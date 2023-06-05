皮质类固醇

化疗

其他靶向免疫系统的药物

血浆置换

通常，患者无需治疗很多年。但如果需要治疗，皮质类固醇通常有帮助，因为其会改变细胞的蛋白质组成，从而破坏或杀死癌细胞。

通常使用苯丁酸氮芥或氟达拉滨进行化疗，可以减缓异常浆细胞的生长。有时，也可以使用苯达莫司汀、美法仑或环磷酰胺等其他化疗药物和皮质类固醇进行单药治疗或联合治疗。

有些与化疗药发挥不同作用的药物可能有效。单克隆抗体利妥昔单抗可以有效减缓异常浆细胞的生长。有时使用以不同方式影响免疫系统的其他药物（包括沙利度胺、来那度胺、泊马度胺、硼替佐米、卡非佐米、伊布替尼、阿可替尼、泽布替尼、艾德拉尼、依维莫司和维奈克拉）也取得了一些疗效，特别是其与皮质类固醇和/或化疗联用时。

血液黏稠的患者必须尽快进行血浆置换，这种治疗是将血液抽出来，将其中的异常抗体清除，然后将红细胞回输给患者。只有少数巨球蛋白血症患者需要采用这种疗法，但患者在接受该治疗后通常需要再次治疗。

该病仍无法治愈，但患者在被诊断后通常可生存 7 至 10 年。