颈部肌张力障碍的症状可能始于任何年龄，但通常始于 20 至 60岁之间，最常见的是30至50岁之间。

症状通常逐渐开始。罕见情况下，它们突然开始并迅速进展。

有时症状开始于左右摇头，就像摇头说不。一些颈部肌肉可能收缩并保持收缩状态，或可能反复收缩（间歇性），导致颈部扭转。收缩时可能出现疼痛。头部可能向一侧扭转或前倾、后仰。有时可能出现一侧肩部抬高。

睡眠时，肌肉痉挛消失。

症状可轻可重。通常，痉挛在1-5年内缓慢加重，然后进入稳定期。在约 10% 到 15% 的患者中，症状开始后 5 年内自行消失或显著减轻。首发于年轻人的轻度痉挛更易消失，然而，在这些患者中，痉挛可能会复发。痉挛可能持续终生，限制运动，导致头部、颈部和肩部永久性扭曲。