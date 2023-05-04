屏气发作是孩子在某一种恐惧或悲伤的事件或痛苦经历后，立即出现短时间的呼吸停止和意识丧失的过程。

屏气发作常在遭受疼痛刺激或情感悲伤时诱发。

典型的症状包括苍白、呼吸停止、意识丧失和惊厥。

虽然症状令人触目惊心，不过屏气发作并不危险。

发脾气通常是屏气发作的一部分，可通过分散儿童的注意力并避免已知会诱发屏气发作的情况，来避免发脾气。

屏气发作出现在不到 1% 至大约 5% 的健康儿童中。一般在一岁时发病并在 2 岁时达到高峰。50% 的儿童在 4 岁前及 83% 的儿童在 8 岁前可自发消失。小部分儿童在进入成年期后，可能会继续出现屏气发作。

屏气发作有以下两种形式：

紫绀型（青紫）

苍白型（苍白）

紫绀型和苍白型发作均是无意识的，这意味着儿童并非故意屏住呼吸，并且无法控制屏气发作。非自主屏气发作很容易与一些儿童的罕见、短暂、自发屏息发作进行区分。自发屏住呼吸的儿童不会失去意识，并且在得到他们想要的东西后，或者在并未得到想要的东西而开始感觉到不舒服后，会恢复正常呼吸。

（另请参见儿童行为问题概述。）

紫绀型屏气发作 紫绀型屏气发作最常见。年幼儿童的下意识发作通常为其暴怒发作的组成部分，也可为对所遭受的责骂或其他悲伤事件的一种反应。发作高峰期在 2 岁左右，5 岁以后则比较少见。 通常情况下，儿童哭喊（不一定意识到他们正在这样做）、呼气，然后停止呼吸。不久之后，皮肤开始变成蓝色（“发绀”的意思是“蓝色”），儿童昏迷不醒。可能会出现短暂癫痫发作。持续数秒后，呼吸重现并恢复正常的肤色及意识。在屏气发作时，在其脸上放一块冷毛巾可能会阻断发作。 虽然事件过程令人害怕，不过儿童并不会有任何危险或长期影响。父母须尽量避免强化发作行为。同时，父母不应因害怕引起发作而避免为儿童订立适当的规矩。分散孩子的注意力，并尽量避免可能导致暴怒发作的情况，是比较好的策略。 即使儿童没有缺铁性贫血，医生也可为紫绀型屏气发作患儿推荐铁剂补充，并且也可受益于针对阻塞性睡眠呼吸暂停（如果有）的治疗。