遗传性痉挛性截瘫的症状可能始于任何年龄，从1岁到老年，具体取决于其形式。

遗传性痉挛性截瘫症状可表现为反射亢进、下肢痉挛抽动，导致下肢行走动作僵硬和顿挫（痉挛步态）。行走越来越困难。由于患者常蹑足行走，同时足内曲，可能会失足或绊倒。鞋子的大脚趾处常被磨破。常见的症状是疲乏。一些患者上肢的肌肉也会变得无力和僵硬。感觉和大小便功能通常不受影响。

症状大多会持续缓慢地恶化，有些在患者成年后就停止进展。不影响寿命。

许多形式的遗传性痉挛性截瘫会损害除脊髓以外的身体其他部位。这些形式的截瘫可能会导致其他问题，例如眼睛问题、肌肉缺乏控制、听力损失、智力残疾、痴呆和外周神经障碍。