风湿性多肌痛的症状可以突然出现或者缓慢发生。风湿性多肌痛可以引起颈、肩、背及腰部，及髋部肌肉的严重疼痛和僵硬感。僵硬感和不适在晨起时或一段时间不活动后加重，有时甚至严重到足以妨碍起床和进行简单的活动。但是没有肌肉损伤和乏力。患者也可以出现发烧、感觉全身不适或抑郁、不自主的体重下降。

风湿性多肌痛的部分患者同时伴有巨细胞动脉炎的症状，可导致失明。有些患者存在轻微的关节炎，但如果关节炎很严重且为主要症状，则更有可能是类风湿性关节炎。