二叶主动脉瓣是有 2 个瓣尖（瓣叶）的主动脉瓣，而不是正常的 3 个。

（另见心脏缺陷概述。）

主动脉瓣是每次心跳都会打开的瓣膜，以便血液从心脏流到全身。正常主动脉瓣有三个瓣尖或瓣叶。

最常见的心脏出生缺陷是二叶主动脉瓣。当出现二叶主动脉瓣时，它可能无法正常打开（一种称为主动脉瓣狭窄的疾病）或可能无法正常关闭，从而使血液渗漏回心脏而不是进入身体（称为主动脉瓣返流）。主动脉瓣狭窄的最常见原因是二叶主动脉瓣。患有二叶主动脉瓣的人也有发生主动脉增大和心脏瓣膜感染（感染性心内膜炎）的风险。

二叶主动脉瓣可能功能上正常，不会对婴儿、大孩子和青少年造成问题，但可能会导致成年后出现问题。特定症状取决于所发生的并发症。感染性心内膜炎患者可能会发热。如果发生主动脉瓣狭窄或主动脉瓣返流，则患者可能容易疲倦，并且呼吸急促、昏厥、感觉到心跳（心悸）和胸痛。

如果医生用听诊器检查听到心脏杂音或咔嗒声，则怀疑二叶主动脉瓣。然后进行超声心动图检查以确认诊断。

如果发生主动脉瓣返流或狭窄，则需要修复或更换主动脉瓣。有时也可在心脏导管插入术中用球囊扩张治疗主动脉瓣狭窄。一些患者的主动脉进行性增大可能需要手术置换部分主动脉。

由于二叶主动脉瓣存在家族倾向（遗传），因此患有二叶主动脉瓣的患者近亲应接受超声心动图筛查。