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失眠和白天过度睡眠(EDS)

作者：Richard J. Schwab, MD, University of Pennsylvania, Division of Sleep Medicine
已审核/已修订 6月 2024
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小知识

最常见的睡眠相关的问题是失眠和白天过度睡眠。

  • 失眠是指难以入睡或保持睡眠、醒得很早，或者睡眠质量失调，导致睡眠不足或无法恢复。

  • 白天过度睡眠指白天异常困倦或入睡。

（请参阅睡眠概述)

失眠可能是一种疾病，也可能是其他疾病的一种症状。白天过度睡眠不是一种疾病，而是各种睡眠相关疾病的一种症状。

在年轻人和老年人中，入睡困难、睡眠不安及早醒很常见。很多成年人有长期（慢性）失眠，更多的人有时有失眠。

你知道吗……

  • 很多人偶尔会失眠。

  • 处方睡眠辅助药物和含有苯海拉明（一种抗组胺药）的非处方睡眠辅助药物不是治疗失眠的好选择。

  • 失眠的最佳治疗方法是认知行为治疗，包括改变行为以改善睡眠。

睡眠受到干扰时，人们有时在白天不能正常工作。失眠或白天过度睡眠的人白天会昏昏欲睡、疲倦和易怒，注意力和功能都有问题。白天过度睡眠的人在工作或开车时可能会睡着。

失眠症有不同类型：

  • 入睡困难（入睡失眠）： 入睡困难通常发生于人们不能放松心情、或者持续思考、或焦虑时。有时在常规的睡眠时间时，人们的机体还没有进入准备睡眠的状态。也就是说，人体的生物钟与地球日夜周期不同步，正如许多类型的昼夜节律性睡眠障碍，例如延迟睡眠期障碍、轮班工作障碍和时差反应一样。

  • 难以保持睡眠和比预期更早醒来(睡眠维持失眠)： 这种类型的失眠患者入睡正常，但入睡数小时后醒来，并且难以再次入睡。有时，他们会焦躁不安，睡眠不理想。睡眠维持困难型失眠在老年人中更常见，他们比年轻人更可能难以入睡。它可能发生在使用某些物质（例如咖啡因、酒精或烟草）或某些药物的人以及患有某些睡眠障碍（例如睡眠呼吸暂停周期性肢体运动障碍）的人身上。这种类型的失眠可能是任何年龄的人抑郁的迹象。

失眠和 EDS 的原因

失眠和白天过度睡眠可能是由身体内部或外部条件引起的。某些疾病会导致失眠和白天过度睡眠，而有些疾病只会导致其中一种情况。某些人患有慢性失眠，但极少由任何特定原因导致，或没有明显原因。可能涉及遗传因素。

常见原因

失眠的最常见原因是

  • 不良的睡眠习惯，例如在下午或晚上喝含咖啡因的饮料，深夜锻炼，或者睡眠时间不规律

  • 精神健康障碍，特别是抑郁、焦虑和物质使用障碍

  • 其他障碍，如心肺疾病、累及肌肉或骨的疾病、或慢性疼痛

  • 压力，例如因住院、失业或亲属死亡引起的压力（称作调节性失眠）

  • 过度担忧失眠和次日出现疲乏（称作心理生理性失眠）

晚睡或午睡来弥补失去的睡眠可能会使第二天晚上的睡眠更加困难。

白天过度睡眠的最常见原因是

大多数主要的精神健康疾病都伴有失眠和白天过度睡眠。约 80% 的重度抑郁症患者会出现失眠和白天过度睡眠，且很多慢性失眠患者有精神健康障碍，通常是抑郁症焦虑症

任何可引起疼痛或不适的疾病，尤其是运动后加重时，都能导致短暂觉醒和影响睡眠。

不常见原因

药物，长期使用或停用（戒断）后可导致失眠和白天过度睡眠。

许多改变精神（精神活性）的药物或非法药物可导致睡眠时出现异常动作，并可能影响睡眠。常用于治疗失眠的处方镇静剂可导致急躁和冷漠，并降低精神意识水平。另外，如果服用镇静剂超过数天，停药后可使原来的睡眠问题突然加重。

