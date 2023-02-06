HTLV-1相关性脊髓病/热带痉挛性瘫痪(HAM/TSP)

HTLV-1相关性脊髓病/热带痉挛性瘫痪是由人类嗜T淋巴细胞病毒1型（HTLV-1）导致的缓慢进展性脊髓病。

病毒通过性交、注射娱乐性药物、血液接触或哺乳传播。

患者出现肌无力、僵硬、腿部肌痉挛、行走困难，可能有尿失禁。

接触史、MRI 检查及腰椎穿刺有助于医生诊断疾病。

药物（如皮质类固醇类药物）有治疗作用，肌肉松弛药可缓解痉挛症状。

（另请参见脊髓疾病概述）

人类嗜T淋巴细胞病毒1型(HTLV-1)与导致艾滋病的人类免疫缺陷病毒（HIV）类似。HTLV-1可引起某种白血病及淋巴瘤（白细胞的癌症）。

HTLV-1的传播途径包括

性接触

向静脉（静脉内）或皮肤注射娱乐性药物

暴露于血液

它可以通过哺乳从母亲传播给孩子。它多见于性工作者、药物注射者、血透患者，和赤道附近、日本南部、美洲南部等区域的人群。

HTLV-1相关性脊髓病/热带痉挛性瘫痪在女性中更常见，因为HTLV-1感染在女性中更常见。

另外还有种可以导致类似症状的病毒，即人类嗜T淋巴细胞病毒II型(HTLV-2)。

该病毒寄生于白细胞。因为脑脊液中含有白细胞，因此可能会损坏脊髓。炎症在脊髓中发展，破坏了将疼痛、温度和脊髓位置信号传递到脑部的路径，以及将脑部信号传递到肌肉的路径。脊髓受损的原因更多是躯体对病毒的反应，而不是病毒本身。

HAM/TSP的诊断 暴露风险的评估

磁共振成像

检测血液和脑脊液中的病毒 HTLV-1相关性脊髓病/热带痉挛性瘫痪的诊断通常基于症状和患者暴露于病毒的风险。因此，医生可能会询问患者的性接触和娱乐性注射药物使用情况。 使用通过脊椎穿刺（腰穿）获得的血液和脑脊液样本，进行病毒部分或病毒抗体的检测。（抗体是免疫系统产生的，用于防御特定攻击者的攻击，如HTLV-1。） 对脑部和脊髓进行磁共振成像(MRI)，以检查脊髓退化等异常情况，并检查症状的其他可能原因。