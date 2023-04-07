超声心动图

当医生检测到特定的心脏杂音，以及心脏听诊时有时会听到咔嗒声，则会怀疑主动脉瓣狭窄。心脏杂音是由通过狭窄或渗漏的心脏瓣膜或异常心脏结构的血液湍流产生的声音。

手臂和腿部脉搏可能弱于正常。婴儿可能有休克的体征，包括脉搏非常微弱或脉搏消失、身体血流不畅伴手脚冰冷、皮肤苍白、呼吸窘迫和肝脏肿大。

超声心动图（心脏超声）可显示主动脉瓣异常，并可测量瓣膜的“紧缩度”。也可能存在瓣膜渗漏（其中一些血液从主动脉流回心脏）。超声心动图还显示左心室是否由于通过狭窄瓣膜泵血的压力而增厚、受牵拉或薄弱。

心脏导管检查可用于确定狭窄的严重程度。