复杂区域疼痛综合征的症状差异很大，并且不遵循一种模式。

疼痛（灼痛、刺痛或酸痛）常见。它通常发生在受伤的肢体(胳膊、腿、手或脚)。疼痛通常比受伤后的预期更严重。情绪压力或温度变化可能会使疼痛加剧。受影响区域的皮肤通常对触摸非常敏感(称为异常性疼痛)。因此，与皮肤的正常接触会非常痛苦。

由于疼痛，人们可能不会使用受影响的肢体。因此，患者可能会无法在正常的活动范围内正常移动关节。肌肉可能会永久缩短和僵硬(称为挛缩)，并可能形成疤痕组织。

受影响的肢体可能会肿胀。还可能会脱发。指甲可能会裂开或变厚。骨骼密度可能会下降。肌肉可能会萎缩无力。

患者可能比平时出汗多或少，可能比平时感觉更热或更冷。受影响区域的皮肤可能看起来发红、有斑点、苍白或发亮。

手指可能弯曲，或者脚可能扭曲到一个不正常的位置，并可能保持这种状态(称为肌张力障碍)。受影响的肢体可能颤抖或抽搐。

许多患有复杂区域疼痛综合征的人变得抑郁、焦虑和/或愤怒，部分原因是对病因了解不多，治疗效果有限，结果难以预测。

症状可能会减轻或保持多年不变。在少数人身上，这种疾病会发展，蔓延到身体的其他部位。