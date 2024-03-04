僵人综合征可导致逐渐恶化的肌肉僵硬。

僵人综合征经常发生在1型糖尿病、某些自身免疫病或某些癌症患者身上。

从躯干和腹部开始，肌肉逐渐变得僵硬和放大，但最终影响全身肌肉。

医生根据症状怀疑僵人综合征，但使用肌电图和血液测试来帮助确认诊断。

治疗侧重于缓解症状，包括地西泮（镇静剂）、巴氯芬（肌肉松弛剂）、皮质类固醇和有时使用利妥昔单抗或血浆置换。

僵人综合征主要影响脑和脊髓（中枢神经系统），但它会引起类似于有些周围神经疾病的症状。

僵人综合征在女性中更常见，通常发生在1型糖尿病、某些自身免疫病（如甲状腺炎）或某些癌症（包括乳腺癌 [最常见]、肺癌、肾癌、甲状腺癌、结肠癌和霍奇金淋巴瘤）患者中。

僵人综合征的原因可能是自身免疫反应——当身体产生攻击自身组织的抗体时。患僵人综合征时，这类抗体攻击脊髓内控制肌肉运动的神经细胞。大多数僵人综合症患者的抗体会攻击一种叫做谷氨酸脱羧酶的酶。这种酶参与化学信使(神经递质)的产生，有助于防止神经过度刺激肌肉。当这种酶产生较少时，神经会过度刺激肌肉，导致肌肉紧绷和僵硬。

有时僵人综合征的病因不明。

僵人综合征的症状 僵人综合征患者表现为躯干、腹部肌肉逐渐僵硬、肥大。而上肢和下肢肌肉较少累及。 通常，僵人综合症会发展，导致全身残疾和僵硬。

僵人综合征的诊断 肌电图

血液化验 僵人综合征的诊断由症状提示。测试是为了帮助确认诊断。它们包括肌电图和血液检测，以检测存在于许多僵人综合症患者体内的抗体。