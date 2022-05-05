风湿性多肌痛是关节滑膜的炎症，是一种能引起颈、肩、髋部肌肉疼痛和僵硬的疾病。
病因不明。
颈、背、肩、髋部肌肉的僵硬和疼痛。
诊断通常基于症状和血液检查结果。
大多数患者服用强的松后明显改善。
（还可参阅血管炎概述。）
风湿性多肌痛发病年龄在 55 岁以上，原因尚不清楚。女性的患病率较男性高。风湿性多肌痛的病因尚不清楚。风湿性多肌痛可与巨细胞（颞）动脉炎同时出现，也可在它之前或之后出现。有学者认为这两种疾病是同一种病变的不同表现。风湿性多肌痛似乎比巨细胞动脉炎更常见。
风湿性多肌痛的症状
风湿性多肌痛的诊断
体格检查
血液化验
对皮质类固醇的反应
医生根据症状和体格检查作出风湿性多肌痛的诊断。医生会进行其他检查，例如血液检查，以将风湿性多肌痛与其他疾病区分开来。血液检查通常包括以下内容：
红细胞沉降率和（或）C 反应蛋白的水平：风湿性多肌痛的患者通常两项结果都非常高，提示急性炎症。
全血细胞计数：该检测用于检查贫血和高血小板计数，这通常发生在风湿性多肌痛患者中。
促甲状腺激素 (TSH)：用来排除甲状腺功能退减，因为甲状腺功能退减也存在无力，有时也有肩部和髋部的肌肉疼痛。
肌酸激酶：用来检查是否有肌肉的损伤（肌病），肌病也可以引起无力和肩部、髋部的肌肉疼痛。如果血肌酸激酶水平升高，则提示可能存在肌肉损伤。风湿性多肌痛患者不存在肌肉损伤，所以肌酸激酶水平是正常的。
类风湿因子和抗环瓜氨酸肽抗体检测：高达 80％ 的类风湿性关节炎患者出现这些抗体，但其不出现在风湿性多肌痛的患者。这项检查有助于鉴别两者。
患者对皮质类固醇的反应也支持该诊断，因为大多数风湿性多肌痛患者在接受低剂量皮质类固醇治疗后会很快好转。
风湿性多肌痛的治疗
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血管炎基金会：为患者提供有关血管炎的信息，包括如何找到医生、了解研究并加入患者宣传团体