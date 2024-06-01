失眠和白天过度睡眠(EDS)

最常见的睡眠相关的问题是失眠和白天过度睡眠。
失眠是指难以入睡或保持睡眠、醒得很早，或者睡眠质量失调，导致睡眠不足或无法恢复。
白天过度睡眠指白天异常困倦或入睡。
（请参阅睡眠概述)
失眠可能是一种疾病，也可能是其他疾病的一种症状。白天过度睡眠不是一种疾病，而是各种睡眠相关疾病的一种症状。
在年轻人和老年人中，入睡困难、睡眠不安及早醒很常见。很多成年人有长期（慢性）失眠，更多的人有时有失眠。
你知道吗……
当睡眠受到干扰时，人们有时在白天不能正常工作。失眠或白天过度睡眠的人白天会昏昏欲睡、疲倦和易怒，注意力和功能都有问题。白天过度睡眠的人在工作或开车时可能会睡着。
失眠症有不同类型：
入睡困难（入睡失眠）： 入睡困难通常发生于人们不能放松心情、或者持续思考、或焦虑时。有时在常规的睡眠时间时，人们的机体还没有进入准备睡眠的状态。也就是说，人体的生物钟与地球日夜周期不同步，正如许多类型的昼夜节律性睡眠障碍，例如延迟睡眠期障碍、轮班工作障碍和时差反应一样。
难以保持睡眠和比预期更早醒来(睡眠维持失眠)： 这种类型的失眠患者入睡正常，但入睡数小时后醒来，并且难以再次入睡。有时，他们会焦躁不安，睡眠不理想。睡眠维持困难型失眠在老年人中更常见，他们比年轻人更可能难以入睡。它可能发生在使用某些物质（例如咖啡因、酒精或烟草）或某些药物的人以及患有某些睡眠障碍（例如睡眠呼吸暂停或周期性肢体运动障碍）的人身上。这种类型的失眠可能是任何年龄的人抑郁的迹象。
失眠和 EDS 的原因
失眠和白天过度睡眠可能是由身体内部或外部条件引起的。某些疾病会导致失眠和白天过度睡眠，而有些疾病只会导致其中一种情况。某些人患有慢性失眠，但极少由任何特定原因导致，或没有明显原因。可能涉及遗传因素。
常见原因
失眠的最常见原因是
不良的睡眠习惯，例如在下午或晚上喝含咖啡因的饮料，深夜锻炼，或者睡眠时间不规律
精神健康障碍，特别是抑郁、焦虑和物质使用障碍
其他障碍，如心肺疾病、累及肌肉或骨的疾病、或慢性疼痛
压力，例如因住院、失业或亲属死亡引起的压力（称作调节性失眠）
过度担忧失眠和次日出现疲乏（称作心理生理性失眠）
晚睡或午睡来弥补失去的睡眠可能会使第二天晚上的睡眠更加困难。
白天过度睡眠的最常见原因是
尽管有充足的睡眠时间，但仍睡眠不足（称作睡眠不足综合征）
阻塞性睡眠呼吸暂停（睡眠时呼吸频繁停止的严重疾病）
干扰生物钟的疾病（昼夜节律失调性睡眠障碍），例如时差和轮班工作障碍
大多数主要的精神健康疾病都伴有失眠和白天过度睡眠。约 80% 的重度抑郁症患者会出现失眠和白天过度睡眠，且很多慢性失眠患者有精神健康障碍，通常是抑郁症或焦虑症。
任何可引起疼痛或不适的疾病，尤其是运动后加重时，都能导致短暂觉醒和影响睡眠。
不常见原因
药物，长期使用或停用（戒断）后可导致失眠和白天过度睡眠。
许多改变精神（精神活性）的药物或非法药物可导致睡眠时出现异常动作，并可能影响睡眠。常用于治疗失眠的处方镇静剂可导致急躁和冷漠，并降低精神意识水平。另外，如果服用镇静剂超过数天，停药后可使原来的睡眠问题突然加重。
