损伤和疾病均可能对脊髓造成压迫，导致背痛或颈痛、刺痛、肌无力以及其他症状。
脊髓可能会被骨、血（血肿）、脓（脓肿）、肿瘤（癌性或非癌性）或者脱出或突出的椎间盘压迫。
症状可为轻度或者重度，如背痛或颈痛、感觉异常、肌无力、膀胱和排便功能障碍。
医生根据症状和体检、磁共振成像或其他成像测试的结果进行诊断。
皮质类固醇通常可用于减轻脊髓内或周围的肿胀，因此帮助缓解脊髓压力。
根据病因，手术和/或放射治疗也可用于缓解压力。
（另请参见脊髓疾病概述）
正常情况下，脊髓受脊椎的保护，但某些损伤及疾病可能会压迫脊髓，影响其正常功能。这些损伤和疾病也可能压迫穿过背骨(椎骨)之间空间的脊神经根，或从脊髓(马尾)向下延伸的神经束。
可能会发生脊髓压迫
突发，在几分钟或几小时或几天到几周内引起症状
缓发，导致症状在数月或数年内加重
脊髓压迫的病因
造成脊髓压迫的原因如下：
骨： 如果背部的骨骼（椎骨）损伤（骨折），发生移位，或者生长异常（例如颈椎病），常常会造成脊髓压迫。因癌症或骨质疏松症而变弱的椎骨可能在轻伤甚至无损伤后破裂。
结缔组织： 颈椎管内层结缔组织通常随着年龄增加而扩大和变硬。这种变化可导致颈椎管狭窄并压迫脊髓。（颈椎管是位于颈脊柱中央的管道，其中包含着颈脊髓。）
积聚的血液（血肿）： 血液可能在脊髓内或脊髓周围积聚。脊髓血肿最常见的原因是损伤，但也有很多其他原因。这些原因包括血管连接异常（动静脉畸形）、肿瘤、血凝异常、使用抗凝药物（干扰血液凝固）或抗血栓药物（溶栓药物）。
肿瘤： 癌是较常见的脊髓压迫原因之一，它可能扩散至脊柱（转移）或者脊髓周围的空间，造成压迫。罕见情况下，脊髓内肿瘤可导致压迫。肿瘤可能是恶性的，也可能不是。
脓液积聚（脓肿）： 脓液可以积聚在脊髓外部，或较少见地积聚在脊髓内部，并压迫脊髓。
破裂或者突出的椎间盘： 突出的椎间盘可能压迫脊神经根（脊神经靠近脊髓的部分），偶尔压迫脊髓。
压迫发生的速度各不相同。
在几分钟或几个小时内发生的压迫通常由以下原因引起
创伤（最常见原因），常可引起脊椎的骨折或移位
血肿
椎间盘破裂
然而，逐渐变弱的骨骼(例如，由于癌症或骨质疏松症)可能会突然骨折，这会突然导致或加重压迫(参见脊柱压迫性骨折)。
在数天至数周内发生的压迫通常由以下原因引起
转移性肿瘤
脓肿
在某个时间点，肿瘤或脓肿压迫开始阻断流向脊髓的血流。缺乏血液会损伤脊髓并导致脊髓肿胀。肿胀会进一步阻断血流，从而导致脊髓肿胀和损伤越来越重的恶性循环。这种恶性循环可能在几天、几小时或几分钟（有时）内发生。这是一种需要立即治疗的重大医疗紧急情况。
压迫可能在数月至数年内逐渐形成。典型原因包括
颈椎病(颈部椎骨和椎间盘退化)
一些生长缓慢的肿瘤
脊髓压迫的症状
如果脊髓压迫比较轻，只有一些上下传递的神经冲动受影响，则可导致轻微症状。这些症状可能包括
背部或颈部不适或疼痛
轻微肌无力
刺痛或其他感觉改变
其他感觉改变
男性可有启动和维持勃起困难（勃起功能障碍）
如果下背部脊髓受压，疼痛可能放射到下肢，有时可向足部放射。如果颈部脊髓受累，疼痛可能放射到手臂上。如果原因是肿瘤、脓肿或者血肿，背部或颈部受影响的区域可能有触痛。感觉有时是缺失的。反射，包括尿意，可能会消失。如果压迫进一步加重，症状也会加重。
