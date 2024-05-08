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纽扣畸形表现为近侧指间关节屈曲固定伴远侧指间关节过伸。
（还可以参阅手部疾病概述。)
类风湿关节炎中的钮孔状畸形
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经出版商允许。来自Matteson E, Mason T: Atlas of Rheumatology（风湿病学图谱）。由 G Hunder 编辑。费城，《当代医学》，2005 年。
纽扣畸形最常由类风湿性关节炎引起，但也可发生于损伤后（如切割伤、关节脱位或骨折）或继发于骨关节炎。
类风湿性关节炎患者因近侧指间关节的长期炎症而发展为畸形。
如果畸形由损伤引起，损伤通常发生于肌腱（称作中节指骨伸指肌腱）基底部。结果是，中间关节（称为近端指间关节）在延伸到手指末端的肌腱外侧束之间形成“纽扣孔”。即，近指关节的骨骼从肌腱束之间穿出，就像纽扣通过纽扣孔一样。畸形可能影响手部功能。
医生通过检查手指作出钮孔样畸形诊断。
手指异常弯曲
有些疾病（如类风湿性关节炎）和损伤可导致手指异常弯曲。鹅颈畸形表现为手指基底部关节的内弯（屈曲）、中间关节的伸直（伸展）以及远端关节的内弯（屈曲）。纽扣畸形是指中间指间关节内弯（弯向手掌）和远端指间关节外弯（弯离手掌）畸形。
纽扣畸形的治疗
夹板固定
有时需要进行手术
伸指肌腱（把手指向上拉的肌腱）损伤而导致的纽扣畸形通常可使用夹板固定中间指间关节于完全伸直位 6 周进行矫正。然而，如果已出现瘢痕和稳固的畸形（通常是数周后），夹板固定不再有效。
如果通过夹板治疗无效，或当纽扣畸形由类风湿性关节炎引起，则需手术治疗来改善功能。