有时原因是睡眠障碍。
中枢性或阻塞性睡眠呼吸暂停通常在人们报告失眠、睡眠障碍或未恢复睡眠时首先被发现。它也发生在患有其他疾病（例如心脏病）或使用某些药物的人身上。中枢性或阻塞性睡眠呼吸暂停导致呼吸变浅或整夜反复停止。
发作性睡病是一种睡眠障碍，其特征是白天过度嗜睡，在正常醒着的时候无法控制地入睡，并且突然出现短暂的肌肉无力(称为猝倒发作)。
周期性肢体运动障碍可干扰睡眠，这是因为它能导致睡眠时下肢抽动或踢打。因此，患者会在白天犯困。通常，周期性肢体运动障碍患者不知道他们的运动和随后的短暂觉醒。
不宁腿综合征可导致入睡困难和睡眠不安，这是因为患者在静坐或躺倒时感觉他们不得不移动下肢，但上肢较少有这种感觉。另外，患者的肢体常常有虫爬感、发痒感。
某些可影响睡眠的药物
类型
举例
服药时间
抗惊厥药
苯妥英
化疗药物
所有人
可刺激脑部的药物
安非他明类
咖啡因
β受体阻滞剂
普萘洛尔
类固醇
合成类固醇
皮质类固醇
甲状腺激素制剂
—
停药时间
娱乐性药物和非法药物
可卡因
海洛因
大麻
苯环利定
减缓脑部活动的药物
巴比妥类药物
阿片类药物
镇静剂
用药或停药时间
饮酒
—
选择性血清素再摄取抑制剂(SSRI)，例如氟西汀
血清素去甲肾上腺素再摄取抑制剂，例如度洛西汀
单胺氧化酶抑制剂(MAOI)，例如司来吉兰
三环类抗抑郁药，例如阿米替林
失眠和 EDS 的评估
通常，失眠的原因可以根据个人对当前问题的描述和体检结果来确定。许多患者有明显的问题，如不良睡眠习惯、压力或倒班工作。
警示体征
以下一些症状需要引起注意：
驾驶时或在其他潜在危险情况下入睡
毫无征兆地频繁入睡
睡眠时呼吸暂停或觉醒时伴喘息或窒息（由同床者报告）
睡眠时，有暴力动作、或伤害自己或他人
梦游
不断变化的心脏或肺疾病（不稳定）
肌肉无力发作(猝倒发作)
最近的一次中风
何时就医
如果有警示体征，或睡眠相关的症状干扰日常活动，应立即就医。
如果健康者短期内（少于1或2周）有睡眠相关的症状，但没有警示体征，可尝试改变行为来帮助改善睡眠。如果这类改变在一周左右后仍无效，应就医。
医生会怎么做
医生会询问：
睡眠模式
睡前习惯
药物使用
其他物质的使用（如酒精、咖啡因和烟草；娱乐性药物和/或非法药物）
压力程度
病史（包括可能干扰睡眠的疾病）
体力活动水平
干扰睡眠的疾病包括慢性阻塞性肺疾病 (COPD)、哮喘、心力衰竭、甲状腺过度活跃（甲状腺功能亢进）、胃食管反流、疼痛性疾病（如类风湿关节炎）、导致尿失禁或尿频的疾病，以及脑、脊髓和神经疾病（尤其是运动障碍）。
需要患者完成一些睡眠日志。在该日志中需详细记录睡眠习惯，包括睡觉的时间及晨醒的时间、午睡、及任何与睡眠相关的问题。一些人需要的睡眠较其他人少，因此失眠的诊断应该基于个体对睡眠的需要。
如果患者出现白天过度睡眠，医生可能会要求其填写一份问卷，了解患者在各种情况下的入睡可能性。医生可让他们的同床者描述在睡眠时发生的异常，如打鼾和呼吸暂停。
体检是为了检查是否有可能导致失眠或白天过度睡眠的疾病，尤其是阻塞性睡眠呼吸暂停。
检查
