引起瘀青或出血的蛋白质疾病

患者体内存在过多的某些血液蛋白质（免疫球蛋白）时会出现高粘滞性综合征，最常见的原因是血癌，例如巨球蛋白血症或多发性骨髓瘤。免疫球蛋白过多会导致血液粘度增加（变稠），使其流过血管的速度减慢。高粘滞性综合征会限制血液流向皮肤、手指、脚趾、鼻子和脑。血管充血并可能渗漏，导致皮肤变色。

经常流鼻血和牙龈出血是最常见的症状，但当血液变得非常粘稠时，有时会发生心力衰竭或中风。医生可进行血液检查，包括测定血液粘度。

由于血液高粘度而有症状的患者需接受血浆分离术治疗。血浆置换术是从人身上抽取血液后置入机器，在其中将血液的细胞部分与液体部分（血浆）进行分离。丢弃含有致病蛋白的血浆，然后将血细胞回输给患者。

为治疗基础血癌，也可能需要化疗。