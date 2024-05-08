纽扣畸形表现为近侧指间关节屈曲固定伴远侧指间关节过伸。

（还可以参阅手部疾病概述。)

类风湿关节炎中的钮孔状畸形 图片 经出版商允许。来自Matteson E, Mason T: Atlas of Rheumatology（风湿病学图谱）。由 G Hunder 编辑。费城，《当代医学》，2005 年。

纽扣畸形最常由类风湿性关节炎引起，但也可发生于损伤后（如切割伤、关节脱位或骨折）或继发于骨关节炎。

类风湿性关节炎患者因近侧指间关节的长期炎症而发展为畸形。

如果畸形由损伤引起，损伤通常发生于肌腱（称作中节指骨伸指肌腱）基底部。结果是，中间关节（称为近端指间关节）在延伸到手指末端的肌腱外侧束之间形成“纽扣孔”。即，近指关节的骨骼从肌腱束之间穿出，就像纽扣通过纽扣孔一样。畸形可能影响手部功能。

医生通过检查手指作出钮孔样畸形诊断。

手指异常弯曲