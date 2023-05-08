鸡眼是常发生的小足趾上表面的硬的锥形状突起。胼胝是指通常位于手掌或脚掌上的较宽，平坦的皮肤增厚。

鸡眼可能出现疼痛或压痛，但胼胝通常不会引起症状。

诊断基于鸡眼或胼胝的外观和位置。

去除鸡眼或胼胝，在该区域使用皮肤软化剂（角质溶解剂），并定期接受足科医生的护理。

（还可参阅足部问题概述。）

鸡眼和胼胝通常由间歇性摩擦和压力引起，特别是在穿较紧鞋子或不合脚鞋子的人身上。

鸡眼可由锤状趾和其他足趾畸形引起，通常发展在脚趾的顶部或顶端，但鸡眼最常发生在关节脚趾顶部。这些鸡眼坚硬。脚趾间发育的鸡眼很软。鸡眼可能是豌豆大小或稍大。

鸡眼（小脚趾） 隐藏详情 鸡眼（小脚趾的中心）是一块硬化组织，而且鸡眼周围的皮肤通常会发红。 JANE SHEMILT/科学图片库

胼胝产生于趾球部，因为不正确的足部姿势以及重力在足部分布不良而发生。在压力增加的区域，脚的两侧也会长出胼胝。

足部胼胝 隐藏详情 这张照片显示某人由于压迫而有几处胼胝。 照片由医学博士 Ken Whitney 提供。

鸡眼和胼胝的症状 鸡眼在施加压力时可能会疼痛或变软。有时会在鸡眼下形成充满液体的囊（滑囊）。 胼胝通常不会引起症状。然而，如果摩擦是剧烈的，胼胝会增厚并易受激惹，这会导致轻微的烧灼感，或者有时损害脚中的神经会引起疼痛（趾间神经痛）。

鸡眼和胼胝的诊断 医生的检查 医生根据外观和位置来诊断鸡眼和胼胝。