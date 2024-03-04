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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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僵人综合征

（僵人综合征）

作者：Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
已审核/已修订 3月 2024
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僵人综合征可导致逐渐恶化的肌肉僵硬。

  • 僵人综合征经常发生在1型糖尿病、某些自身免疫病或某些癌症患者身上。

  • 从躯干和腹部开始，肌肉逐渐变得僵硬和放大，但最终影响全身肌肉。

  • 医生根据症状怀疑僵人综合征，但使用肌电图和血液测试来帮助确认诊断。

  • 治疗侧重于缓解症状，包括地西泮（镇静剂）、巴氯芬（肌肉松弛剂）、皮质类固醇和有时使用利妥昔单抗或血浆置换。

僵人综合征主要影响脑和脊髓（中枢神经系统），但它会引起类似于有些周围神经疾病的症状。

僵人综合征在女性中更常见，通常发生在1型糖尿病、某些自身免疫病（如甲状腺炎）或某些癌症（包括乳腺癌 [最常见]、肺癌、肾癌、甲状腺癌、结肠癌和霍奇金淋巴瘤）患者中。

僵人综合征的原因可能是自身免疫反应——当身体产生攻击自身组织的抗体时。患僵人综合征时，这类抗体攻击脊髓内控制肌肉运动的神经细胞。大多数僵人综合症患者的抗体会攻击一种叫做谷氨酸脱羧酶的酶。这种酶参与化学信使(神经递质)的产生，有助于防止神经过度刺激肌肉。当这种酶产生较少时，神经会过度刺激肌肉，导致肌肉紧绷和僵硬。

有时僵人综合征的病因不明。

僵人综合征的症状

僵人综合征患者表现为躯干、腹部肌肉逐渐僵硬、肥大。而上肢和下肢肌肉较少累及。

通常，僵人综合症会发展，导致全身残疾和僵硬。

僵人综合征的诊断

  • 肌电图

  • 血液化验

僵人综合征的诊断由症状提示。测试是为了帮助确认诊断。它们包括肌电图和血液检测，以检测存在于许多僵人综合症患者体内的抗体。

僵人综合征的治疗

  • 地西泮（一种镇静剂）或其他可使肌肉放松的药物

  • 免疫球蛋白

  • 有时使用皮质类固醇

  • 有时利妥昔单抗或血浆置换

僵人综合征的治疗重点是缓解症状。镇静剂地西泮最能持续缓解肌肉僵硬症状。如果地西泮治疗无效，可尝试其他药物，如巴氯芬（一种肌松药）。但是，支持使用它们的证据有限。

静脉注射免疫球蛋白（一种从一群捐献者体内采集的含有许多不同抗体的溶液）可能有助于缓解症状长达一年。

皮质类固醇有帮助，但并不常用，因为它们通常必须服用很长时间，但长时间服用会有许多副作用。

如果免疫球蛋白无效，有时会尝试使用利妥昔单抗（一种改变免疫系统活性的药物）或进行血浆置换（从血液中滤除包括异常抗体在内的有毒物质）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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