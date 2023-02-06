HTLV-1相关性脊髓病/热带痉挛性瘫痪(HAM/TSP)

HTLV-1相关性脊髓病/热带痉挛性瘫痪是由人类嗜T淋巴细胞病毒1型（HTLV-1）导致的缓慢进展性脊髓病。
病毒通过性交、注射娱乐性药物、血液接触或哺乳传播。
患者出现肌无力、僵硬、腿部肌痉挛、行走困难，可能有尿失禁。
接触史、MRI 检查及腰椎穿刺有助于医生诊断疾病。
药物（如皮质类固醇类药物）有治疗作用，肌肉松弛药可缓解痉挛症状。
（另请参见脊髓疾病概述）
人类嗜T淋巴细胞病毒1型(HTLV-1)与导致艾滋病的人类免疫缺陷病毒（HIV）类似。HTLV-1可引起某种白血病及淋巴瘤（白细胞的癌症）。
HTLV-1的传播途径包括
性接触
向静脉（静脉内）或皮肤注射娱乐性药物
暴露于血液
它可以通过哺乳从母亲传播给孩子。它多见于性工作者、药物注射者、血透患者，和赤道附近、日本南部、美洲南部等区域的人群。
HTLV-1相关性脊髓病/热带痉挛性瘫痪在女性中更常见，因为HTLV-1感染在女性中更常见。
另外还有种可以导致类似症状的病毒，即人类嗜T淋巴细胞病毒II型(HTLV-2)。
该病毒寄生于白细胞。因为脑脊液中含有白细胞，因此可能会损坏脊髓。炎症在脊髓中发展，破坏了将疼痛、温度和脊髓位置信号传递到脑部的路径，以及将脑部信号传递到肌肉的路径。脊髓受损的原因更多是躯体对病毒的反应，而不是病毒本身。
HAM/TSP的症状
在HTLV-1相关性脊髓病/热带痉挛性瘫痪患者中，双腿肌肉逐渐无力。患者双脚会丧失振动觉，并且无法感知双脚与脚趾位置（位置觉）。患者四肢僵硬，动作笨拙，行走困难。腿部肌肉痉挛与膀胱失控（尿失禁）和尿急（急需尿尿）一样常见。
HAM/TSP通常在数年内进展。
HAM/TSP的诊断
暴露风险的评估
磁共振成像
检测血液和脑脊液中的病毒
HTLV-1相关性脊髓病/热带痉挛性瘫痪的诊断通常基于症状和患者暴露于病毒的风险。因此，医生可能会询问患者的性接触和娱乐性注射药物使用情况。
使用通过脊椎穿刺（腰穿）获得的血液和脑脊液样本，进行病毒部分或病毒抗体的检测。（抗体是免疫系统产生的，用于防御特定攻击者的攻击，如HTLV-1。）
对脑部和脊髓进行磁共振成像(MRI)，以检查脊髓退化等异常情况，并检查症状的其他可能原因。
HAM/TSP的治疗
干扰素-α、免疫球蛋白和/或皮质类固醇
肌松剂用于治疗痉挛
没有任何治疗被证明HTLV-1相关性脊髓病/热带痉挛性瘫痪有效。但干扰素α（抗病毒药物）、静脉注射免疫球蛋白和/或皮质类固醇可减缓疾病进展，减少残疾和疼痛。（静脉用免疫球蛋白是从志愿者供体获得的纯化的抗体溶液，可通过静脉给药。）
肌痉挛可以使用肌松剂（如巴氯芬或替扎尼定）来治疗。