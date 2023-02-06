如果脊髓压迫比较轻，只有一些上下传递的神经冲动受影响，则可导致轻微症状。这些症状可能包括

背部或颈部不适或疼痛

轻微肌无力

刺痛或其他感觉改变

其他感觉改变

男性可有启动和维持勃起困难（勃起功能障碍）

如果下背部脊髓受压，疼痛可能放射到下肢，有时可向足部放射。如果颈部脊髓受累，疼痛可能放射到手臂上。如果原因是肿瘤、脓肿或者血肿，背部或颈部受影响的区域可能有触痛。感觉有时是缺失的。反射，包括尿意，可能会消失。如果压迫进一步加重，症状也会加重。

严重压迫则可能阻断大多数神经冲动，导致

重度肌无力

麻木

尿潴留

大小便失控

如果所有神经冲动都被阻断，则可导致下列结果：

瘫痪（如果颈部脊髓受压，可能导致呼吸问题）

受压部位下方脊髓部分控制的部位感觉完全丧失

一旦压迫开始引起症状，损伤会根据原因在几分钟内或几小时到几天内恶化。