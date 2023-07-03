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霍纳综合征累及一侧面部，可导致眼睑下垂、瞳孔缩小（收缩）和出汗减少。霍纳综合征的病因是连接眼睛和脑的神经纤维损害。
霍纳综合征可能自发出现，或由于疾病破坏连接脑部和眼睛的神经纤维而引起。
表现为上眼睑下垂、瞳孔缩小、及患侧面部可能出汗减少。
医生应检查瞳孔，观察其能否扩大，并做影像学检查，以查找原因。
如能查明病因，应治疗病因。
（另请参见自主神经系统疾病概述）
霍纳综合征可见于任何年龄。
霍纳综合征的原因
霍纳综合征的症状
霍纳综合征累及与受累神经纤维同侧的眼睛。
霍纳综合征的症状包括上眼睑下垂（上睑下垂）及瞳孔收缩（瞳孔缩小）。瞳孔收缩可影响某些患者的夜视能力。但大多数患者没注意到视力差异。
患侧面部可能出汗减少或完全消失，罕见情况下，出现皮肤潮红。
霍纳综合征
图片
P. MARAZZI 博士／科学图片库
发生先天性霍纳综合征时，患侧虹膜依然保持出生时的蓝灰色。
霍纳综合征的诊断
滴眼液试验
磁共振成像或计算机断层扫描来确定原因
基于症状怀疑霍纳综合征。
为了确认霍纳综合征的诊断并确定问题所在，医生会进行两部分测试：
首先，向双眼应用含有少量可卡因或其他药物（阿可乐定）的滴眼液。
如果霍纳综合征可能性大，48 小时后医生可能进行另一个测试。向双眼应用羟苯丙胺滴眼液。
瞳孔对药物的反应情况提示是否为霍纳综合征并有助于找出问题所在。
如果霍纳综合征可能性大，则需对脑、脊髓、胸部和/或颈部做磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT) 检查以寻找肿瘤和其他可影响连接脑与眼的神经纤维的严重疾病。
霍纳综合征的治疗
病因（若已明确）治疗
如能查明霍纳综合征病因，应治疗病因。但是，对霍纳综合征，没有特异性治疗。通常也无需治疗，因为典型者仅有轻微的眼睑下垂。