严重压迫则可能阻断大多数神经冲动，导致
重度肌无力
麻木
尿潴留
大小便失控
如果所有神经冲动都被阻断，则可导致下列结果：
瘫痪（如果颈部脊髓受压，可能导致呼吸问题）
受压部位下方脊髓部分控制的部位感觉完全丧失
一旦压迫开始引起症状，损伤会根据原因在几分钟内或几小时到几天内恶化。
脊髓压迫的诊断
体格检查
磁共振成像或脊髓造影和CT诊断
患者一旦出现脊髓受压迫的症状，应尽快接受医疗干预，因为早期诊断并治疗可能逆转或者减少功能的缺失。
由于脊髓特殊的构造，医师可根据症状和体征来判断脊髓受累的节段。例如，如果只是下肢（上肢正常）无力、麻木及膀胱和排便功能受损，可能为中胸段（胸部）平面或下背部（腰部）平面的脊柱受损。脊柱疼痛和感觉过敏的部位也可以帮助定位。
如果可能，立即进行磁共振成像（MRI）检查。如果MRI不可用，进行计算机断层扫描(CT)脊髓造影。这些检查通常能显示脊髓压迫的部位，并可能会提示原因。这些检查也可检出椎体骨折或错位、椎间盘突出、异常骨生长、出血部位、脓肿或肿瘤。CT脊髓造影是指在脊椎穿刺（腰穿）完成后对脊柱进行CT扫描，将少量X射线下可见的不透射线造影剂注入脊髓周围。因此，医生可判断压迫是否完全阻断此部位脊髓液的正常流动。
如果原因是由损伤导致的骨折或错位，也可进行X光片检查。因为X线检查可快速提供信息，帮助医生快速评估病情。
手术解除脊髓压迫过程中，病因通常能够明确。
如果MRI或CT脊髓造影检出压迫是由不明异常肿块引起的，则先确定是否需要切除该肿块。如果不切除，通常需要进行活检。可用活检针（通常在CT引导下）或有时通过外科手术，获取组织样本送检。
脊髓压迫的治疗
通常手术治疗
有时静脉注射皮质类固醇
肿瘤通常行放射治疗（联合或不联合手术）
脓肿或血肿有时需要引流
如果功能缺失是部分性的或者刚发生（常常由于压迫突然发生），必须及时解除压迫。因为在神经通路被破坏前早期发现并解除脊髓压迫，可以避免脊髓永久性的损伤，而且功能通常会恢复。手术是解除压迫最经典的方法。通过手术植入骨杆、螺钉和/或骨钉能够重建脊柱的稳定性。
根据病因可选择其他的治疗方法。
对于某些疾病（例如肿瘤），应尽快静脉内给予大剂量的皮质类固醇，例如地塞米松或甲基强的松龙。皮质类固醇可以减轻脊髓及其周围的水肿。皮质类固醇给药后，应立即手术切除肿瘤及/或行放射治疗。
手术在以下情况下进行：
尽管接受了治疗，症状仍在恶化。
需要活组织检查。
脊柱不稳定。
肿瘤在放射治疗后出现或复发。
医生怀疑原因是脓肿或血肿。
如果病因是癌性肿瘤，治疗通常包括皮质类固醇（如地塞米松）和手术和/或放射治疗。皮质类固醇有助于缓解脊髓肿胀和压力。
如果脓肿引起脊髓功能障碍的症状（如瘫痪和大小便控制障碍），神经外科医生需尽快行外科手术，以引流脓肿。同时使用抗生素。如果脊髓功能障碍症状不进展，可穿刺抽出脓液，再抗感染治疗，或两种方法需同时使用。
如果病因是血肿，需急诊手术去除积聚的血液。有出血性疾病或正在使用某些抗凝药物的患者，应给予药物以帮助逆转抗凝剂的作用。还会给患者输注血浆以消除或减少出血倾向。