有时原因是睡眠障碍。

中枢性或阻塞性睡眠呼吸暂停通常在人们报告失眠、睡眠障碍或未恢复睡眠时首先被发现。它也发生在患有其他疾病（例如心脏病）或使用某些药物的人身上。中枢性或阻塞性睡眠呼吸暂停导致呼吸变浅或整夜反复停止。

发作性睡病是一种睡眠障碍，其特征是白天过度嗜睡，在正常醒着的时候无法控制地入睡，并且突然出现短暂的肌肉无力(称为猝倒发作)。

周期性肢体运动障碍可干扰睡眠，这是因为它能导致睡眠时下肢抽动或踢打。因此，患者会在白天犯困。通常，周期性肢体运动障碍患者不知道他们的运动和随后的短暂觉醒。

不宁腿综合征可导致入睡困难和睡眠不安，这是因为患者在静坐或躺倒时感觉他们不得不移动下肢，但上肢较少有这种感觉。另外，患者的肢体常常有虫爬感、发痒感。

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某些可影响睡眠的药物

类型

举例

服药时间

抗惊厥药

苯妥英

化疗药物

所有人

可刺激脑部的药物

安非他明类

咖啡因

β受体阻滞剂

普萘洛尔

类固醇

合成类固醇

皮质类固醇

甲状腺激素制剂

停药时间

娱乐性药物和非法药物

可卡因

海洛因

大麻

苯环利定

减缓脑部活动的药物

巴比妥类药物

阿片类药物

镇静剂

用药或停药时间

饮酒

抗抑郁药

选择性血清素再摄取抑制剂(SSRI)，例如氟西汀

血清素去甲肾上腺素再摄取抑制剂，例如度洛西汀

单胺氧化酶抑制剂(MAOI)，例如司来吉兰

三环类抗抑郁药，例如阿米替林

失眠和 EDS 的评估

通常，失眠的原因可以根据个人对当前问题的描述和体检结果来确定。许多患者有明显的问题，如不良睡眠习惯、压力或倒班工作。

警示体征

以下一些症状需要引起注意：

  • 驾驶时或在其他潜在危险情况下入睡

  • 毫无征兆地频繁入睡

  • 睡眠时呼吸暂停或觉醒时伴喘息或窒息（由同床者报告）

  • 睡眠时，有暴力动作、或伤害自己或他人

  • 梦游

  • 不断变化的心脏或肺疾病（不稳定）

  • 肌肉无力发作(猝倒发作)

  • 最近的一次中风

何时就医

如果有警示体征，或睡眠相关的症状干扰日常活动，应立即就医。

如果健康者短期内（少于1或2周）有睡眠相关的症状，但没有警示体征，可尝试改变行为来帮助改善睡眠。如果这类改变在一周左右后仍无效，应就医。

医生会怎么做

医生会询问：

  • 睡眠模式

  • 睡前习惯

  • 药物使用

  • 其他物质的使用（如酒精、咖啡因和烟草；娱乐性药物和/或非法药物）

  • 压力程度

  • 病史（包括可能干扰睡眠的疾病）

  • 体力活动水平

干扰睡眠的疾病包括慢性阻塞性肺疾病 (COPD)哮喘心力衰竭、甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进）、胃食管反流、疼痛性疾病（如类风湿关节炎）、导致尿失禁或尿频的疾病，以及脑、脊髓和神经疾病（尤其是运动障碍）。

需要患者完成一些睡眠日志。在该日志中需详细记录睡眠习惯，包括睡觉的时间及晨醒的时间、午睡、及任何与睡眠相关的问题。一些人需要的睡眠较其他人少，因此失眠的诊断应该基于个体对睡眠的需要。

