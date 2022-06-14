复杂区域疼痛综合征是一种慢性神经性疼痛，其特征是持续的灼痛或疼痛以及与疼痛发生在同一区域的某些异常。异常包括出汗增加或减少、肿胀、肤色和/或温度变化、皮肤损伤、脱发、指甲破裂或增厚、肌肉萎缩和虚弱以及骨质流失。
（另请参见疼痛概述)
复杂区域疼痛综合征可引起神经性疼痛。在这种疾病中，疼痛信号被脑和脊髓异常处理。它通常发生在损伤后。
复杂区域疼痛综合征有两种类型：
类型 1，该疾病过去被称为反射性交感神经营养不良，是由神经组织以外的组织损伤引起的，例如当骨和软组织(如韧带和肌腱)在事故中被压碎时。它也可能在截肢、心脏病发作、中风或癌症（如肺癌、乳腺癌、卵巢癌或脑癌）后发生。1型常在受伤肢体用石膏或夹板固定治疗后发生。
2型，以前被称为灼痛，由神经损伤引起。
有时没有明显原因。
两种类型都最常见于年轻人，女性中的发生率较男性高2或3倍。
有时当交感神经系统变得过度活跃时，会出现复杂区域疼痛综合征。交感神经系统通常为身体应对压力或紧急情况 - 战斗或逃跑 - 做好准备。
CRPS 的症状
复杂区域疼痛综合征的症状差异很大，并且不遵循一种模式。
疼痛（灼痛、刺痛或酸痛）常见。它通常发生在受伤的肢体(胳膊、腿、手或脚)。疼痛通常比受伤后的预期更严重。情绪压力或温度变化可能会使疼痛加剧。受影响区域的皮肤通常对触摸非常敏感(称为异常性疼痛)。因此，与皮肤的正常接触会非常痛苦。
由于疼痛，人们可能不会使用受影响的肢体。因此，患者可能会无法在正常的活动范围内正常移动关节。肌肉可能会永久缩短和僵硬(称为挛缩)，并可能形成疤痕组织。
受影响的肢体可能会肿胀。还可能会脱发。指甲可能会裂开或变厚。骨骼密度可能会下降。肌肉可能会萎缩无力。
患者可能比平时出汗多或少，可能比平时感觉更热或更冷。受影响区域的皮肤可能看起来发红、有斑点、苍白或发亮。
手指可能弯曲，或者脚可能扭曲到一个不正常的位置，并可能保持这种状态(称为肌张力障碍)。受影响的肢体可能颤抖或抽搐。
许多患有复杂区域疼痛综合征的人变得抑郁、焦虑和/或愤怒，部分原因是对病因了解不多，治疗效果有限，结果难以预测。
症状可能会减轻或保持多年不变。在少数人身上，这种疾病会发展，蔓延到身体的其他部位。
CRPS 的诊断
CRPS 的治疗
物理和／或职业治疗
神经阻滞
刺激神经或脊髓
止痛药（镇痛药和辅助性镇痛药）
心理治疗
镜像疗法
通常，复杂区域性疼痛综合征采取联合治疗。治疗旨在帮助患者能够使用并活动患肢。
通常使用物理治疗、疼痛肢体脱敏和镜像治疗。
物理治疗可以在以下方面有所帮助：
确保移动痛苦部位，以防止肌肉萎缩
保持和／或增加活动范围并帮助防止疤痕组织在未使用的关节周围形成
使受影响的区域对疼痛不敏感（脱敏）
改善患者功能
脱敏也有帮助。这个过程包括用通常不会刺激皮肤的东西(如丝绸)触摸疼痛部位。然后，经过一段时间，医生使用越来越刺激的材料(如牛仔布)。脱敏也可以包括将患肢放在冷水浴中，然后放在温水浴中。
镜像治疗可能有助于复杂区域疼痛综合征患者。保健医生将向患者讲授该疗法的使用方法。患者坐在一面大镜子前，面对未受影响的肢体，隐藏受影响的肢体。镜子反射未受影响肢体的形象，给人的印象是他们有两条正常的肢体。然后，指示患者移动未受影响的肢体，同时观察其反射图像。因此，人们感觉他们好像在移动两条正常的肢体。如果能够连续4周每天锻炼30分钟，疼痛可能会大大减轻。这种疗法改变了脑中解释身体疼痛信号的通路。
神经调节是指用电刺激神经或脊髓，以降低疼痛的强度。
在一些人身上，如果交感神经系统活动过度，交感神经阻滞可以缓解疼痛。在这种情况下，可能需要进行物理治疗。口服止痛药（止痛剂），包括非甾体类抗炎药 (NSAID)、阿片类药物和各种辅助性镇痛药（如抗癫痫药和抗抑郁药）也可以很好地缓解疼痛，使物理治疗成为可能。
脊髓刺激包括通过手术将脊髓刺激器(一种产生电脉冲的装置)放置在皮肤下，通常在臀部或腹部。来自该装置的细电线（导线）被放置在脊髓周围的空间（硬膜外腔）中。这些脉冲改变了疼痛信号发送到脑部的方式，从而改变了不愉快症状的感知方式。
也可以使用经皮电刺激神经疗法 (TENS)，但其有效性证据远远少于脊髓刺激的证据。经皮电刺激神经疗法是将电极放在皮肤上，而不是将设备放在皮下。电极产生的低电流会引起刺痛，但不会导致肌肉收缩。
当患有复杂区域疼痛综合征的人也有抑郁和焦虑时，也可以使用心理疗法。
针灸可能有助于减轻疼痛。