如果症状表明是由不良睡眠习惯、压力或倒班性睡眠障碍或不安腿综合征（在临睡前或睡眠中有不可抵抗的冲动去活动腿或手臂）等原因引起的，不需要检查。
有时医生会将患者转诊给睡眠障碍专家，以便在睡眠实验室中进行评估。这种转诊的原因包括
诊断不明确
失眠或白天过度睡眠持续存在，尽管采取了基本的纠正措施(改变行为以改善睡眠并在短时间内服用睡眠辅助剂)
存在警示体征或其他症状，如梦魇和睡眠时上肢或下肢抽动
对睡眠辅助药物的依赖性
评估通常包括多导睡眠图，以及有时在整晚睡眠中对异常动作的观察（有时用视频记录）。有时也进行其他检查。
多导睡眠图通常要求患者在睡眠实验室过夜，该实验室可能位于医院、诊所、酒店房间或其他配备有床、浴室和监控设备的设施中。将电极粘贴在头皮和脸部，记录脑电活动（例如脑电图或 EEG）以及眼球运动。使用这些电极时不会疼痛。这些记录有助于为医生提供睡眠阶段的信息。也可将电极连接到其他身体部位，记录心率（心电图或ECG）、肌肉活动（肌电图）和呼吸。将无痛夹连接到手指或耳朵，记录血氧水平。多导睡眠图可以检测呼吸障碍(例如阻塞性或中枢性睡眠呼吸暂停)、癫痫、发作性睡病、周期性肢体运动障碍以及睡眠期间的异常运动和行为(异态睡眠)。多导睡眠图现在通常在家中进行，以诊断阻塞性睡眠呼吸暂停，但不诊断任何其他睡眠障碍。在家中进行时，不做脑电图 (EEG)、心电图 (ECG) 和肌电图检查。
进行多重睡眠潜伏期试验，以区分身体疲劳和白天过度睡眠，并检查发作性睡病。人们在睡眠实验室度过一天。他们有机会进行 5 次时长为 2 小时的小睡。他们躺在黑暗的房间里，被要求小睡。多导睡眠图可作为此检查的组成部分，评估患者入睡的速度。该检查还能确定患者入睡的时间，以及监测小睡时的睡眠阶段。
清醒维持试验可用于检查患者坐在安静的室内时，能保持清醒的程度。这项测试有助于确定白天嗜睡的严重程度，以及人们是否能够安全地进行日常活动(例如开车)。
如果体检结果或症状表明另一种疾病是病因，可以对白天过度睡眠患者进行心脏、肺和肝脏评估测试。
失眠和 EDS 的治疗
失眠的治疗取决于其原因和严重程度，但通常包括以下几个方面：
治疗导致失眠的疾病
良好的睡眠卫生
认知行为治疗
睡眠辅助药物
当失眠是源自于其他疾病的时候，就需要治疗这个疾病。这种治疗可能会改善睡眠。例如，如果患者同时出现失眠和抑郁，治疗抑郁通常可以缓解失眠。某些抗抑郁药物也有镇静作用，在就寝前服用可帮助睡眠。然而，这类药物也可能导致白天嗜睡，对老年人尤是如此。
不管是什么原因，良好的睡眠卫生都很重要，而且通常是有轻微问题的患者唯一需要的治疗方法。
但是，如果白天嗜睡和疲劳加剧，特别是如果它们干扰白天的功能，就需要进行额外的治疗，主要是咨询(认知行为疗法)，有时是处方睡眠辅助药物或非处方睡眠辅助药物。如果正在考虑服用非处方睡眠辅助药物，应该先和医生讨论，因为这些药物会有明显的副作用。
酒精不是合适的睡眠辅助手段，实际上可能会干扰睡眠。酒精无助于实现熟睡，夜间会多次醒来。
睡眠卫生
睡眠卫生关注行为的改变，以帮助改善睡眠。这些变化包括限制卧床时间，建立定期的睡眠/唤醒时间表，睡觉前做些放松的事情(例如阅读或洗热水澡)。限制卧床时间有助于消除半夜长时间的清醒。
改善睡眠的行为改变
做什么
如何做
遵循规律的作息时间