如果患者出现白天过度睡眠，医生可能会要求其填写一份问卷，了解患者在各种情况下的入睡可能性。医生可让他们的同床者描述在睡眠时发生的异常，如打鼾和呼吸暂停。

体检是为了检查是否有可能导致失眠或白天过度睡眠的疾病，尤其是阻塞性睡眠呼吸暂停。

检查

如果症状表明是由不良睡眠习惯、压力或倒班性睡眠障碍或不安腿综合征（在临睡前或睡眠中有不可抵抗的冲动去活动腿或手臂）等原因引起的，不需要检查。

有时医生会将患者转诊给睡眠障碍专家，以便在睡眠实验室中进行评估。这种转诊的原因包括

  • 诊断不明确

  • 怀疑某些疾病（例如睡眠呼吸暂停癫痫病发作性睡病周期性肢体运动障碍

  • 失眠或白天过度睡眠持续存在，尽管采取了基本的纠正措施(改变行为以改善睡眠并在短时间内服用睡眠辅助剂)

  • 存在警示体征或其他症状，如梦魇和睡眠时上肢或下肢抽动

  • 对睡眠辅助药物的依赖性

评估通常包括多导睡眠图，以及有时在整晚睡眠中对异常动作的观察（有时用视频记录）。有时也进行其他检查。

多导睡眠图通常要求患者在睡眠实验室过夜，该实验室可能位于医院、诊所、酒店房间或其他配备有床、浴室和监控设备的设施中。将电极粘贴在头皮和脸部，记录脑电活动（例如脑电图或 EEG）以及眼球运动。使用这些电极时不会疼痛。这些记录有助于为医生提供睡眠阶段的信息。也可将电极连接到其他身体部位，记录心率（心电图或ECG）、肌肉活动（肌电图）和呼吸。将无痛夹连接到手指或耳朵，记录血氧水平。多导睡眠图可以检测呼吸障碍(例如阻塞性或中枢性睡眠呼吸暂停)、癫痫、发作性睡病、周期性肢体运动障碍以及睡眠期间的异常运动和行为(异态睡眠)。多导睡眠图现在通常在家中进行，以诊断阻塞性睡眠呼吸暂停，但不诊断任何其他睡眠障碍。在家中进行时，不做脑电图 (EEG)、心电图 (ECG) 和肌电图检查。

进行多重睡眠潜伏期试验，以区分身体疲劳和白天过度睡眠，并检查发作性睡病。人们在睡眠实验室度过一天。他们有机会进行 5 次时长为 2 小时的小睡。他们躺在黑暗的房间里，被要求小睡。多导睡眠图可作为此检查的组成部分，评估患者入睡的速度。该检查还能确定患者入睡的时间，以及监测小睡时的睡眠阶段。

清醒维持试验可用于检查患者坐在安静的室内时，能保持清醒的程度。这项测试有助于确定白天嗜睡的严重程度，以及人们是否能够安全地进行日常活动(例如开车)。

如果体检结果或症状表明另一种疾病是病因，可以对白天过度睡眠患者进行心脏、肺和肝脏评估测试

失眠和 EDS 的治疗

失眠的治疗取决于其原因和严重程度，但通常包括以下几个方面：

  • 治疗导致失眠的疾病

  • 良好的睡眠卫生

  • 认知行为治疗

  • 睡眠辅助药物

当失眠是源自于其他疾病的时候，就需要治疗这个疾病。这种治疗可能会改善睡眠。例如，如果患者同时出现失眠和抑郁，治疗抑郁通常可以缓解失眠。某些抗抑郁药物也有镇静作用，在就寝前服用可帮助睡眠。然而，这类药物也可能导致白天嗜睡，对老年人尤是如此。

不管是什么原因，良好的睡眠卫生都很重要，而且通常是有轻微问题的患者唯一需要的治疗方法。

但是，如果白天嗜睡和疲劳加剧，特别是如果它们干扰白天的功能，就需要进行额外的治疗，主要是咨询(认知行为疗法)，有时是处方睡眠辅助药物非处方睡眠辅助药物。如果正在考虑服用非处方睡眠辅助药物，应该先和医生讨论，因为这些药物会有明显的副作用。

酒精不是合适的睡眠辅助手段，实际上可能会干扰睡眠。酒精无助于实现熟睡，夜间会多次醒来。

睡眠卫生

睡眠卫生关注行为的改变，以帮助改善睡眠。这些变化包括限制卧床时间，建立定期的睡眠/唤醒时间表，睡觉前做些放松的事情(例如阅读或洗热水澡)。限制卧床时间有助于消除半夜长时间的清醒。

