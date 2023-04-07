主动脉瓣狭窄是指使血液从左心室流入主动脉以进入体循环的瓣膜狭窄。
这一缺陷使心脏很难将血液泵到身体其他部位。
当瓣膜狭窄程度为轻度时，大多数儿童没有症状。
当瓣膜变窄更严重时，儿童可能会逐渐出现乏力、胸痛、运动时呼吸急促或昏厥等症状。
患有重度主动脉瓣狭窄的婴儿通常在出生后最初几周内病情很重。
当医生检查发现心脏杂音时怀疑该诊断，并可通过超声心动图（心脏超声）确认。
可能需要手术或导管插入术来修复瓣膜。非常异常的瓣膜可能需要置换。
（另见心脏缺陷概述。对于成人的这种疾病，请参见主动脉瓣狭窄。）
为了迫使血液通过狭窄的主动脉瓣，左心室必须在很高的压力下泵血。有时，射出的氧合血液不足以满足身体的需要。在新生儿中，出生后左心室可能突然受到压力，可能无法很好地泵血。主动脉瓣梗阻有时是渐进性的，如果加重，可能导致任何年龄的患者心脏泵血不足。
主动脉瓣狭窄的最常见原因是二叶主动脉瓣。主动脉瓣是每次心跳都会打开的瓣膜，以便血液从心脏流到全身。正常主动脉瓣有三个瓣尖或瓣叶。当瓣膜为二叶状时，它只有两个瓣尖，而不是三个。
儿童主动脉瓣狭窄的症状
患有重度主动脉瓣狭窄的婴儿会变得烦躁不安、进食不良、进食时出汗、呼吸困难、皮肤颜色不自然地呈苍白或灰色、手脚冰凉、尿湿的尿布数减少以及心跳加快。
大多数年龄较大的主动脉瓣狭窄患儿没有任何症状。但是，随着狭窄变得越来越重，在体育运动或其他剧烈活动中，患儿可能会出现疲劳、呼吸急促、心悸（心跳加快的感觉）、昏厥或胸痛。
在青少年中，重度主动脉瓣狭窄可能会导致猝死，最常在运动期间，这大概是由于通过冠状动脉进入心脏的血流不畅导致心律不齐所致。
儿童主动脉瓣狭窄的诊断
儿童主动脉瓣狭窄的治疗
增宽或置换瓣膜的手术
心脏导管插入术伴球囊瓣膜成形术（在导管末端使用球囊以增宽僵硬的瓣膜）
对于患重度主动脉瓣狭窄的婴儿，医生可能需要立即给予前列腺素这种药物以重新开放动脉导管（即连接肺动脉和主动脉的血管）或保持动脉导管开放（另见正常胎儿循环系统）。通常，动脉导管在出生后不久就关闭。开放的动脉导管可在通过狭窄主动脉瓣的血流过少时暂时帮助向身体供血。经静脉（静脉内）给药。诊断后不久需要紧急手术或球囊瓣膜成形术。
对于有重度狭窄或有症状的儿童，必须增宽或置换主动脉瓣。可在心脏导管插入过程中通过称为球囊瓣膜成形术的操作或通过外科手术来扩大瓣膜。对于球囊瓣膜成形术，使用一根顶端有一个球囊的细管（导管），将导管穿过腹股沟血管进入狭窄的瓣膜。球囊膨胀并用于拉伸瓣膜的狭窄开口。
当瓣膜异常小或既渗漏又变窄时，需要外科手术，而不是导管插入术。如果孩子还有其他必须手术治疗的心脏问题，也可进行手术。如果可能，最好修复瓣膜。如果无法修复瓣膜，则可以用金属人工瓣膜、组织瓣膜或孩子自身的健康肺动脉瓣代替（称为 Ross 手术）。
带有金属人工瓣膜的儿童必须服用抗凝药，例如华法林，以防止形成凝血块。
接受瓣膜置换术的孩子在看牙医和进行某些手术（例如呼吸道手术）之前需要服用抗生素。这些抗生素用于预防称为心内膜炎的严重心脏感染。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国心脏协会: 常见心脏缺陷：为父母和看护者提供常见心脏出生缺陷的概述
美国心脏协会: 感染性心内膜炎：为父母和看护者提供感染性心内膜炎的概述，包括总结抗生素使用情况