纠正或消除病因

药物

有时深部脑刺激

物理疗法

如果知道病因，纠正或消除病因常可减少痉挛。例如，常用于治疗多发性硬化的药物可减少多发性硬化相关性痉挛。如果肌张力障碍是由抗精神病药物引起，及时注射或口服苯海拉明，同时停用抗精神病药物，常可迅速终止痉挛。

对于全身性肌张力障碍，最常用的是抗胆碱能药物（例如苯海索和苯扎托品）。这些药物阻断与痉挛发作相关的特异性神经冲动，从而减少痉挛发作。然而，这些药物还可能引起意识模糊、嗜睡、口干、视力模糊、头晕、便秘、排尿困难和膀胱失控，这些症状令人不适，尤其易发生于老年人。轻度镇静剂苯二氮卓类药物（例如氯硝西泮）或巴洛芬（一种肌肉松弛剂）可以单独使用，也可联合使用。巴氯芬可以口服，也可将巴氯芬泵植入椎管。

如果全身性肌张力障碍严重或对药物无反应，可以进行深部脑刺激。在这个过程中，微小电极通过外科手术植入基底神经节(帮助启动和平滑自主肌肉运动的神经细胞集合)。电极向基底神经节中导致肌张力障碍的特定区域发送少量电流，从而有助于减轻症状。

有些患者，尤其是多巴反应性肌张力障碍患儿，在接受左旋多巴-卡比多巴复合剂治疗后，会显著改善。

对于局灶性或节段性肌张力障碍或主要累及身体某一部位的全身性肌张力障碍，首选治疗是肉毒杆菌毒素（一种用于麻痹肌肉或治疗皱纹的细菌毒素）。它可直接注射到受累肌肉中。肉毒毒素可减轻肌肉收缩，但不影响神经功能。局部注射肉毒毒素治疗睑肌痉挛和痉挛性斜颈尤其有效。然而，注射必须每隔3到4个月重复一次，因为肉毒杆菌毒素的效力会随着时间的推移而下降。在一些反复接受肉毒杆菌注射的人中，身体会产生抗体来灭活毒素。如果受影响的肌肉很小或在身体深处，可以进行肌电图检查(刺激肌肉并记录它们的电活动)来识别要注射的肌肉。

物理治疗对某些患者，尤其是接受肉毒毒素治疗的患者有一定的帮助。