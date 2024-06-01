失眠和白天过度睡眠(EDS)

如果症状表明是由不良睡眠习惯、压力或倒班性睡眠障碍或不安腿综合征（在临睡前或睡眠中有不可抵抗的冲动去活动腿或手臂）等原因引起的，不需要检查。

有时医生会将患者转诊给睡眠障碍专家，以便在睡眠实验室中进行评估。这种转诊的原因包括

诊断不明确

怀疑某些疾病（例如睡眠呼吸暂停、癫痫病、发作性睡病和周期性肢体运动障碍）

失眠或白天过度睡眠持续存在，尽管采取了基本的纠正措施(改变行为以改善睡眠并在短时间内服用睡眠辅助剂)

存在警示体征或其他症状，如梦魇和睡眠时上肢或下肢抽动

对睡眠辅助药物的依赖性

评估通常包括多导睡眠图，以及有时在整晚睡眠中对异常动作的观察（有时用视频记录）。有时也进行其他检查。

多导睡眠图通常要求患者在睡眠实验室过夜，该实验室可能位于医院、诊所、酒店房间或其他配备有床、浴室和监控设备的设施中。将电极粘贴在头皮和脸部，记录脑电活动（例如脑电图或 EEG）以及眼球运动。使用这些电极时不会疼痛。这些记录有助于为医生提供睡眠阶段的信息。也可将电极连接到其他身体部位，记录心率（心电图或ECG）、肌肉活动（肌电图）和呼吸。将无痛夹连接到手指或耳朵，记录血氧水平。多导睡眠图可以检测呼吸障碍(例如阻塞性或中枢性睡眠呼吸暂停)、癫痫、发作性睡病、周期性肢体运动障碍以及睡眠期间的异常运动和行为(异态睡眠)。多导睡眠图现在通常在家中进行，以诊断阻塞性睡眠呼吸暂停，但不诊断任何其他睡眠障碍。在家中进行时，不做脑电图 (EEG)、心电图 (ECG) 和肌电图检查。

进行多重睡眠潜伏期试验，以区分身体疲劳和白天过度睡眠，并检查发作性睡病。人们在睡眠实验室度过一天。他们有机会进行 5 次时长为 2 小时的小睡。他们躺在黑暗的房间里，被要求小睡。多导睡眠图可作为此检查的组成部分，评估患者入睡的速度。该检查还能确定患者入睡的时间，以及监测小睡时的睡眠阶段。

清醒维持试验可用于检查患者坐在安静的室内时，能保持清醒的程度。这项测试有助于确定白天嗜睡的严重程度，以及人们是否能够安全地进行日常活动(例如开车)。

如果体检结果或症状表明另一种疾病是病因，可以对白天过度睡眠患者进行心脏、肺和肝脏评估测试。