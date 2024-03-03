特殊的献血和输血方法

所谓的双份红细胞捐献（单采术红细胞捐献）是指捐献两倍于单次全血捐献的红细胞。这种双份捐献是有可能的，因为献血者可以只捐献红细胞而不是全血。从献血者体内抽出全血，经过一个机器分离血液成分，将其红细胞选择性去除，其余血液成分（血小板和血浆）再回输给献血者。也通过静脉为供者补充一些液体，否则，供者的血压可能会太低导致出现症状，如头晕目眩或意识丧失。

双份红细胞捐献后，供者最好数天内不要从事重体力劳动。双份红细胞捐献可每隔 112 天（每 16 周）捐献一次。一些专家建议，供者可在双份红细胞捐献后服用铁补充剂，这样他们的身体可以更迅速地恢复红细胞量。