特殊的献血和输血方法

浏览专业版
血小板单采（捐献血小板）
在血小板单采中，献血者仅提供血小板，而非全血。其过程是从供者抽出全血，经过一个机器将其血小板选择性去除，其余成分再回到供者体内。因为供者的大部分血液会返回自身，因此供者可以安全地捐出相当于单次捐献全血的 8 至 10 倍的血小板。他们还可以更频繁地捐献血小板，每 3 天一次（但一年不超过 24 次捐献）。从供者采集血小板需要大约 1 到 2 小时，与之对照，全血采集仅需要大约 10 分钟。
双份红细胞捐献
自体输血
在自体输血中，供者是自身血液的受者。在择期手术前几周，患者可以采集几个单位的血液以备术中或者术后输注。患者在采血后服用铁剂来恢复手术前失去的血细胞。在某些类型的手术和损伤中，失血也可以重新收集、净化并立即回输给患者（术中血液回收）。
当患者有红细胞抗原抗体或罕见血型而难以获得匹配的血液时，可使用自体输血。
自体输血不存在组织不相容和血源性疾病的风险。然而，医生并不像标准输血那样经常使用这种技术，这是因为由于严格的供者筛选和检测，一般的血液供应是非常安全的。此外，老年人可能不能耐受手术前献血，因为他们更可能在献血时出现副作用（如低血压和晕厥）。老年人也更可能原本就有血细胞低于正常值（血细胞计数低）的情况。自体输血也比标准输血更昂贵。