患者每晚应在固定的时间上床睡觉，每天清晨在固定的时间醒来，即使周末和假期也应如此。人们不应该在床上太多时间。
遵循规律的睡前常规
规律的活动形式（如听柔和的音乐、刷牙、洗脸和设置闹钟）可调整睡眠情绪。应每晚遵循此常规，无论在家还是在外。作为此常规的一部分，患者应避免睡前开亮光。在睡前几个小时限制使用手机、计算机和电视也有助于治疗。
营造有益于睡眠的环境：
寝室应保持安静，灯光宜暗，不宜太冷或太热。噪音太大可干扰睡眠，即使当时没有因此而醒来。戴上耳塞、使用白噪声机或风扇、或在卧室里安装厚重的窗帘（以阻挡外界的噪音和光线），会有所帮助。当患者必须在白天无法完全遮光的室内睡觉时，佩戴眼罩会有帮助。如果患者在夜间觉醒，应避免开亮光。
使用枕头
在双膝间或腰间放置枕头可使患者感觉舒适。对于背部有问题的人，双膝间放一个大枕头或者双膝下放一个大枕头仰卧可能会有所帮助。
床应主要用于睡眠
床应用于睡眠和性生活。它不应该用于吃饭、阅读、看电视、支付账单、在电话或笔记本电脑上发短信或电子邮件，或者其他与清醒相关的活动。
起床
如果在20分钟内无法入睡，起床后在另一个房间做别的事情，困了再回到床上可能比躺在床上努力入睡更有效。
有规律地锻炼
锻炼可帮助患者自然入睡。但是，在就寝前5小时内进行运动可刺激心脏和脑部，并使人保持清醒状态。
放松
压力和担忧可干扰睡眠。在就寝时间无法入睡的患者可通过阅读或洗热水澡进行放松。也可使用放松技巧，例如视觉图像、渐进式肌肉放松和呼吸运动。患者可尽量将问题留在寝室外解决。在白天安排一段“忧虑时间”，用来思考忧虑的问题，这可减少在就寝时间思考忧虑的事情。
避免就寝前进行刺激性活动
在就寝时间之前的大约一个小时内，观看令人兴奋的电视节目或体育赛事、玩刺激的电脑游戏、或处理与工作有关的复杂事情，可能会使入睡困难。
避免摄入干扰睡眠的物质
含有酒精或咖啡因的食物或饮料（如咖啡、茶、可乐和巧克力）、食欲抑制剂、利尿剂、尼古丁（在香烟和尼古丁贴片中）可影响睡眠。不宜于睡前12小时内摄入含有咖啡因的物质。晚上大量饮酒会导致早醒。戒烟可能有帮助。
吃快餐
饥饿可影响入睡。偶尔吃点小吃会有帮助，尤其是热的，除非患有胃食管反流。然而，应该在就寝前至少几个小时停止进食，不要在就寝前吃任何食物，尤其是油腻的食物。暴饮暴食可能会导致胃灼热，从而影响睡眠。
消除可引起焦虑的行为
患者可转过时钟不看，避免将注意力放在时间上。在床上睡觉时不应看时钟。
在白天待在亮光下
白天暴露在光线下可以帮助患者重新调节生物钟，使其与地球的日夜周期保持同步。
避免白天午睡，轮班工人和发作性睡病患者除外
白天午睡可能会干扰失眠者晚上的睡眠。然而，午睡可减少发作性睡病患者对药物的需求，提高轮班工作人员的工作表现。如果需要的话，每天应该在同一时间最多午睡 30 分钟。
认知行为治疗
由训练有素的睡眠治疗师进行的认知行为疗法，可能会在失眠干扰日常活动时，以及在仅仅有助于改善睡眠(良好的睡眠卫生)的行为改变无效时，对人们有所帮助。认知行为疗法通常以 4 至 8 人或小组会议的形式进行，但也可以通过互联网或电话远程进行。这种治疗的作用在治疗结束后会长时间持续。
