致死性失眠症是一种罕见的朊蛋白病，它会干扰睡眠，导致精神功能退化和协调能力丧失。患者可能会在数月至数年内死亡。

（另见朊蛋白病概述）

致死性失眠症可分为两种形式：

家族性： 这种疾病称作致死性家族性失眠症，可遗传。它由一种称作细胞型朊蛋白(PrP C )的正常蛋白的基因发生特定突变所致。

散发性： 这种疾病可自发出现，无基因突变。

致死性家族性失眠症和散发性致命性失眠症不同于其他朊蛋白病，因为它们主要影响脑部中影响睡眠的一个区域——丘脑。

在致死性家族性失眠症中，症状可能始于20岁末到70岁初（平均40岁）。死亡通常发生在症状开始后7至73个月。散发性的疾病开始时间稍晚，预期寿命稍长。

致死性失眠症的症状 在家族性形式中，早期症状包括轻微的入睡困难和偶尔的肌肉抽搐、痉挛和僵硬。睡觉时，可能会大量移动，踢腿。最终，患者无法入睡。后来，精神功能恶化，协调能力丧失(称为共济失调)。心率可能会变快，血压可能会升高，患者可能会大量出汗。 在散发形式中，早期症状包括精神功能迅速下降和失去协调能力。这种形式的患者可能不会报告睡眠问题，但睡眠研究可以发现异常。

致死性失眠症的诊断 医师的评估

多导睡眠描记术和正电子发射断层摄影术

对于家族形式，进行基因检测 医生认为，当患者出现典型症状时，如精神功能迅速恶化、失去协调能力和/或睡眠问题，致命性失眠症是一种罕见的可能性诊断。执行以下操作来确认诊断： 多导睡眠描记术，它可以检测睡眠模式的异常

正电子发射断层扫描(PET)，它可以检测丘脑中的某些异常 致死性家族性失眠症的诊断通过基因检测得到证实。