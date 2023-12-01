宽头鞋、绷带/夹板和足趾垫

对于跖骨痛，使用矫形器

医生治疗锤状趾时会确保穿的鞋是舒适的，鞋尖部足够宽大，以避免足趾受到进一步的刺激。脚趾绷带/夹板可暂时减轻畸形。足趾垫也有助于保护被鞋压迫的足趾。

如有溃疡或其他皮损，也一并治疗。

当其他治疗方法都不能减轻疼痛和足趾屈曲僵直导致的活动障碍时，通过开放手术矫直锤状趾是有必要的。

为了减轻跖骨痛，患者可以使用矫形器（放置在鞋中的装置）。