治疗师帮助人们改变行为以改善睡眠。治疗师要求记下睡眠日记。在日记中，人们需要记录他们的睡眠质量情况和睡眠时间长短，以及任何可能干扰睡眠的行为（例如深夜进食或锻炼、饮酒或摄入咖啡因、感觉焦虑或试图睡觉时无法停止思考）。
治疗师可能会建议限制卧床时间，以便减少卧床时间，避免入睡失败。
认知行为疗法可以帮助人们理解他们的问题，忘记不良的睡眠习惯，消除无益的想法，例如担心失眠或第二天的活动。这种疗法还包括放松训练，这可能涉及视觉想象、渐进肌肉放松和呼吸练习等技术。
服用处方睡眠辅助药物
当睡眠障碍干扰正常活动和幸福感时，偶尔服用处方睡眠辅助药物（也称为安眠药）长达几周可能会有所帮助。
最常用的睡眠辅助药物有镇静剂、轻微镇静剂和抗焦虑药。
大多数辅助睡眠药物需要在医生指导下服用，否则可能会带来新的问题。
失效： 一旦患者习惯于某种睡眠辅助药物，它可能会失效。此作用称作耐药性。
戒断症状： 如果服用睡眠辅助药物超过几天，突然停止服用会使原来的睡眠问题变得更糟(导致反弹性失眠)，并会增加焦虑。因此医生建议在一段时间内逐渐减量，数周后完全撤药。
成瘾或依赖： 如果人们使用某些睡眠辅助药物超过几天，他们可能会感觉不用时无法睡眠。停药会使他们焦虑、紧张和急躁，或可导致睡眠不安。
用药过量的可能情况： 对于一些旧式睡眠辅助药物，如果服用的剂量高于建议剂量，可能会导致意识模糊、谵妄、呼吸减慢、脉搏微弱、口唇和肢端青紫，甚至导致死亡。
严重不良反应： 大多数睡眠辅助药物，即使是在推荐剂量范围以内，对老年人和有呼吸疾病的患者尤其危险，因为这些药物对脑部控制呼吸的区域有抑制作用。这些药物使患者白天的清醒程度降低，使驾车或操作机器变得异常危险。当睡眠辅助药物与其他可引起白天嗜睡和抑制呼吸的药物（例如酒精、阿片类药物（麻醉剂）、抗组胺药物或抗抑郁药）一起使用时，尤其危险。其协同作用更加危险。罕见情况下，尤其当超剂量服用睡眠辅助药物，或与酒精一起服用时，睡眠辅助药物已知可导致患者梦游或甚至梦驾，并引起严重过敏反应。睡眠辅助药物也会增加夜间跌倒的风险。
苯二氮卓类药物是最常用和最安全的睡眠辅助药物。一些苯二氮卓类药物(例如氟拉西泮)比其他药物(例如替马西泮和三唑仑)药效更长。医生尽量会避免给老年人开长效苯二氮卓类药物。老年人无法像年轻人一样代谢和排出药物。因此，对他们来说，使用这些药物可能更容易导致白天困倦、口齿不清、跌倒，有时还会引起思维混乱。
一些睡眠辅助药物非苯二氮卓类药物，但作用于脑内相同区域。这类药物（Eszopiclone、扎来普隆和唑吡坦）的作用时间短于大多数苯二氮卓类药物，而且很少导致白天困倦。唑吡坦既有长效药物（缓释 [ER]）规格，也有极短效药物（低剂量）规格。
Ramelteon 具有与这些短效药物相同的优势。此外，它的使用时间可以长于苯二氮卓类药物，而且不会失去其效力或引起戒断症状。它无成瘾性，似乎也无过量的可能性。然而，它对许多人并不有效。其作用区域与褪黑素（一种有助于促进睡眠的激素）相似，因此被称为褪黑素受体激动剂。
三种相对较新的药物（Daridorexant、Lemborexant 和 Suvorexant）可用于治疗失眠。这些药物可帮助失眠者入睡并有助于保持睡眠状态。这些药物可阻断脑内参与控制睡眠的食欲素受体。因此，它们被称为食欲素受体阻滞剂（拮抗剂）。应在每天即将睡觉前口服用药一次。不过，这些药物对治疗失眠没有明显效果。最常见的副作用是困倦。