表格
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改善睡眠的行为改变

做什么

如何做

遵循规律的作息时间

患者每晚应在固定的时间上床睡觉，每天清晨在固定的时间醒来，即使周末和假期也应如此。人们不应该在床上太多时间。

遵循规律的睡前常规

规律的活动形式（如听柔和的音乐、刷牙、洗脸和设置闹钟）可调整睡眠情绪。应每晚遵循此常规，无论在家还是在外。作为此常规的一部分，患者应避免睡前开亮光。在睡前几个小时限制使用手机、计算机和电视也有助于治疗。

营造有益于睡眠的环境：

寝室应保持安静，灯光宜暗，不宜太冷或太热。噪音太大可干扰睡眠，即使当时没有因此而醒来。戴上耳塞、使用白噪声机或风扇、或在卧室里安装厚重的窗帘（以阻挡外界的噪音和光线），会有所帮助。当患者必须在白天无法完全遮光的室内睡觉时，佩戴眼罩会有帮助。如果患者在夜间觉醒，应避免开亮光。

使用枕头

在双膝间或腰间放置枕头可使患者感觉舒适。对于背部有问题的人，双膝间放一个大枕头或者双膝下放一个大枕头仰卧可能会有所帮助。

床应主要用于睡眠

床应用于睡眠和性生活。它不应该用于吃饭、阅读、看电视、支付账单、在电话或笔记本电脑上发短信或电子邮件，或者其他与清醒相关的活动。

起床

如果在20分钟内无法入睡，起床后在另一个房间做别的事情，困了再回到床上可能比躺在床上努力入睡更有效。

有规律地锻炼

锻炼可帮助患者自然入睡。但是，在就寝前5小时内进行运动可刺激心脏和脑部，并使人保持清醒状态。

放松

压力和担忧可干扰睡眠。在就寝时间无法入睡的患者可通过阅读或洗热水澡进行放松。也可使用放松技巧，例如视觉图像、渐进式肌肉放松和呼吸运动。患者可尽量将问题留在寝室外解决。在白天安排一段“忧虑时间”，用来思考忧虑的问题，这可减少在就寝时间思考忧虑的事情。

避免就寝前进行刺激性活动

在就寝时间之前的大约一个小时内，观看令人兴奋的电视节目或体育赛事、玩刺激的电脑游戏、或处理与工作有关的复杂事情，可能会使入睡困难。

避免摄入干扰睡眠的物质

含有酒精或咖啡因的食物或饮料（如咖啡、茶、可乐和巧克力）、食欲抑制剂、利尿剂、尼古丁（在香烟和尼古丁贴片中）可影响睡眠。不宜于睡前12小时内摄入含有咖啡因的物质。晚上大量饮酒会导致早醒。戒烟可能有帮助。

吃快餐

饥饿可影响入睡。偶尔吃点小吃会有帮助，尤其是热的，除非患有胃食管反流。然而，应该在就寝前至少几个小时停止进食，不要在就寝前吃任何食物，尤其是油腻的食物。暴饮暴食可能会导致胃灼热，从而影响睡眠。

消除可引起焦虑的行为

患者可转过时钟不看，避免将注意力放在时间上。在床上睡觉时不应看时钟。

在白天待在亮光下

白天暴露在光线下可以帮助患者重新调节生物钟，使其与地球的日夜周期保持同步。

避免白天午睡，轮班工人和发作性睡病患者除外

白天午睡可能会干扰失眠者晚上的睡眠。然而，午睡可减少发作性睡病患者对药物的需求，提高轮班工作人员的工作表现。如果需要的话，每天应该在同一时间最多午睡 30 分钟。

认知行为治疗

由训练有素的睡眠治疗师进行的认知行为疗法，可能会在失眠干扰日常活动时，以及在仅仅有助于改善睡眠(良好的睡眠卫生)的行为改变无效时，对人们有所帮助。认知行为疗法通常以 4 至 8 人或小组会议的形式进行，但也可以通过互联网或电话远程进行。这种治疗的作用在治疗结束后会长时间持续。

