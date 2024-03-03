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在单采术中，首先将血液从人体内抽出，在去除所需物质后再回输到体内。
单采术可用于
从献血者获取健康的血液成分，以输注给某病患者
从某病患者的血液中去除有害物质或过量血细胞（称为治疗性单采术）
可分离的不同血液成分包括
血浆含有抗体（免疫球蛋白）和凝血因子，它们有时可从血浆中分离出来。
用来去除血液中有害物质的两种最常见的单采术是
血浆置换
细胞分离
细胞分离术可能有不同的名称，这取决于从血液中分离出的细胞类型。
血小板分离术：去除血小板
白细胞分离术：去除白细胞
将血浆从血液中分离出来的操作称为血浆分离术。血浆分离术通常对健康供者捐献的血液进行，以获得供捐献的血浆或凝血因子等特殊物质。
红细胞置换也涉及单采术。
血浆置换
在血浆置换中，患者的血液被取出，血浆与血细胞和血小板分离。血浆被丢弃，血细胞和血小板连同血浆置换液（如白蛋白）被回输至患者体内。
血浆置换用来治疗患者血浆包含有害物质（多为抗体）的疾病。这类疾病包括多发性硬化、重症肌无力和 Guillain-Barré 综合征（导致肌肉无力的神经系统疾病）、Goodpasture 综合征（导致肺出血和肾衰竭的自身免疫疾病）、冷球蛋白血症（涉及异常抗体形成的疾病）和血栓性血小板减少性紫癜（罕见的凝血因子疾病）。单采术可以帮助控制某些慢性疾病，但通常不能治愈。然而，单采术可将血栓性血小板减少性紫癜逆转。
血浆置换必须经常进行，使去除有害物质的速度快于其在机体生成的速度，这样才能有效果。然而，单采术仅在必要时重复进行，因为随着血液的抽出和回输，大量液体在血管和组织间转移可能会引起并发症，尤其是对于已经患病者。
细胞分离
红细胞置换
在红细胞置换中，病变或异常红细胞通过单采术去除，然后补充供者的红细胞。红细胞置换用于治疗、有时也用于预防镰状细胞病的严重并发症，例如中风和急性胸部综合征。