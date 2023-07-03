自主神经系统疾病总览

自主神经系统调节躯体某些生理过程，如血压和呼吸频率。自主神经系统无需人们主观意志控制，便可无意识地（自主地）、持续地发挥作用。
自主神经系统疾病可影响身体的每个部分以及每个活动。病变可能逆转或进行性进展。
自主神经系统解剖
自主神经系统功能
自主神经系统控制体内生理过程，包括如下：
许多器官主要受交感或副交感神经支配。有时，交感神经和副交感神经对同一个器官的作用恰好相反。例如，交感神经的作用是使血压升高，而副交感神经的作用则是使血压降低。总体而言，交感神经和副交感神经协同作用，以确保躯体对不同情况作出适当反应。
通常，交感神经可：
为机体适应应激或为紧急情况做准备，如战斗或逃跑。
因此，交感神经可使心率和心脏收缩力增加，使气道扩大（扩张）以便于呼吸。从而使机体释放存储的能量。增加肌力。另外，交感神经也可引起手掌出汗、瞳孔扩张和毛发倒竖。减缓在紧急情况下不重要的生理过程，如消化和排尿。
副交感神经可：
控制平常的生理过程。
一般情况下，副交感神经负责保存和恢复。它可使心率减慢，血压降低。刺激胃肠道消化食物和排泄废物。储存从食物中获取的能量并构建组织。
与控制自主运动和传递皮肤感觉（躯体神经系统）的神经系统一样，交感和副交感神经也与性活动相关。
两种主要化学信使（神经递质）可用于自主神经系统内信息传递：
乙酰胆碱
去甲肾上腺素
分泌乙酰胆碱的神经纤维称作胆碱能纤维。分泌去甲肾上腺素的纤维称作肾上腺素能纤维。一般来说，乙酰胆碱具有副交感效应，去甲肾上腺素具有交感效应。然而，乙酰胆碱有时也有一些交感效应。例如，有时它可刺激出汗或毛发竖起。
自主神经系统
自主神经系统的分类
分类
后果
交感神经
可增加：
扩大气道，以便于呼吸
引起手掌出汗
在紧急情况下，减少不重要的功能（如消化和排尿）
控制精液释放（射精）
副交感神经
刺激胃肠道消化食物和排泄废物（通过排便）
减缓心率
降低血压
控制勃起
自主神经疾病的原因
自主神经疾病可由损害自主神经或脑部中有助于控制身体过程的部位的疾病引起，或者它们可能自己发生，而没有明确的病因。
自主神经疾病的常见原因是
其他不常见的病因如下：
某些药物
神经肌肉接头疾病（神经与肌肉连接处），例如肉毒杆菌中毒和Lambert-Eaton综合征
某些病毒感染，包括新型冠状病毒感染 (COVID-19)
颈部神经损伤，包括因手术引起的神经损伤
COVID-19 引起的自主神经功能障碍仍在研究中。它可引起直立不耐受，较少见的是自主神经病。直立不耐受是指患者站立时出现自主神经系统功能障碍。症状包括头晕、视力模糊、头部紧绷感、心悸、颤抖、恶心和呼吸困难。甚至可出现意识丧失。
自主神经疾病的症状
自主神经疾病的诊断
医师的评估
通过测试确定血压在某些动作中如何变化
心电图
发汗试验
在体检期间，医生可以检查自主神经疾病的迹象，例如体位性低血压。例如，测量患者平躺或坐着时以及站立后的血压和心率，以便检查位置改变时血压如何变化。站立时，重力会导致腿部的血液更难回到心脏。所以，血压会下降。作为补偿，心脏跳动更加剧烈，心率加快。然而，心率和血压的变化是轻微而短暂的。如果变化较大或持续时间较长，患者可能会出现体位性低血压。
