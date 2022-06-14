疼痛是对已有或潜在的损伤的不愉快感觉。
疼痛是人们寻求医疗护理的最常见的原因。
疼痛可以是锐痛或钝痛，可以是间歇性的或持续性的，也可以是搏动性的或稳定性的。有时，疼痛很难描述。人们可能感觉到一个部位疼痛或大面积的疼痛。疼痛强度从轻度到无法忍受。
人们在承受疼痛的能力上存在显著差异。有的人难以忍受轻微切割伤或擦伤造成的疼痛，而有的人可以忍受重大意外事故或刀伤引起的疼痛。人们承受疼痛的能力因心情、性格和环境不同而不同。体育比赛中，处于兴奋状态下的运动员对严重擦伤可毫无察觉，可比赛结束后就可能对疼痛非常敏感，尤其是在输了比赛时。
老年化专题：疼痛
引起疼痛的疾病在老年人中很常见。然而，随着年龄的增长，疼痛主诉减少。原因可能是身体对疼痛的敏感度下降，或更加不在意疼痛。有些老年人错误地认为，随着年龄增长，疼痛不可避免，因而不将其当回事，也不就诊。
疼痛最常见的病因是肌肉骨骼疾病。但是，很多老年人都有由多种原因引起的慢性疼痛。
疼痛对老年人的影响可能更严重：
老年人和止痛药
与年轻人相比，老年人对止痛药（镇痛药）更易出现副作用，且某些副作用更严重。止痛药在老年人体内滞留时间更长，老年人对止痛药也更敏感。许多老年人服用几种药物，增加了药物与止痛药相互作用的机会。这种相互作用可能会降低其中一种药物的疗效或增加副作用的风险。
老年人更容易出现健康问题，从而增加镇痛药的副作用风险。
布洛芬或萘普生等非甾体类抗炎药(NSAID)可能有副作用。老年人发生多种副作用的风险更高，特别是如果他们有多种其他疾病或正在服用高剂量的非甾体类抗炎药。例如，老年人更有可能患有心脏或血管(心血管)疾病或心血管疾病的危险因素。对于患有这些疾病的人或他们的危险因素，服用NSAID会增加他们患心脏病或中风以及腿部血栓形成或心力衰竭的风险。
NSAID会损害肾脏。对老年人来说，这种风险更高，因为随着年龄的增长，肾脏的功能会越来越差。这种肾损害风险在患有肾脏疾病、心力衰竭或肝脏疾病的人群中也更高，这些疾病在老年人中更常见。
老年人在服用NSAID时更容易出现溃疡或消化道出血。医生可能会开一种有助于保护消化道免受这种损伤的药物。这些药物包括质子泵抑制剂（如奥美拉唑）和米索前列醇。
当老年人服用NSAID时，他们应该告诉医生，然后医生会定期评估它们的副作用。如果可能，医生还建议老年人按如下方式用药：
阿片类药物更容易给老年人带来问题，他们似乎比年轻人对这些药物更敏感。当一些老年人短时间服用阿片类药物时，可以减轻疼痛，使他们身体功能更好，但可能会损害精神功能，有时会引起神智错乱。
阿片类药物也会增加跌倒的风险，长期服用阿片类药物会增加骨质疏松症和骨折的风险。阿片类药物会导致便秘和尿潴留，这往往会给老年人带来更多的问题。
老年人更容易出现病情或服用药物，使其更容易出现阿片类药物的副作用，如下列情况：
阿片类药物也可能引起依赖和成瘾。
针对老年人，医生通常使用副作用较少的镇痛药治疗疼痛。例如对乙酰氨基酚通常是治疗未出现炎症的慢性轻度至中度疼痛的首选NSAID。某些NSAID（吲哚美辛及酮咯酸）和某些阿片类药物（如喷他佐辛）由于副作用风险，通常不给老年人服用。如果需要使用阿片类药物，医生会让老年人从低剂量开始。根据需要缓慢增加剂量，且监测疗效。丁丙诺啡可能是一个好的选择，尤其是患有肾脏疾病的老年人，因为它可能比其他阿片类药物的副作用风险低。
非药物治疗以及来自于护理人员和家庭成员的支持有时也有助于缓解老年患者的疼痛，并可减少对镇痛药的需求。
疼痛通路
损伤引起的疼痛始于遍布全身的特殊的痛觉感受器。痛觉感受器将疼痛信号以电脉冲形式沿着神经传导至脊髓，接着再上传至脑部。有时信号会引发一种反射反应(见图反射弧：显而易见的事)。疼痛信号传导到脊髓时，脊髓立即产生一个新的信号，此信号沿着运动神经传导至引起疼痛的部位，触发肌肉收缩，此过程没有脑部参与。例如，当不小心碰到某个非常烫的物件时，人们会立即离开该物件。这种反射性反应有助于避免持久的损害。痛觉信号也传导至脑部。只有在脑部处理信号并识别其是疼痛时，人们才能意识到疼痛。
