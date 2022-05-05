微血管炎为累及全身小血管的炎症。
症状因受累器官的类型而异。
患者有发烧、体重减轻、肌肉关节疼痛，以及其他各种症状。
进行血液和尿液检查，并进行活检以确诊。
治疗依病情严重程度而定，但通常包括皮质类固醇和免疫系统抑制药物。
（还可参阅血管炎概述。）
微血管炎是一种罕见疾病，可发生于任何年龄。微血管炎的病因尚不清楚。患者血液内通常会出现一种异常抗体，称作抗中性粒细胞胞浆抗体。
微血管炎的症状
多数微血管炎患者有发烧、疲乏和体重减轻，并常常存在肌肉和关节疼痛。
多种脏器可以受累：
肾： 高达 90% 的患者可出现肾脏受累。尿中有血液、蛋白质、及红细胞，早期很少有肾功能不全表现，直到病情严重时才会出现。如果诊断不及时，会很快发展至肾功能衰竭。
呼吸道： 如果肺受累，可发生肺出血，导致患者出现咳血和/或呼吸短促。肺组织水肿，最终发展为肺纤维化。积液和疤痕组织导致呼吸困难。肺部出血可能在疾病早期出现，需要立即就医。
皮肤： 1/3 患者出现皮肤紫红色斑点和斑块，最常见于腿、足和臀部。指甲上可能有细的紫色线条，表明有出血（称为裂片形出血）。少数情况下，手指甲和脚趾甲的血供可减少。
消化道： 可出现腹痛、恶心、呕吐和腹泻。大便可带血。
神经系统： 患者可出现肢体的刺痛感、麻木感或无力。
其他脏器如心脏较少受累。
微血管炎的诊断
医生评估
血液和尿液检测
活检
有时行胸部影像学检查
医生根据症状怀疑微血管炎。
可以进行血和尿液分析。这些检查并无特异性，但可确定是否有炎症。血化验可以协助医生监测是否有消化道出血。检查血中是否存在异常抗体，如抗中性粒细胞胞浆抗体 (ANCA)，这种抗体专门攻击某些白细胞。如果红细胞沉降率（ESR）、C 反应蛋白、白细胞以及血小板的水平非常高，则提示存在活动性炎症。如果查血发现红细胞水平非常低，则提示可能存在由肺出血导致的重度贫血。检查尿中红细胞和蛋白。此信息可帮助医生确定是否有肾脏受累。
活检（通常取材于皮肤、肺、肾）可明确诊断。
有呼吸道症状的患者要进行胸部成像检查。计算机断层扫描（CT）比胸部 X 光检查更有可能显示出少量的肺部出血。如有出血迹象，可从鼻腔或口腔插入一根软质内窥镜，一直伸入到气道内，直接窥视肺脏（支气管镜检查）。此检查可确定是否存在出血（或感染——导致呼吸道症状的另一个可能原因）。
微血管炎的治疗
对于轻度症状，使用皮质类固醇和甲氨蝶呤
对于重度症状，使用环磷酰胺或利妥昔单抗
有时进行血浆置换
如果微血管炎的症状较轻，则给予皮质类固醇加甲氨蝶呤，后者是另一种抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）。
如果症状严重且重要器官受累，则给予环磷酰胺（效果更强的免疫抑制剂）或利妥昔单抗和高剂量的皮质类固醇。
为诱导缓解期（即患者症状消失期），有时医生会进行血浆替换（血浆置换）或通过静脉注射皮质类固醇甲基强的松。血浆置换术是从人身上抽取血液后置入机器，在其中将血液的细胞部分与液体部分（血浆）进行分离。丢弃含有致病蛋白的血浆，然后将血细胞回输给患者。
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