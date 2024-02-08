桥本氏甲状腺炎是指甲状腺发生慢性、自身免疫性炎症。
桥本氏甲状腺炎是一种自身免疫反应，由体内抗体攻击甲状腺细胞所致。
首先，甲状腺功能可能正常、或降低（甲状腺功能减退）、或者罕见地亢进（甲状腺功能亢进）
大多数患者最终会出现甲状腺功能减退。
甲状腺功能减退症患者通常感觉疲劳和畏寒。
诊断依据是体格检查和血液检查的结果。
甲状腺功能减退患者需终身服用甲状腺激素替代治疗。
（另见甲状腺概述。）
甲状腺炎是指甲状腺发生的所有炎症。甲状腺炎症是病毒感染或自身免疫性疾病引起的。
桥本氏甲状腺炎是最常见的一类甲状腺炎，也是甲状腺功能减退的最常见病因。由于未知的原因，机体会攻击自己（自身免疫性反应）。甲状腺被白细胞入侵，产生攻击甲状腺的抗体（抗甲状腺抗体）。
大约50%的桥本氏甲状腺炎患者在起病初期表现为甲状腺功能低下。其余的大部分患者则在起病时功能正常（尽管有一小部分患者以功能亢进为最初表现）但最终发展成功能减退。
一些桥本氏甲状腺炎患者还有其他内分泌疾病（如糖尿病、肾上腺不够活跃或甲状旁腺不够活跃）和其他自身免疫性疾病（如恶性贫血、类风湿性关节炎、干燥综合征或系统性红斑狼疮 [狼疮]）。
桥本氏甲状腺炎最常见于女性，特别是老年女性，且有家族遗传趋势。这种疾病更常发生在有某些染色体异常（包括唐氏综合征、特纳综合征和克莱恩费尔特氏综合征）的患者中。