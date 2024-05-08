肘管综合征是尺神经在肘部受到压迫（卡压）引起的疾病。

反复使用肘可引起肘管综合征。

症状包括肘部的疼痛和麻木以及环指、小指的针刺感。

诊断基于检查结果，必要时可结合神经功能检查的结果。

治疗包括物理治疗和夹板，或有时行手术。

（还可以参阅手部疾病概述。)

尺神经 图片

肘管之所以被称为管道，是因为它是一条狭窄的通道，尺神经从中通过并在到达手腕和手的途中绕过肘部。尺神经为小指、无名指和手掌侧面提供感觉。由于尺神经靠近肘部（“肘部尺骨端”）的皮肤表面，因此容易受到经常倚肘，肘部长时间弯曲或局部区域骨骼异常生长的损害。

肘管综合征比腕管综合征少见。棒球投掷手由于在掷球时手臂要求大幅度弯曲，故容易患肘管综合征。

肘管综合征的症状 肘管综合征的症状包括无名指、小指的麻木和针刺感以及肘部的疼痛。最终会发展为无名指和小指的无力。无力还会影响到拇指和食指的拿捏功能，因为大部分手部的小肌肉是受尺神经支配的。 严重的慢性肘管综合征会导致肌肉萎缩和爪形手畸形。

肘管综合征的诊断 医生的检查

有时行神经传导检查

有时需要影像学检查 医生一般通过查体作出肘管综合征诊断。但是，可能需要进行神经传导检查或高级成像检查，例如磁共振成像 (MRI) 或超声，以帮助确定神经损伤的确切区域，尤其是在考虑手术的情况下。