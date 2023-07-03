有些连接眼睛和脑的神经纤维常形成一个迂回径路。这些纤维从脑部下行至脊髓。它们从胸髓返回至颈部的颈动脉旁，再入颅并进入眼部。该通路中任何部位的神经纤维受损，都可引起霍纳综合征。

霍纳综合征可以是原发性，也可由其他疾病引起。例如，它可能由头、脑、颈、胸或脊髓病变所致，如下：

肺癌

其他肿瘤

颈部淋巴结肿大（颈淋巴结病）

主动脉或颈动脉夹层（动脉壁内层撕裂）

胸主动脉瘤（主动脉壁凸起）

损伤

霍纳综合征也可出生时即已存在（先天性的）。