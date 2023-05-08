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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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鸡眼与胼胝

作者：James G. H. Dinulos, MD, Geisel School of Medicine at Dartmouth
已审核/已修订 5月 2023
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鸡眼是常发生的小足趾上表面的硬的锥形状突起。胼胝是指通常位于手掌或脚掌上的较宽，平坦的皮肤增厚。

  • 鸡眼可能出现疼痛或压痛，但胼胝通常不会引起症状。

  • 诊断基于鸡眼或胼胝的外观和位置。

  • 去除鸡眼或胼胝，在该区域使用皮肤软化剂（角质溶解剂），并定期接受足科医生的护理。

（还可参阅足部问题概述。）

鸡眼和胼胝通常由间歇性摩擦和压力引起，特别是在穿较紧鞋子或不合脚鞋子的人身上。

鸡眼可由锤状趾和其他足趾畸形引起，通常发展在脚趾的顶部或顶端，但鸡眼最常发生在关节脚趾顶部。这些鸡眼坚硬。脚趾间发育的鸡眼很软。鸡眼可能是豌豆大小或稍大。

鸡眼（小脚趾）
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鸡眼（小脚趾的中心）是一块硬化组织，而且鸡眼周围的皮肤通常会发红。
JANE SHEMILT/科学图片库

胼胝产生于趾球部，因为不正确的足部姿势以及重力在足部分布不良而发生。在压力增加的区域，脚的两侧也会长出胼胝。

足部胼胝
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这张照片显示某人由于压迫而有几处胼胝。
照片由医学博士 Ken Whitney 提供。

鸡眼和胼胝的症状

鸡眼在施加压力时可能会疼痛或变软。有时会在鸡眼下形成充满液体的囊（滑囊）。

胼胝通常不会引起症状。然而，如果摩擦是剧烈的，胼胝会增厚并易受激惹，这会导致轻微的烧灼感，或者有时损害脚中的神经会引起疼痛（趾间神经痛）。

鸡眼和胼胝的诊断

  • 医生的检查

医生根据外观和位置来诊断鸡眼和胼胝。

鸡眼和胼胝的治疗

  • 切除

  • 角质剥脱剂

  • 脚垫或矫正器

为了去除增厚的皮肤，人们可以在沐浴后立即使用趾甲锉、金刚砂板或浮石。人们可以将角质溶解剂（软化、松弛和帮助皮肤表层的药剂）用于受累区域。

为了预防鸡眼并帮助治疗已有的鸡眼，患者可以使用缓冲垫和装置在受累区域重新分布压力。各种衬垫（例如毛毡、鼹鼠皮或泡沫橡胶保护性绷带）以及放置在鞋子中的装置（矫形器）或其他具有填充物和支撑物的置入物可帮助降低压力。在鞋底疼痛位置剪出一个小洞也有助于减轻压力和疼痛。

对于潜在的鸡眼或胼胝患者，定期到足踝医生（专注于足部护理的医师）处就诊是有益的。适当的足部护理很重要（见足部护理）。

对于所患疾病会损害正常神经功能（神经病）和血液循环（如糖尿病）的人而言，其在皮肤受损时发生脚部疮口（溃疡）的风险增加（见侧边栏糖尿病足）。这些溃疡会被感染。对于患有这些潜在疾病的患者，医生可能会选择非手术治疗鸡眼和胼胝。这种情况下，可以使用特制鞋或鞋垫减缓患区压力，这是必要和有益的。

应教患者如何在家自查足部是否有溃疡，并懂得如何预防溃疡。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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