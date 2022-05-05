对于轻度症状，使用皮质类固醇和甲氨蝶呤

对于重度症状，使用环磷酰胺或利妥昔单抗

有时进行血浆置换

如果微血管炎的症状较轻，则给予皮质类固醇加甲氨蝶呤，后者是另一种抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）。

如果症状严重且重要器官受累，则给予环磷酰胺（效果更强的免疫抑制剂）或利妥昔单抗和高剂量的皮质类固醇。

为诱导缓解期（即患者症状消失期），有时医生会进行血浆替换（血浆置换）或通过静脉注射皮质类固醇甲基强的松。血浆置换术是从人身上抽取血液后置入机器，在其中将血液的细胞部分与液体部分（血浆）进行分离。丢弃含有致病蛋白的血浆，然后将血细胞回输给患者。