让患者做瓦尔萨尔瓦动作（用力地呼气，但不让空气通过鼻子或嘴巴逸出，类似于用力排便）并连续测血压。心电图用来确定心率是否像深呼吸和瓦尔萨尔瓦动作时那样正常变化。
可以进行倾斜台测试，以检查位置改变时血压和心率如何变化。被检者平躺在一张可旋转的检查台上，测血压后，把检查台竖起，再测血压。
倾斜台测试和瓦尔萨尔瓦动作一起进行，可以帮助医生确定血压下降是否是由于自主神经系统疾病造成的。
检查瞳孔是否有异常反应、或缺乏对光线变化的反应。
也可进行发汗试验。在进行发汗试验时，将充满乙酰胆碱的电极放在腿部和前臂，刺激汗腺。然后计算出汗量，以此推断汗液分泌是否正常。测试中可有轻度烧灼感。
另一项试验（体温调节发汗试验）是先将染料涂在被检者皮肤上，然后让其呆在一个密闭、加热的房间内，以此刺激汗液分泌。汗水可导致染料变色。然后医生可以评估出汗的模式，这可能有助于他们确定自主神经系统疾病的原因。
还可应用一些其他测试，包括血液检查，以查找引起自主神经功能紊乱的疾病。
自主神经疾病的治疗
病因（若已明确）治疗
缓解症状
凡能引起自主神经系统疾病的那些疾病都应给予治疗。如果不伴其他疾病或疾病无法治疗，则治疗重点是缓解症状。
简单措施及有时使用药物，可帮助缓解自主神经疾病的症状：
体位性低血压： 建议抬高床头约4英寸（10厘米），缓慢起床。穿紧身服或有支撑的服装，如腹带或弹力袜可能有所帮助。多食盐和多喝水有助于维持血容量和血压。有时使用药物。氟氢可的松有助于维持血容量，因此可以保持血压稳定。米多君可使动脉狭窄（收缩），有助于维持血压。这些药物为口服。
出汗减少或缺乏： 如果出汗减少或缺乏，则应避免呆在温热环境下。
尿失禁： 口服奥昔布宁、米拉贝龙、坦索罗辛或托特罗定，可用于松弛膀胱过度活动的肌肉。如果失禁问题持续存在，使用导尿管可能有帮助。患者可以学习自己插入导尿管。
尿潴留： 如果尿潴留是由膀胱无法正常收缩引起的，可指导患者将一根导尿管（细橡胶管）经过尿道插入膀胱进行导尿。导尿管可将膀胱内潴留的尿液导出，从而缓解症状。患者每天可插管排尿数次，在膀胱排空后将其取出。乌拉胆碱可用于增加膀胱张力，促进膀胱排空。
便秘： 建议高纤维饮食和使用大便软化剂。如果是顽固性便秘，则可灌肠治疗。
勃起功能障碍： 常用药物治疗，如口服西地那非、他达拉非或伐地那非。有时使用收缩装置(放置在阴茎底部的带子和环)和/或真空装置。
用于治疗自主神经疾病症状的某些药物
症状
药物
药物作用
纤维素补充剂（如麦麸或车前草）；
大便软化剂（例如多库酯、乳果糖、或聚乙二醇）
纤维素补充剂可大量增加粪便，从而刺激肠道自然收缩。纤维补充剂和大便软化剂有助于食物更迅速地通过肠道。
胃胀
吗丁啉
红霉素
甲氧氯普胺
这些药物刺激消化道收缩，从而帮助食物更快地通过消化道。
阿伐那非
西地那非
他达拉非
伐地那非
这些药物可增加勃起频率、硬度及持续时间。
体位性低血压（站立时血压过度下降）
氟氢可的松
该药物有助于人体保留盐分，从而有助于维持血容量和血压。
屈昔多巴
米多君
这些药物使小动脉（微动脉）变窄（收缩），有助于维持血压。
米拉贝隆
奥昔布宁
坦索罗辛
托特罗定
这些药物可使过度活跃的膀胱肌肉放松。
乌拉胆碱
该药物可刺激膀胱括约肌收缩，有助于膀胱空排。