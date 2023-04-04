淋巴细胞性白细胞增多症

淋巴细胞性白细胞增多症是指血液中淋巴细胞（一类白细胞）的数目异常升高。

淋巴细胞是一类在免疫系统中起到若干作用的白细胞，包括防御细菌、病毒、真菌和寄生虫。

淋巴细胞有三种类型

B 细胞（B 淋巴细胞）

T 细胞（T 淋巴细胞）

自然杀伤细胞

这三类淋巴细胞都会由于发生感染或癌症而增加。但在有些情况下，只有某一类淋巴细胞增加。

淋巴细胞数目增加的最常见原因是

有些细菌感染（如结核病）也可使淋巴细胞数目增加。某些类型的癌症（如淋巴瘤和急性或慢性淋巴细胞白血病）可使淋巴细胞数目增加，其中部分原因是未成熟淋巴细胞（淋巴母细胞）或淋巴瘤细胞释放至血流中。格雷夫斯病和克罗恩病也可以导致血流中的淋巴细胞数目增加。

淋巴细胞数目增加通常不会引起症状。然而，在淋巴瘤和某些白血病患者中，淋巴细胞的增加可能会导致发烧、盗汗和体重下降。此外，具体症状可能来自于感染或者其他导致淋巴细胞数目增加的疾病，而非淋巴细胞本身增多。

当怀疑感染时，医生会检查血液。如果医生发现淋巴细胞数目增加，会在显微镜下检查血样，以确定血液中的淋巴细胞是否激活（如身体对病毒感染作出的应答）或者是否淋巴细胞不成熟或异常（如在某些白血病或淋巴瘤中所见）。血液检查还可鉴定具体哪一类淋巴细胞（T 细胞、B 细胞、自然杀伤细胞）增多，以帮助确定潜在的问题。

淋巴细胞性白细胞增多症的治疗取决于其病因。