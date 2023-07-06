主动脉夹层是一种常常致命的疾病，其中主动脉壁的内层（内衬）撕裂并与主动脉壁的中层分离。

大多数主动脉夹层由高血压导致动脉壁退化。

患者表现为突然、剧烈的疼痛，多位于胸前，也见于肩胛骨之间的背部。

医生进行影像学检查以确认诊断。

患者通常需服用药物降低血压，医生会做手术修补撕裂口，或置入支架移植物覆盖撕裂口。

（也可参见主动脉瘤和主动脉夹层概述。）

主动脉是人体内最大的动脉。主动脉接纳左心室射出的富氧血，并通过从主动脉分出的较小动脉将血液分配到全身。胸主动脉是指流经胸腔的那部分主动脉，是最常发生主动脉夹层的部位。

当主动脉内层撕裂时，血液涌入撕裂口，从而将血管壁中层与仍然完整的外层分离（剥离）。结果，在主动脉壁内形成一个新的假腔。随着主动脉夹层沿着主动脉不断加长，在主动脉的一个或多个动脉分支处会出现堵塞，导致血流中断。

主动脉夹层在男性中的发生率是女性的三倍，更常见于有非洲血统的人群（特别是非裔美国人），在亚裔人群中较少见。约四分之三主动脉夹层见于 40 至 70 岁人群。

主动脉夹层的最常见病因是

长期高血压导致的动脉壁退化

三分之二以上的主动脉夹层患者有高血压。

主动脉夹层的不太常见的病因包括

遗传性结缔组织病，尤其是马凡综合征和埃勒斯-当洛斯综合征

心脏和血管出生缺陷，如主动脉缩窄（狭窄）、动脉导管未闭（主动脉与肺动脉相连）和主动脉瓣缺陷

动脉硬化

车祸或坠落等损伤导致胸部受到强烈打击

年老，可引起动脉壁退化

罕见情况下，医生将导管插入动脉时（如在做主动脉造影或血管造影时）或对心脏或血管做手术时，也会意外引起动脉夹层。

了解主动脉夹层

主动脉夹层的症状 90% 以上的主动脉夹层患者会感觉疼痛，通常是突然剧痛，多描述为撕裂样或扯开样疼痛。有些人可能由于疼痛而晕厥。疼痛常位于胸前，也可以出现在两肩之间的背部。这种疼痛沿着夹层撕裂的路径行走。因此，如果给肠道供血的肠系膜动脉阻塞，患者可能出现腹痛或下背痛。 主动脉夹层的并发症 并发症包括 中风（如果给脑部供血的脑动脉发生阻塞）

心脏病发作（如果给心肌供血的冠状动脉发生阻塞）

肾衰竭（如果给肾脏供血的肾动脉发生阻塞）

引起刺痛或肢体无法移动的神经和/或脊髓损伤（如果脊髓动脉发生阻塞） 血液可能从夹层漏出聚集在胸部。从靠近心脏的夹层漏出的血液可能进入心包腔（包被心脏的两层膜之间），阻止心脏正常充盈并引起一种危及生命的疾病——心脏压塞。 累及离心脏最近的最初几英寸主动脉（升主动脉）的夹层可能影响主动脉瓣（该心脏瓣膜可使血液不会流回心脏）的附件。如果主动脉瓣的附件变得薄弱，瓣膜可能漏血，导致心力衰竭。

主动脉夹层的诊断 影像学检查，如 CT 血管造影、磁共振血管造影或经食管超声心动图 主动脉夹层引起的各种症状有时与其他疾病的症状相似，但医生经常可以根据该病的典型症状明确诊断。有些主动脉夹层患者的手臂和腿部脉搏会减弱或消失。根据沿主动脉的夹层位置，右臂和左臂的血压可能存在差异。对于朝着心脏方向撕裂的夹层，在用听诊器听诊时可闻及杂音。 主动脉夹层的检查首先采用胸部 X 线。在 90% 有症状的患者中 X 线检查可以显示出增宽的主动脉。然而，这些发现缺乏特异性。注射造影剂后进行计算机断层扫描 (CT) 血管造影可以快速、可靠地识别主动脉夹层，因此有助于急症处理。经食管超声心动图或磁共振血管造影也能可靠识别出甚至非常小的主动脉夹层。

主动脉夹层的治疗 控制血压的药物

手术，有时进行血管内支架植入术 患有主动脉夹层的患者需要重症监护，严密监测生命体征（脉搏、血压、呼吸频率）。在主动脉夹层开始的几个小时内患者就可能死亡。因此，尽快静脉给予药物，将心率和血压降低至能维持心、脑和肾充足血供的最低水平。降低心率和血压可以限制夹层的进一步进展。药物治疗开始后不久，医生必须决定是建议手术还是继续药物治疗不做手术。 只要夹层并发症不会带来太大的手术风险，医生几乎总是建议手术治疗累及离心脏最近的最初几英寸主动脉（升主动脉）的夹层。外科医生在手术过程中，会尽可能多地切除动脉夹层可能累及的区域，缝闭主动脉壁的中层和外层之间由于撕裂形成的通道，然后再用人造血管重建主动脉。如果主动脉瓣破裂，外科医师修复瓣膜或者换瓣。 对于远离心脏的主动脉（降主动脉）内的夹层，医生通常会继续药物治疗而不手术，或考虑置入一个血管内支架移植物。做血管内支架植入术时，医生会将一根细长导丝穿过腹股沟内的大动脉（股动脉）并上行到达夹层区域。然后，医生使支架移植物（类似于可折叠吸管的一根中空管）沿着导丝滑动进入主动脉受损区域内。然后打开支架移植物，形成一条稳定的血流通道。这个手术需要 2～4 小时，通常住院 1～3 天。支架植入术的侵入性低于开放性手术，可提高降主动脉夹层患者的生存率，降低发生并发症的风险。 如果夹层导致动脉漏血、阻断下肢或腹部重要器官的血供、引起症状、正在扩大或发生在马凡综合征患者中，则必须进行外科手术或支架植入修补术。 所有主动脉夹层的患者，包括接受外科手术治疗的患者，必须终生接受药物治疗降低血压。这种治疗可减轻主动脉的压力。降压药物治疗通常包括 β-受体阻滞剂或钙通道阻滞剂联合另一种降压药（如血管紧张素转化酶 [ACE] 抑制剂）。如果患者合并动脉粥样硬化，应使用降胆固醇药物并改变饮食。 医生会密切观察发生过主动脉夹层的患者是否出现并发症。最重要的是 另一夹层

在主动脉壁薄弱处形成动脉瘤

通过主动脉瓣漏回的血液增加 这些并发症中的任何一种都需要外科手术治疗。