非处方安眠药
一些无需处方即可购买的安眠药（非处方药，即 OTC）含有抗组胺药（例如多西拉敏和苯海拉明）。然而，不应使用这些抗组胺药来治疗失眠。抗组胺药可能有显著的副作用，例如白天困倦或有时神经质、躁动、排尿困难、跌倒和思维混乱，老年人中尤为常见。
褪黑激素是一种有助于促进睡眠并调节睡眠-觉醒周期的激素。它可以用来治疗失眠。当睡眠问题是由持续睡眠和晚起(例如，凌晨3点睡觉，上午10点或更晚起床)引起（称为延迟睡眠阶段障碍）时，这种方法可能有效。而且必须在身体可正常产生褪黑素时服用才有效（大多数人是在傍晚）。使用褪黑素治疗失眠尚存争议，但因其副作用很少，可以安全使用。副作用包括头痛、头晕、恶心和困倦。褪黑素短期使用（最长几周）可能有效，但长期使用的效果尚不清楚。另外，褪黑素产品不受管制，因此纯度和内容物未被证实。医生应该监督褪黑激素的使用。
大麻（印度大麻）含有许多化学物质，例如
CBD（大麻二酚）,可引起困倦，但无欣快感
THC（四氢大麻酚），可引起欣快感，减轻疼痛和恶心，并影响睡眠阶段
CBN（大麻酚），可引起困倦，减轻疼痛并增加食欲
大麻对失眠是否有效尚不清楚。
屈大麻酚是一种合成型大麻，用于治疗与癌症化疗相关的恶心和呕吐，及提高人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染者/艾滋病患者的食欲。
许多其他草药和膳食补充剂（如美黄岑和缬草）在健康食品店有售，但其对睡眠的作用和副作用尚不明确。
抗抑郁药
一些抗抑郁药物（如帕罗西汀、曲唑酮和曲米帕明）可以缓解失眠并防止早醒，其治疗失眠的剂量要低于治疗抑郁症的剂量。这类药物可用于某些罕见病例，例如无抑郁症的患者无法耐受其他睡眠辅助药物。但副作用（如白天嗜睡）可能导致问题，对老年人尤是如此。
多塞平，高剂量时用作抗抑郁药，极低剂量时可能是有效的睡眠辅助药物之一。
老年人须知：失眠和 EDS
由于睡眠模式随着年龄的增长而变差，老年人比年轻人更可能报称失眠。随着年龄的增长，他们往往睡眠减少，夜间觉醒更频繁，感觉困乏和在白天午睡。最提神的深度睡眠时间变短，最终消失。通常，仅这些变化并不能说明老年人有睡眠障碍。
睡眠易中断的老年人可以从以下方面受益：
有规律的上床时间
在白天接触大量阳光
有规律的运动
白天少睡（因为午睡可能会让睡个好觉变得更加困难）
许多失眠的老年人不需要服用睡眠辅助药物。但如果服用，他们应明白这类药物可导致问题。例如，睡眠辅助药物可能会引起思维混乱，并降低白天的警觉性，使驾驶变得危险。因此，需要谨慎。
关键点
不良睡眠习惯、压力和影响生物钟的情况（如倒班）可导致许多失眠和过度白天睡眠。
然而，有时原因在于某种疾病，如阻塞性睡眠呼吸暂停或精神障碍。
如果医生怀疑原因是阻塞性睡眠呼吸暂停或其他睡眠障碍，同时诊断不明确或一般措施无效，通常推荐在睡眠实验室或家中进行多导睡眠图。
如果是轻度失眠，可能只需要改变行为(良好的睡眠卫生)，例如遵循有规律的睡眠时间表。
如果行为改变无效，认知行为疗法通常是下一步措施，如果需要，可以考虑短期使用睡眠辅助药物(最多几周)。
睡眠辅助药物更有可能给老年人带来问题，并增加跌倒的风险。