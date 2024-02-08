弗里德赖希共济失调是一种遗传性疾病。弗里德赖希共济失调的基因是隐性的。因此，需获得异常基因的两个拷贝（父母各一）才能导致发病。

弗里德赖希共济失调是进行性的。在5-15岁期间出现行走不稳。然后，出现上肢运动不协调，言语不清、难以理解。

许多患儿出生时即有马蹄足，脊柱弯曲（侧凸），或两者兼有。

弗里德赖希共济失调患者不能感觉震动、对自己四肢所处位置没有感觉（位置觉丧失），伴反射消失。精神功能可能减退，可出现震颤但很轻微。

通常出现心脏病，并呈进行性进展。

到了20多岁，弗里德赖希共济失调患者可能会必须乘坐轮椅。常于中年夭折，死因多为心律失常、心力衰竭。