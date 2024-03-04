伯基特淋巴瘤是一种进展非常迅速的非霍奇金淋巴瘤，是原发于 B 细胞（B 淋巴细胞）的一种白细胞癌症。

淋巴瘤（也可参见淋巴瘤概述）是称为淋巴细胞的一类白细胞发生的恶性肿瘤。这些细胞可帮助抵抗感染。淋巴瘤原发于淋巴细胞的 2 个主要类型：

B 淋巴细胞

T 淋巴细胞

B 淋巴细胞产生的抗体对抵抗某些感染而言必不可少。T 淋巴细胞在调节免疫系统和抵御病毒感染中发挥重要作用。

它可以发病于任何年龄，但最常见于儿童和年轻人，特别是男性。与其他淋巴瘤不同，典型伯基特淋巴瘤有特别的地理区域分布：它在中部非洲最常见。感染埃-巴二氏病毒与伯基特淋巴瘤有关。另一种类型的伯基特淋巴瘤在 HIV 感染患者中更常见，在骨髓或实体器官移植受者或有其他免疫缺陷病病因的人中较少发生。

伯基特淋巴瘤常迅速生长并扩散到骨髓、血液和中枢神经系统。扩散时，常出现无力和疲劳症状。大量淋巴瘤细胞聚集在淋巴结和腹部器官，导致肿胀。淋巴瘤可以侵袭小肠导致肠梗阻或出血。颈部和下颌可以肿胀，有时伴有疼痛。为了作出诊断，医生会对异常组织进行活检，并进行其他检查以确定疾病分期。

伯基特淋巴瘤 图片 M.A. ANSARY/科学图片库

如不经治疗，伯基特淋巴瘤会迅速致死。

罕见情况下，需要手术切除梗阻、出血或破裂的小肠。强化化疗包括将化疗药物注入包围脑和脊髓的液体中以防止癌细胞扩散到这些区域，该化疗可以治愈 80% 以上的患者。