人体各个部位的痛觉感受器及其神经传导通路不尽相同。因此，痛觉根据损伤类型和部位不同而有所差异。例如，皮肤的痛觉感受器十分丰富，能传导精确的感觉信息，包括损伤位置，损伤来源于锐器伤如刀割伤，钝伤，例如挤压伤、烫伤、冻伤或瘙痒。相反，内脏器官（如肠道）的痛觉感受器数量有限，而且传递的信息也不够精确。肠道可被钳夹、切割或烧灼而不产生任何痛觉信号。然而，肠道内一些无害气泡所产生的牵拉和挤压，反而可引起肠道严重疼痛。大脑无法识别肠道疼痛的准确来源，所以疼痛难以定位，只能感觉到大范围的疼痛。
有时某个部位的疼痛并不代表病变在该部位，而是由其他部位的疼痛牵涉至此而引起。牵涉痛的产生是由于来自机体不同部位的疼痛信号常由相同的神经传导通路传导至脊髓和脑部所致。例如，心脏病发作时的疼痛可出现在颈部、下巴、手臂或腹部。胆囊疾病时的疼痛可出现在肩后部。
反射弧：没有脑的参与
反射弧是神经反射的传导通路，如膝反射，详解如下：
牵涉痛是什么？
某个部位的疼痛并不代表病变即在该部位，因为可由其他部位的病变牵涉至此而引起。例如，由心脏病发作引起的疼痛可出现在手臂，因为来自心脏和手臂的感觉信息由同一条神经传导通路传导至脊髓。
急性与慢性疼痛
疼痛可能为急性或慢性。急性疼痛是指疼痛突然开始，且持续时间不长（几天或几周）。慢性疼痛可持续数月或数年。
严重的急性疼痛可引起焦虑、心跳和呼吸加快、血压升高、出汗和瞳孔散大。慢性疼痛通常没有这些表现，但可引起一些其他症状，如抑郁、睡眠障碍、体力下降、食欲减退、体重减轻、性欲下降、或对各种活动缺乏兴趣。
疼痛的原因
不同类型的疼痛有不同的原因。
伤害感受性疼痛源于痛觉感受器的刺激。它由身体组织损伤引起。大多数疼痛，尤其是急性疼痛，是伤害感受性疼痛。
神经性疼痛由脑或脊髓（中枢神经系统）或者脑和脊髓外神经（外周神经系统）的损伤或功能障碍引起。它可能在以下情况发生
在糖尿病中，脑和脊髓之外的神经（周围神经）受损。症状包括脚趾、足部和有时手部麻木、刺痛和疼痛。
在疱疹后神经痛中，皮疹首次发生的区域会出现疼痛和触痛。
伤害感受性或神经性疼痛或两者都可能与急性或慢性疼痛有关。例如，慢性下腰痛和大多数癌症疼痛主要由疼痛受体的持续刺激(伤害感受性疼痛)引起。但是在这些疾病中，疼痛也可以由神经损伤(神经性疼痛)引起。
心理因素，如抑郁也会导致疼痛。心理因素常常影响人们如何感受疼痛以及疼痛的强度，但是这些因素很少是疼痛的唯一原因。
疼痛的评价
为了评估疼痛患者，医生会询问患者疼痛史和疼痛特征，以及疼痛对患者身体机能的影响。患者的描述有助于明确病因并制定治疗方案。询问包括：
疼痛在什么地方？
疼痛是什么样疼痛（例如，是否为锐痛、钝痛、绞痛）？
什么时候开始出现疼痛？ 是否有外伤？
疼痛是如何开始的？ 是突然出现的，还是逐步发生的？
疼痛是持续存在的，还是反反复复的？
某些活动（如进餐或用力）或某一体位是否可预示疼痛的出现？ 有什么其他因素可加重疼痛？
有什么因素可以减轻疼痛？
疼痛是否影响日常活动或社会交往？ 是否影响睡眠、食欲和大小便功能？ 如果是，程度如何？
疼痛是否影响患者的情绪和自我感觉？ 是否有抑郁或焦虑？
为评价疼痛程度，医师有时使用一种从0（无疼痛）至10（严重疼痛）的疼痛量表，或让患者把疼痛描述为轻微、中等、严重或极度痛苦。对儿童或交流困难（如脑卒中）患者，可让他们从微笑、皱眉、大哭等一系列面部表情图中挑选一个用来表示疼痛程度。
疼痛量表：疼痛有多糟糕？
由于疼痛的严重程度难以交流，医生通常会使用疼痛量表来帮助人们表明疼痛的严重程度。
医师总试图判断疼痛是否由生理疾病引起。许多慢性疾病（例如癌症、关节炎、镰形红细胞性贫血和肠道炎症），以及某些急性疾病（如创伤、烧伤、肌肉撕裂伤、骨折、韧带扭伤、阑尾炎、肾脏结石和心脏病发作）都可引起疼痛。
医生可使用特定技术检查疼痛源。医生可使患者的上肢和下肢在正常范围内运动，检查这些运动是否会引起疼痛。损伤、反复应激、慢性疼痛和其他疾病可使机体某一部位（称为触发点）过度敏感。医生常触摸不同部位以寻找疼痛触发点。用不同物体（如钝的钥匙和尖的针）碰触皮肤，以检查是否有感觉缺失或感觉异常。
医生还会考虑情绪或心理健康原因。精神疾病（如抑郁和焦虑）会加重疼痛。由于抑郁和焦虑是慢性疼痛造成的，所以难以鉴别其因果关系。有时，在疼痛患者中，有心理障碍的证据，但没有能够解释疼痛或其严重程度的障碍的证据。这种疼痛被称为心理性或心理生理性疼痛。
应询问患者已用药物（包括非处方药）和其他治疗方法，是否有效。如果怀疑阿片类药物或其他物质误用，则需要进一步评估。