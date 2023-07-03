自主神经系统疾病总览

自主神经系统控制体内生理过程，包括如下：

血压

心率和呼吸频率

体温

消化

代谢（影响体重）

水和电解质（例如钠和钙）的平衡

体液的分泌（唾液、汗和泪）

排尿

排便

性反应

许多器官主要受交感或副交感神经支配。有时，交感神经和副交感神经对同一个器官的作用恰好相反。例如，交感神经的作用是使血压升高，而副交感神经的作用则是使血压降低。总体而言，交感神经和副交感神经协同作用，以确保躯体对不同情况作出适当反应。

通常，交感神经可：

为机体适应应激或为紧急情况做准备，如战斗或逃跑。

因此，交感神经可使心率和心脏收缩力增加，使气道扩大（扩张）以便于呼吸。从而使机体释放存储的能量。增加肌力。另外，交感神经也可引起手掌出汗、瞳孔扩张和毛发倒竖。减缓在紧急情况下不重要的生理过程，如消化和排尿。

交感神经分布 图片

副交感神经可：

控制平常的生理过程。

一般情况下，副交感神经负责保存和恢复。它可使心率减慢，血压降低。刺激胃肠道消化食物和排泄废物。储存从食物中获取的能量并构建组织。

副交感神经分布 图片

与控制自主运动和传递皮肤感觉（躯体神经系统）的神经系统一样，交感和副交感神经也与性活动相关。

两种主要化学信使（神经递质）可用于自主神经系统内信息传递：

乙酰胆碱

去甲肾上腺素

分泌乙酰胆碱的神经纤维称作胆碱能纤维。分泌去甲肾上腺素的纤维称作肾上腺素能纤维。一般来说，乙酰胆碱具有副交感效应，去甲肾上腺素具有交感效应。然而，乙酰胆碱有时也有一些交感效应。例如，有时它可刺激出汗或毛发竖起。

自主神经系统