鸡眼是常发生的小足趾上表面的硬的锥形状突起。胼胝是指通常位于手掌或脚掌上的较宽，平坦的皮肤增厚。
鸡眼可能出现疼痛或压痛，但胼胝通常不会引起症状。
诊断基于鸡眼或胼胝的外观和位置。
去除鸡眼或胼胝，在该区域使用皮肤软化剂（角质溶解剂），并定期接受足科医生的护理。
（还可参阅足部问题概述。）
鸡眼和胼胝通常由间歇性摩擦和压力引起，特别是在穿较紧鞋子或不合脚鞋子的人身上。
鸡眼可由锤状趾和其他足趾畸形引起，通常发展在脚趾的顶部或顶端，但鸡眼最常发生在关节脚趾顶部。这些鸡眼坚硬。脚趾间发育的鸡眼很软。鸡眼可能是豌豆大小或稍大。
胼胝产生于趾球部，因为不正确的足部姿势以及重力在足部分布不良而发生。在压力增加的区域，脚的两侧也会长出胼胝。
鸡眼和胼胝的症状
鸡眼在施加压力时可能会疼痛或变软。有时会在鸡眼下形成充满液体的囊（滑囊）。
胼胝通常不会引起症状。然而，如果摩擦是剧烈的，胼胝会增厚并易受激惹，这会导致轻微的烧灼感，或者有时损害脚中的神经会引起疼痛（趾间神经痛）。
鸡眼和胼胝的诊断
医生的检查
医生根据外观和位置来诊断鸡眼和胼胝。
鸡眼和胼胝的治疗
切除
角质剥脱剂
脚垫或矫正器
为了去除增厚的皮肤，人们可以在沐浴后立即使用趾甲锉、金刚砂板或浮石。人们可以将角质溶解剂（软化、松弛和帮助皮肤表层的药剂）用于受累区域。
为了预防鸡眼并帮助治疗已有的鸡眼，患者可以使用缓冲垫和装置在受累区域重新分布压力。各种衬垫（例如毛毡、鼹鼠皮或泡沫橡胶保护性绷带）以及放置在鞋子中的装置（矫形器）或其他具有填充物和支撑物的置入物可帮助降低压力。在鞋底疼痛位置剪出一个小洞也有助于减轻压力和疼痛。
对于潜在的鸡眼或胼胝患者，定期到足踝医生（专注于足部护理的医师）处就诊是有益的。适当的足部护理很重要（见足部护理）。
对于所患疾病会损害正常神经功能（神经病）和血液循环（如糖尿病）的人而言，其在皮肤受损时发生脚部疮口（溃疡）的风险增加（见侧边栏糖尿病足）。这些溃疡会被感染。对于患有这些潜在疾病的患者，医生可能会选择非手术治疗鸡眼和胼胝。这种情况下，可以使用特制鞋或鞋垫减缓患区压力，这是必要和有益的。
应教患者如何在家自查足部是否有溃疡，并懂得如何预防溃疡。