锤状趾是指足趾僵直或固定于屈曲状态。
当人们穿着某些鞋子时，会感觉到疼痛，并且有时跖骨头部疼痛。
诊断基于足部查体以及其他关节查体。
宽头鞋和脚趾垫可以缓解刺痛，矫形器可以缓解疼痛。
（还可参阅足部问题概述。）
锤状趾的原因包括跟腱失衡、通常有跖骨或脚趾骨过长、脚关节面对齐不良、类风湿性关节炎以及长年穿不合脚的鞋。因为部分足趾较正常的高度要高，过多的摩擦可引起足趾顶部产生老茧/鸡眼或开放性疮口（溃疡）。第二个脚趾最常见锤状趾畸形。
足部解剖结构
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穿鞋（尤其是鞋尖又紧又窄的鞋）会出现疼痛。有时人们会出现跖骨球部疼痛（跖骨痛）。
什么是锤状趾？
锤状趾是指第二趾、第三趾、第四趾弯曲成 Z 形，不经手术不易伸直。
锤状趾的诊断
医生的检查
医生通过足部查体诊断锤状趾。医生还要检查关节看是否存在关节炎。
锤状趾的治疗
宽头鞋、绷带/夹板和足趾垫
对于跖骨痛，使用矫形器
医生治疗锤状趾时会确保穿的鞋是舒适的，鞋尖部足够宽大，以避免足趾受到进一步的刺激。脚趾绷带/夹板可暂时减轻畸形。足趾垫也有助于保护被鞋压迫的足趾。
如有溃疡或其他皮损，也一并治疗。
当其他治疗方法都不能减轻疼痛和足趾屈曲僵直导致的活动障碍时，通过开放手术矫直锤状趾是有必要的。
为了减轻跖骨痛，患者可以使用矫形器（放置在鞋中的装置）。