治疗师帮助人们改变行为以改善睡眠。治疗师要求记下睡眠日记。在日记中，人们需要记录他们的睡眠质量情况和睡眠时间长短，以及任何可能干扰睡眠的行为（例如深夜进食或锻炼、饮酒或摄入咖啡因、感觉焦虑或试图睡觉时无法停止思考）。

治疗师可能会建议限制卧床时间，以便减少卧床时间，避免入睡失败。

认知行为疗法可以帮助人们理解他们的问题，忘记不良的睡眠习惯，消除无益的想法，例如担心失眠或第二天的活动。这种疗法还包括放松训练，这可能涉及视觉想象、渐进肌肉放松和呼吸练习等技术。

服用处方睡眠辅助药物

当睡眠障碍干扰正常活动和幸福感时，偶尔服用处方睡眠辅助药物（也称为安眠药）长达几周可能会有所帮助。

最常用的睡眠辅助药物有镇静剂、轻微镇静剂和抗焦虑药

大多数辅助睡眠药物需要在医生指导下服用，否则可能会带来新的问题。

  • 失效： 一旦患者习惯于某种睡眠辅助药物，它可能会失效。此作用称作耐药性。

  • 戒断症状： 如果服用睡眠辅助药物超过几天，突然停止服用会使原来的睡眠问题变得更糟(导致反弹性失眠)，并会增加焦虑。因此医生建议在一段时间内逐渐减量，数周后完全撤药。

  • 成瘾或依赖： 如果人们使用某些睡眠辅助药物超过几天，他们可能会感觉不用时无法睡眠。停药会使他们焦虑、紧张和急躁，或可导致睡眠不安。

  • 用药过量的可能情况： 对于一些旧式睡眠辅助药物，如果服用的剂量高于建议剂量，可能会导致意识模糊、谵妄、呼吸减慢、脉搏微弱、口唇和肢端青紫，甚至导致死亡。

  • 严重不良反应： 大多数睡眠辅助药物，即使是在推荐剂量范围以内，对老年人和有呼吸疾病的患者尤其危险，因为这些药物对脑部控制呼吸的区域有抑制作用。这些药物使患者白天的清醒程度降低，使驾车或操作机器变得异常危险。当睡眠辅助药物与其他可引起白天嗜睡和抑制呼吸的药物（例如酒精、阿片类药物（麻醉剂）、抗组胺药物或抗抑郁药）一起使用时，尤其危险。其协同作用更加危险。罕见情况下，尤其当超剂量服用睡眠辅助药物，或与酒精一起服用时，睡眠辅助药物已知可导致患者梦游或甚至梦驾，并引起严重过敏反应。睡眠辅助药物也会增加夜间跌倒的风险。

苯二氮卓类药物是最常用和最安全的睡眠辅助药物。一些苯二氮卓类药物(例如氟拉西泮)比其他药物(例如替马西泮和三唑仑)药效更长。医生尽量会避免给老年人开长效苯二氮卓类药物。老年人无法像年轻人一样代谢和排出药物。因此，对他们来说，使用这些药物可能更容易导致白天困倦、口齿不清、跌倒，有时还会引起思维混乱。

一些睡眠辅助药物非苯二氮卓类药物，但作用于脑内相同区域。这类药物（Eszopiclone、扎来普隆和唑吡坦）的作用时间短于大多数苯二氮卓类药物，而且很少导致白天困倦。唑吡坦既有长效药物（缓释 [ER]）规格，也有极短效药物（低剂量）规格。

Ramelteon 具有与这些短效药物相同的优势。此外，它的使用时间可以长于苯二氮卓类药物，而且不会失去其效力或引起戒断症状。它无成瘾性，似乎也无过量的可能性。然而，它对许多人并不有效。其作用区域与褪黑素（一种有助于促进睡眠的激素）相似，因此被称为褪黑素受体激动剂。

三种相对较新的药物（Daridorexant、Lemborexant 和 Suvorexant）可用于治疗失眠。这些药物可帮助失眠者入睡并有助于保持睡眠状态。这些药物可阻断脑内参与控制睡眠的食欲素受体。因此，它们被称为食欲素受体阻滞剂（拮抗剂）。应在每天即将睡觉前口服用药一次。不过，这些药物对治疗失眠没有明显效果。最常见的副作用是困倦。

