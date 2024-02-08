桥本氏甲状腺炎是指甲状腺发生慢性、自身免疫性炎症。

桥本氏甲状腺炎是一种自身免疫反应，由体内抗体攻击甲状腺细胞所致。

首先，甲状腺功能可能正常、或降低（甲状腺功能减退）、或者罕见地亢进（甲状腺功能亢进）

大多数患者最终会出现甲状腺功能减退。

甲状腺功能减退症患者通常感觉疲劳和畏寒。

诊断依据是体格检查和血液检查的结果。

甲状腺功能减退患者需终身服用甲状腺激素替代治疗。

（另见甲状腺概述。）

甲状腺炎是指甲状腺发生的所有炎症。甲状腺炎症是病毒感染或自身免疫性疾病引起的。

桥本氏甲状腺炎是最常见的一类甲状腺炎，也是甲状腺功能减退的最常见病因。由于未知的原因，机体会攻击自己（自身免疫性反应）。甲状腺被白细胞入侵，产生攻击甲状腺的抗体（抗甲状腺抗体）。

大约50%的桥本氏甲状腺炎患者在起病初期表现为甲状腺功能低下。其余的大部分患者则在起病时功能正常（尽管有一小部分患者以功能亢进为最初表现）但最终发展成功能减退。

一些桥本氏甲状腺炎患者还有其他内分泌疾病（如糖尿病、肾上腺不够活跃或甲状旁腺不够活跃）和其他自身免疫性疾病（如恶性贫血、类风湿性关节炎、干燥综合征或系统性红斑狼疮 [狼疮]）。

桥本氏甲状腺炎最常见于女性，特别是老年女性，且有家族遗传趋势。这种疾病更常发生在有某些染色体异常（包括唐氏综合征、特纳综合征和克莱恩费尔特氏综合征）的患者中。

桥本氏甲状腺炎的症状 桥本氏甲状腺炎起病常为无痛、质硬、增大的甲状腺或颈部的胀满感。甲状腺腺体通常质地如橡胶，有时感到高低不平。如果甲状腺不够活跃，患者可能感觉疲倦、畏寒并出现其他甲状腺功能减退症状。少数最初表现为甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进）的患者可能感觉到心跳（心悸）、神经紧张和怕热。

桥本氏甲状腺炎的诊断 甲状腺功能血液检查（测量促甲状腺激素和甲状腺素，如果怀疑甲状腺功能亢进，还要测量三碘甲腺原氨酸）

甲状腺抗体

有时进行甲状腺超声检查 医生会先对甲状腺进行触诊。他们触摸受检查者的颈部，看甲状腺是否肿大、触痛或是否有肿物（结节）。 如果感觉甲状腺有肿物（结节)，可能会进行甲状腺超声检查。 医生会检测血液中甲状腺激素——甲状腺素 (T4) 和促甲状腺素（TSH；垂体分泌的一种激素，能刺激甲状腺分泌甲状腺激素）的水平，以确定甲状腺的功能状况（甲状腺功能血液检查）。如果医生怀疑此人患有甲状腺功能亢进，他们会测量血液中三碘甲状腺原氨酸 (T3) 的水平。医生还会进行血液检查，以检测可攻击甲状腺的抗体。