 C 病更常见，其症状与镰状细胞贫血相似，但急性疼痛发作和危及生命的并发症较少发生或在生命后期发生。但患者可能会出现肾脏疾病、脾脏肿大、眼后部出血（视网膜出血）和髋关节损伤。

血红蛋白 E 病 血红蛋白 E 病主要影响有东南亚血统的人群。该病可导致轻度贫血，但不会出现镰状细胞病和血红蛋白 C 病的任何其他症状。

血红蛋白 C、S-C 和 E 病的诊断 血液化验

血红蛋白电泳 诊断血红蛋白 C、S-C 和 E 病需进行血液检查。医生会采集血样在显微镜下检查。红细胞具有各种异常形状，这些疾病患者的血样中也可观察到其他异常。 也可进行另一项血液检查，称为血红蛋白电泳。电泳应用电流来区分不同类型的血红蛋白，从而发现异常的血红蛋白。还采用高效液相色谱法来区分血红蛋白的这些变体。