非处方安眠药

一些无需处方即可购买的安眠药（非处方药，即 OTC）含有抗组胺药（例如多西拉敏和苯海拉明）。然而，不应使用这些抗组胺药来治疗失眠。抗组胺药可能有显著的副作用，例如白天困倦或有时神经质、躁动、排尿困难、跌倒和思维混乱，老年人中尤为常见。

褪黑激素是一种有助于促进睡眠并调节睡眠-觉醒周期的激素。它可以用来治疗失眠。当睡眠问题是由持续睡眠和晚起(例如，凌晨3点睡觉，上午10点或更晚起床)引起（称为延迟睡眠阶段障碍）时，这种方法可能有效。而且必须在身体可正常产生褪黑素时服用才有效（大多数人是在傍晚）。使用褪黑素治疗失眠尚存争议，但因其副作用很少，可以安全使用。副作用包括头痛、头晕、恶心和困倦。褪黑素短期使用（最长几周）可能有效，但长期使用的效果尚不清楚。另外，褪黑素产品不受管制，因此纯度和内容物未被证实。医生应该监督褪黑激素的使用。

大麻（印度大麻）含有许多化学物质，例如

  • CBD（大麻二酚）,可引起困倦，但无欣快感

  • THC（四氢大麻酚），可引起欣快感，减轻疼痛和恶心，并影响睡眠阶段

  • CBN（大麻酚），可引起困倦，减轻疼痛并增加食欲

大麻对失眠是否有效尚不清楚。

屈大麻酚是一种合成型大麻，用于治疗与癌症化疗相关的恶心和呕吐，及提高人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染者/艾滋病患者的食欲。

许多其他草药和膳食补充剂（如美黄岑和缬草）在健康食品店有售，但其对睡眠的作用和副作用尚不明确。

抗抑郁药

一些抗抑郁药物（如帕罗西汀、曲唑酮和曲米帕明）可以缓解失眠并防止早醒，其治疗失眠的剂量要低于治疗抑郁症的剂量。这类药物可用于某些罕见病例，例如无抑郁症的患者无法耐受其他睡眠辅助药物。但副作用（如白天嗜睡）可能导致问题，对老年人尤是如此。

多塞平，高剂量时用作抗抑郁药，极低剂量时可能是有效的睡眠辅助药物之一。

老年人须知：失眠和 EDS

由于睡眠模式随着年龄的增长而变差，老年人比年轻人更可能报称失眠。随着年龄的增长，他们往往睡眠减少，夜间觉醒更频繁，感觉困乏和在白天午睡。最提神的深度睡眠时间变短，最终消失。通常，仅这些变化并不能说明老年人有睡眠障碍。

睡眠易中断的老年人可以从以下方面受益：

  • 有规律的上床时间

  • 在白天接触大量阳光

  • 有规律的运动

  • 白天少睡（因为午睡可能会让睡个好觉变得更加困难）

许多失眠的老年人不需要服用睡眠辅助药物。但如果服用，他们应明白这类药物可导致问题。例如，睡眠辅助药物可能会引起思维混乱，并降低白天的警觉性，使驾驶变得危险。因此，需要谨慎。

关键点

  • 不良睡眠习惯、压力和影响生物钟的情况（如倒班）可导致许多失眠和过度白天睡眠。

  • 然而，有时原因在于某种疾病，如阻塞性睡眠呼吸暂停或精神障碍。

  • 如果医生怀疑原因是阻塞性睡眠呼吸暂停或其他睡眠障碍，同时诊断不明确或一般措施无效，通常推荐在睡眠实验室或家中进行多导睡眠图。

  • 如果是轻度失眠，可能只需要改变行为(良好的睡眠卫生)，例如遵循有规律的睡眠时间表。

  • 如果行为改变无效，认知行为疗法通常是下一步措施，如果需要，可以考虑短期使用睡眠辅助药物(最多几周)。

  • 睡眠辅助药物更有可能给老年人带来问题，并增加跌倒的风险。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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