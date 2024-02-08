颈部肌张力障碍的特征是颈部肌肉长期持续性（慢性持续性）不自主收缩或定期、间歇性痉挛，导致各种颈部转向。
颈部肌张力障碍的病因通常不明确。
医生依据症状和体格检查的结果进行诊断。
首先注射肉毒毒素治疗，但如果无效，可使用口服药物。
物理治疗可帮助缓解某些症状。
（另请参见运动障碍概述）
肌张力障碍也可能发生在颈部肌肉以外的肌肉中。
在颈部肌张力障碍中，颈部肌肉收缩导致颈部从正常位置转动。颈部肌张力障碍是最常见的肌张力障碍。
颈部可以通过以下一种或多种方式移动：
旋转（称为斜颈）
倾斜（称为侧颈）
向前弯曲（称为前倾）
向后弯曲（称为颈后倾）
一种类型（称作成人颈部肌张力障碍）首发于成年。因为它导致颈部旋转，有时称为痉挛性斜颈（在拉丁语中，“torti”是指扭曲，“collis”是指颈部）。它是最常见的颈部肌张力障碍形式。通常原因不明，但是在一些人身上，痉挛性斜颈是由基因突变引起的。压力和情绪问题可能会使痉挛性斜颈加重。
颈部肌张力障碍可能
是天生的
随后发生，由各种神经疾病引起
使用阻断多巴胺的药物（例如氟哌啶醇和其他抗精神病药物）导致
罕见情况下，情感问题是原因之一。
颈部肌张力障碍的症状
颈部肌张力障碍的症状可能始于任何年龄，但通常始于 20 至 60岁之间，最常见的是30至50岁之间。
症状通常逐渐开始。罕见情况下，它们突然开始并迅速进展。
有时症状开始于左右摇头，就像摇头说不。一些颈部肌肉可能收缩并保持收缩状态，或可能反复收缩（间歇性），导致颈部扭转。收缩时可能出现疼痛。头部可能向一侧扭转或前倾、后仰。有时可能出现一侧肩部抬高。
睡眠时，肌肉痉挛消失。
症状可轻可重。通常，痉挛在1-5年内缓慢加重，然后进入稳定期。在约 10% 到 15% 的患者中，症状开始后 5 年内自行消失或显著减轻。首发于年轻人的轻度痉挛更易消失，然而，在这些患者中，痉挛可能会复发。痉挛可能持续终生，限制运动，导致头部、颈部和肩部永久性扭曲。
颈部肌张力障碍的诊断
医师的评估
颈部肌张力障碍的诊断基于症状和神经检查结果。
颈部肌张力障碍的治疗
物理技术
注射肉毒杆菌毒素
有时口服药物
一些物理治疗技术（如物理疗法）有时可暂时缓解痉挛。物理治疗可通过提高柔韧性提供帮助。治疗师还可帮助患者识别使痉挛加重和缓解的运动。生物反馈（使用放松技术控制无意识的身体过程，例如心率和肌张力）或者按摩可能对一些患者有效。
人们可能会发现一些可能会暂时缓解痉挛的技巧。它们包括轻触下巴、脸颊、上脸或后脑勺。如果在痉挛的对面，这些技巧通常更有效。
当情绪问题有所影响时，最好由一组医生来管理治疗，包括精神病医生、心理学家和神经科医生。
药物
在大约70%的颈部肌张力障碍患者中，向受影响的肌肉注射肉毒杆菌毒素可以减轻疼痛性痉挛1至4个月，并使头部恢复到更正常的位置。然而，为了持续缓解，注射必须每3至4个月重复一次，因为肉毒杆菌毒素的益处随着时间的推移而逐渐消失。在一些反复接受肉毒杆菌注射的人中，身体会产生抗体来灭活毒素。如果受影响的肌肉很小或在身体深处，可以进行肌电图检查(刺激肌肉并记录它们的电活动)来识别要注射的肌肉。
某些口服药物可能有所帮助，但它们只能控制大约 25% 到 33% 的患者的痉挛。这些药物包括
抗胆碱能药物，如苯海索
苯二氮卓类(镇静剂)，尤其是氯硝西泮
巴氯芬（一种肌肉松弛剂）
卡马西平（抗癫痫药）
抗胆碱能药物可以减轻痉挛。然而，这些药物还可能有副作用（例如，意识模糊、嗜睡、口干、视力模糊、头晕、便秘、排尿困难和膀胱失控）。这些症状给生活带来不便，尤其是对于老年人。因此，它们的使用可能有限。
这些药物均从低剂量开始。在症状得到控制或不能耐受副作用之前，应增加剂量。这些药物的副作用在老年人中尤其常见。
手术
在颈部张力障碍患者中，涉及脑外区域的手术的作用尚存争议。例如，此类手术中有一种会将支配受累肌肉的神经切断。从而该神经不再能刺激肌肉收缩。但是，在此操作后，肌肉会永久无力或瘫痪。当该手术由经验丰富的外科医生施行时，获益超过潜在并发症。
如果症状严重，所有常规治疗都无效，可以进行深部脑刺激。在这个过程中，微小的电极通过外科手术植入基底神经节的一部分(帮助启动和平滑自主肌肉运动的神经细胞集合)。电极向基底神经节中导致颈部肌张力障碍的特定区域发送少量电流，从而有助于减轻症状。