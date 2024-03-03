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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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特殊的献血和输血方法

作者：Ravindra Sarode, MD, The University of Texas Southwestern Medical Center
已审核/已修订 3月 2024
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    除了正常献血输血之外，有时也会采用特殊方法。

    血小板单采（捐献血小板）

    在血小板单采中，献血者仅提供血小板，而非全血。其过程是从供者抽出全血，经过一个机器将其血小板选择性去除，其余成分再回到供者体内。因为供者的大部分血液会返回自身，因此供者可以安全地捐出相当于单次捐献全血的 8 至 10 倍的血小板。他们还可以更频繁地捐献血小板，每 3 天一次（但一年不超过 24 次捐献）。从供者采集血小板需要大约 1 到 2 小时，与之对照，全血采集仅需要大约 10 分钟。

    双份红细胞捐献

    所谓的双份红细胞捐献（单采术红细胞捐献）是指捐献两倍于单次全血捐献的红细胞。这种双份捐献是有可能的，因为献血者可以只捐献红细胞而不是全血。从献血者体内抽出全血，经过一个机器分离血液成分，将其红细胞选择性去除，其余血液成分（血小板和血浆）再回输给献血者。也通过静脉为供者补充一些液体，否则，供者的血压可能会太低导致出现症状，如头晕目眩或意识丧失。

    双份红细胞捐献后，供者最好数天内不要从事重体力劳动。双份红细胞捐献可每隔 112 天（每 16 周）捐献一次。一些专家建议，供者可在双份红细胞捐献后服用铁补充剂，这样他们的身体可以更迅速地恢复红细胞量。

    自体输血

    在自体输血中，供者是自身血液的受者。在择期手术前几周，患者可以采集几个单位的血液以备术中或者术后输注。患者在采血后服用铁剂来恢复手术前失去的血细胞。在某些类型的手术和损伤中，失血也可以重新收集、净化并立即回输给患者（术中血液回收）。

    当患者有红细胞抗原抗体或罕见血型而难以获得匹配的血液时，可使用自体输血。

    自体输血不存在组织不相容和血源性疾病的风险。然而，医生并不像标准输血那样经常使用这种技术，这是因为由于严格的供者筛选和检测，一般的血液供应是非常安全的。此外，老年人可能不能耐受手术前献血，因为他们更可能在献血时出现副作用（如低血压和晕厥）。老年人也更可能原本就有血细胞低于正常值（血细胞计数低）的情况。自体输血也比标准输血更昂贵。

    造血干细胞单采（干细胞移植）

    造血干细胞单采时，供者仅提供造血干细胞（可以发育成任何类型血细胞的未分化细胞），而非全血。在采集过程前，供者需要注射特殊的蛋白质（生长因子）刺激骨髓将干细胞释放到血流中。从供者体内抽出全血，用分离血液成分的机器选择性去除造血干细胞，其他成分回流到供者体内。干细胞供者必须与受者白细胞配型（人类白细胞抗原，HLA）相合，HLA 是特异细胞上的蛋白质类型，而非血型。

    造血干细胞有时用于治疗白血病淋巴瘤或其他血液恶性肿瘤患者。这种方法被称为干细胞移植。可以采集受者自身的干细胞，或者应用供者干细胞。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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