在血浆置换中，患者的血液被取出，血浆与血细胞和血小板分离。血浆被丢弃，血细胞和血小板连同血浆置换液（如白蛋白）被回输至患者体内。

血浆置换用来治疗患者血浆包含有害物质（多为抗体）的疾病。这类疾病包括多发性硬化、重症肌无力和 Guillain-Barré 综合征（导致肌肉无力的神经系统疾病）、Goodpasture 综合征（导致肺出血和肾衰竭的自身免疫疾病）、冷球蛋白血症（涉及异常抗体形成的疾病）和血栓性血小板减少性紫癜（罕见的凝血因子疾病）。单采术可以帮助控制某些慢性疾病，但通常不能治愈。然而，单采术可将血栓性血小板减少性紫癜逆转。

血浆置换必须经常进行，使去除有害物质的速度快于其在机体生成的速度，这样才能有效果。然而，单采术仅在必要时重复进行，因为随着血液的抽出和回输，大量液体在血管和组织间转移可能会引起并发症，尤其是对于已经患病者。