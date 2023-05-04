提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
健康日
疾病

屏气发作

作者：Stephen Brian Sulkes, MD, Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 5月 2023
浏览专业版
小知识

屏气发作是孩子在某一种恐惧或悲伤的事件或痛苦经历后，立即出现短时间的呼吸停止和意识丧失的过程。

  • 屏气发作常在遭受疼痛刺激或情感悲伤时诱发。

  • 典型的症状包括苍白、呼吸停止、意识丧失和惊厥。

  • 虽然症状令人触目惊心，不过屏气发作并不危险。

  • 发脾气通常是屏气发作的一部分，可通过分散儿童的注意力并避免已知会诱发屏气发作的情况，来避免发脾气。

屏气发作出现在不到 1% 至大约 5% 的健康儿童中。一般在一岁时发病并在 2 岁时达到高峰。50% 的儿童在 4 岁前及 83% 的儿童在 8 岁前可自发消失。小部分儿童在进入成年期后，可能会继续出现屏气发作。

屏气发作有以下两种形式：

  • 紫绀型（青紫）

  • 苍白型（苍白）

紫绀型和苍白型发作均是无意识的，这意味着儿童并非故意屏住呼吸，并且无法控制屏气发作。非自主屏气发作很容易与一些儿童的罕见、短暂、自发屏息发作进行区分。自发屏住呼吸的儿童不会失去意识，并且在得到他们想要的东西后，或者在并未得到想要的东西而开始感觉到不舒服后，会恢复正常呼吸。

（另请参见儿童行为问题概述。）

紫绀型屏气发作

紫绀型屏气发作最常见。年幼儿童的下意识发作通常为其暴怒发作的组成部分，也可为对所遭受的责骂或其他悲伤事件的一种反应。发作高峰期在 2 岁左右，5 岁以后则比较少见。

通常情况下，儿童哭喊（不一定意识到他们正在这样做）、呼气，然后停止呼吸。不久之后，皮肤开始变成蓝色（“发绀”的意思是“蓝色”），儿童昏迷不醒。可能会出现短暂癫痫发作。持续数秒后，呼吸重现并恢复正常的肤色及意识。在屏气发作时，在其脸上放一块冷毛巾可能会阻断发作。

虽然事件过程令人害怕，不过儿童并不会有任何危险或长期影响。父母须尽量避免强化发作行为。同时，父母不应因害怕引起发作而避免为儿童订立适当的规矩。分散孩子的注意力，并尽量避免可能导致暴怒发作的情况，是比较好的策略。

即使儿童没有缺铁性贫血，医生也可为紫绀型屏气发作患儿推荐铁剂补充，并且也可受益于针对阻塞性睡眠呼吸暂停（如果有）的治疗

苍白型屏气发作

苍白型屏气发作通常在痛苦的经历后出现，如摔倒和撞击到头部或者突然受惊。

大脑通过迷走神经发出信号，显著地降低心率，而使意识丧失。因此，在这种发作形式中，意识的短暂丧失以及呼吸的短暂停止都是源于受到惊吓后心率减慢的一种神经反应。

在苍白型屏气发作中，儿童停止呼吸，迅速失去意识，变得面色苍白、四肢无力。可能发生癫痫发作和膀胱失控（尿失禁）。发作期间儿童心跳一般非常缓慢。

发作过后，心跳再次加速，重新开始呼吸，不经任何治疗即可恢复意识。

因为此种发作导致的症状与某些心脏和脑部疾病的症状类似，所以如果经常出现此类发作，则医生可能需要进行诊断评估以排除这些心脏和脑部疾病。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。