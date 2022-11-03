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致死性失眠症是一种罕见的朊蛋白病，它会干扰睡眠，导致精神功能退化和协调能力丧失。患者可能会在数月至数年内死亡。
（另见朊蛋白病概述）
致死性失眠症可分为两种形式：
家族性： 这种疾病称作致死性家族性失眠症，可遗传。它由一种称作细胞型朊蛋白(PrPC)的正常蛋白的基因发生特定突变所致。
散发性： 这种疾病可自发出现，无基因突变。
致死性家族性失眠症和散发性致命性失眠症不同于其他朊蛋白病，因为它们主要影响脑部中影响睡眠的一个区域——丘脑。
在致死性家族性失眠症中，症状可能始于20岁末到70岁初（平均40岁）。死亡通常发生在症状开始后7至73个月。散发性的疾病开始时间稍晚，预期寿命稍长。
致死性失眠症的症状
在家族性形式中，早期症状包括轻微的入睡困难和偶尔的肌肉抽搐、痉挛和僵硬。睡觉时，可能会大量移动，踢腿。最终，患者无法入睡。后来，精神功能恶化，协调能力丧失(称为共济失调)。心率可能会变快，血压可能会升高，患者可能会大量出汗。
在散发形式中，早期症状包括精神功能迅速下降和失去协调能力。这种形式的患者可能不会报告睡眠问题，但睡眠研究可以发现异常。
致死性失眠症的诊断
致死性失眠症的治疗
支持治疗
本病无有效治疗。
治疗致命性失眠症的重点是减轻症状，使患者尽可能舒适。已经尝试了帮助患者睡眠的措施，但益处只是暂时的。