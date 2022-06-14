疼痛是对已有或潜在的损伤的不愉快感觉。

疼痛是人们寻求医疗护理的最常见的原因。

疼痛可以是锐痛或钝痛，可以是间歇性的或持续性的，也可以是搏动性的或稳定性的。有时，疼痛很难描述。人们可能感觉到一个部位疼痛或大面积的疼痛。疼痛强度从轻度到无法忍受。

人们在承受疼痛的能力上存在显著差异。有的人难以忍受轻微切割伤或擦伤造成的疼痛，而有的人可以忍受重大意外事故或刀伤引起的疼痛。人们承受疼痛的能力因心情、性格和环境不同而不同。体育比赛中，处于兴奋状态下的运动员对严重擦伤可毫无察觉，可比赛结束后就可能对疼痛非常敏感，尤其是在输了比赛时。

老年化专题：疼痛

急性与慢性疼痛 疼痛可能为急性或慢性。急性疼痛是指疼痛突然开始，且持续时间不长（几天或几周）。慢性疼痛可持续数月或数年。 严重的急性疼痛可引起焦虑、心跳和呼吸加快、血压升高、出汗和瞳孔散大。慢性疼痛通常没有这些表现，但可引起一些其他症状，如抑郁、睡眠障碍、体力下降、食欲减退、体重减轻、性欲下降、或对各种活动缺乏兴趣。

疼痛的原因 不同类型的疼痛有不同的原因。 伤害感受性疼痛源于痛觉感受器的刺激。它由身体组织损伤引起。大多数疼痛，尤其是急性疼痛，是伤害感受性疼痛。 神经性疼痛由脑或脊髓（中枢神经系统）或者脑和脊髓外神经（外周神经系统）的损伤或功能障碍引起。它可能在以下情况发生 压力施加在特定的神经上，例如，肿瘤或脊柱椎间盘破裂，导致腰痛和/或腿部疼痛。腕部神经受压会导致腕管综合征。

神经受损，如糖尿病或疱疹后神经痛（带状疱疹后疼痛）中发生的那样。

脑部和脊髓不能正常处理疼痛信号，或者某些东西干扰了这一过程，如幻肢痛和复杂区域疼痛综合征。 在糖尿病中，脑和脊髓之外的神经（周围神经）受损。症状包括脚趾、足部和有时手部麻木、刺痛和疼痛。 在疱疹后神经痛中，皮疹首次发生的区域会出现疼痛和触痛。 伤害感受性或神经性疼痛或两者都可能与急性或慢性疼痛有关。例如，慢性下腰痛和大多数癌症疼痛主要由疼痛受体的持续刺激(伤害感受性疼痛)引起。但是在这些疾病中，疼痛也可以由神经损伤(神经性疼痛)引起。 心理因素，如抑郁也会导致疼痛。心理因素常常影响人们如何感受疼痛以及疼痛的强度，但是这些因素很少是疼痛的唯一原因。